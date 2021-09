Von Matthias Roth

Heidelberg. Wer die Arbeiten von Elke Weickelt kennt, wird in ihrer neuen Ausstellung im Kunstraum Vincke-Liepmann manchen Grund zum Staunen finden. Denn auch wenn ihre malerische Handschrift immer noch erkennbar ist, so sind ihre Bilder doch deutlich anders als bisher: Da tummeln sich Menschen und Tiere, wachsen Pflanzen und bilden sich Ornamente. Das war in der Kunst der Schülerin von Clapeko van der Heide bisher nicht oder nur sehr selten der Fall, denn ihre Malerei war wie die ihres Lehrers bisher eher abstrakt und befasste sich mit einfachen Formen wie Quadrat, Dreieck und Kreis.

Jetzt erzählen ihre Bilder sogar Geschichten: Wie die von einem Museumswärter mit Gewehr über den Knien, der stoisch ein Gemälde Gabriele Münters bewacht und dabei nicht bemerkt, dass drei Mäuse die Farben des Bildes klauen. Ein anderes Bild zeigt drei sitzenden Gestalten und ein Pferd, während eine vierte kopfüber in den See springt. Pflanzen und ihr Wurzelwerk sind hier recht detailreich wiedergegeben, wenn auch wie in einem Naturkundebuch. Die fast wissenschaftliche Darstellung von Pflanzen kommt auch in anderen Gemälden vor, und immer spielt die distanzierte Beziehung von Mensch und Natur eine Rolle.

"Das ist ganz neu in meiner Malerei" sagt Elke Weickelt im Gespräch. "Seit ich aus Südamerika zurück bin, wo ich ein Jahr lang umherreiste, spielt die Frage der Beziehung von Mensch und Natur eine größere Rolle für mich. Seither kommen auch Gestalten in meinen Bildern vor." Diese sind meist schemenhaft. So auch in einem "Schlüsselwerk", in dem ein Mann und ein Adler sich mit einigem Abstand einander anblicken.

Die Haltung des Mannes signalisiert eher Desinteresse: Über die Schulter schaut er den stolzen Vogel an, und eine Verbindung mit diesem aufzunehmen scheint ihm nicht nötig. Es scheint gerade so, als wolle er sagen: "Vogel, was willst du? Verschwinde!" Ein offensichtliches Missverhältnis kennzeichnet das Bild, das in kräftigen Acrylfarben gemalt ist. Auch diese setzen sich gegeneinander ab und sind mal plan gespachtelt, mal locker mit dem Pinsel aufgetragen. Der Mensch scheint völlig entfremdet von der Natur, die ihn umgibt - und zu der er letztlich selbst gehört. Diese Diskrepanz wird in vielen Bildern der Malerin deutlich.

"Unser Verhältnis zur Natur ist kaputt. Wir sind der Störenfried. Das ist mir in Südamerika aufgegangen, wo besonders die indigenen Völker noch eine ganz andere Beziehung zur Natur haben. Südamerika hat mich verändert", gesteht die Malerin. "Das zu zeigen ist mir ein echtes Anliegen geworden."

Info: Elke Weickelt, "Störenfried - Neue Bilder". Galerie Vincke-Liepmann, Häusserstraße 25 in Heidelberg, 10. Oktober. Eröffnung am 4. September, 12-18 Uhr.