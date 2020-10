Von Andrea Döhring und Volker Oesterreich

Heidelberg/Mannheim. Die Kulturszene ist in Aufruhr. Speziell für die Musiker und die Club-Betreiber hält die Krise an. Auftritte fallen weg, selbst das Unterrichten von Musik-Schülern ist schwierig. Jetzt kommt ein neues Verbot für Veranstaltungen ab 2. November. In einem Offenen Brief hatten sich gestern die Vertreter der Jazz- und Veranstaltungs-Szene in Baden-Württemberg an die Landesregierung gerichtet. Sie baten nachdrücklich darum, sich für die Künstler und Veranstalter einzusetzen.

Kultur solle dort möglich bleiben, "wo gute Hygienekonzepte vorliegen und eine größtmögliche Sicherheit garantiert wird", hieß es in dem Schreiben. Kurz nachdem es öffentlich wurde, fiel auf Bundes- und Länderebene die Entscheidung, Kultur- und Freizeitveranstaltungen bis Ende November zu schließen. Kinos, Theater sowie Opern- und Konzerthäuser sollen bis dahin dicht bleiben, um der Verbreitung des Virus Einhalt zu gebieten.

Unterzeichnet hatten den Offenen Brief unter anderen der Enjoy-Jazz-Intendant Rainer Kern, die Musikerin Alexandra Lehmler (Vorstandsmitglied Deutsche Jazzunion) und der Mannheimer Musiker und Club-Betreiber Thomas Siffling. Etliche Künstler und Veranstalter hätten in den letzten Monaten eine ungeahnte Kreativität gezeigt, argumentieren sie. Die Künstler organisierten Balkon- oder Hinterhofkonzerte, bespielten öffentliche Parks und private Gärten, mieteten Lastwagen, auf deren Ladefläche sie musizierend durch die Stadtteile fuhren. Sie entwickelten neue Konzertformate oder Hygienekonzepte.

"In London finden kaum noch Konzerte statt, deswegen sind wir nach Ludwigshafen gekommen", meinte Trompeterin Laura Jurd bei ihrem Auftritt mit ihrer Band Dinosaur im Rahmen von "Enjoy Jazz" im Kulturzentrum "das Haus". Doch auch die Metropolregion war in den letzten Wochen keine heile Welt. Vielen Jazz-Musikern sei durch die Corona-Krise alles weggebrochen, berichtet Christian Scheuber. Der Schlagzeuger lebt und arbeitet mit Richie Beirach und der Russin Regina Litvinova in Frankenthal. Wegen der Krise hätten alle nach geeigneten Formaten und Aufführungsmöglichkeiten gesucht – und gefunden. Kreativ war auch Sarah Buechi. Die international bekannte Schweizer Jazzsängerin bekam zwar etliche Absagen, hat dann aber mehr unterrichtet. "Viele Musiker sind abhängig von Konzerten im nahen Ausland", sagt sie. "Ganz viel Glück hatte ich mit einem Großprojekt in Thüringen, Konzerte und CD-Aufnahmen mit der Jenaer Philharmonie. Im Februar plant sie, wenn alles gut geht, einen Auftritt in Frankenthal.

Die Mannheimer Saxofonistin Alexandra Lehmler hat im Sommer viel im Freien musiziert. "Über die Zukunft mache ich mir aber Gedanken", meint sie. "Viele Leute haben Angst, zu Veranstaltungen zu gehen. Dabei besteht beim Einkaufen eher ein höheres Risiko sich anzustecken", glaubt sie.

In dem von Thomas Siffling gegründeten Club "Ella & Louis" im Mannheimer Rosengarten spielten die Musiker in zwei Sets von je einer Stunde vor deutlich weniger Zuhörern. "Wirtschaftlich war das nicht. Wir wurden nicht überrannt. Die Zurückhaltung des Publikums ist zu spüren", berichtet er.

Auch Volker Haunschild, Vorsitzender des Jazz-Clubs Heidelberg, klagt über fehlende Wirtschaftlichkeit. "Wir bekommen einen Zuschuss von der Stadt Heidelberg. Wenn wir uns nur über die Konzerte hätten finanzieren müssten, sähe es schlecht aus", erklärt er. Die meisten Konzerte fanden im Deutsch-Amerikanischen Institut statt. Dort gab es ein erfolgreiches Hygienekonzept.

"Die Zukunft des Cave 54 in Heidelberg hängt an einem seidenen Faden", berichtet Zora Brändle, die Erste Vorsitzende von Event-Kultur Rhein-Neckar. Sie wünscht sich von den Städten langfristige Zusagen für Kulturschaffende. "Das ist ja nicht nur einer, der auf der Bühne steht, sondern ein ganzes System dahinter", sagt sie. Auch ihr graust vor den nächsten Monaten. Zur Planung meint sie: "Da hilft es nur, in die Glaskugel zu schauen."