Holperiger Auftritt des Roboters Pepper mit Moderatorin Cécile Schortmann in der 3sat-Sendung „Kulturzeit“, die am 7. Februar 2020 ausgestrahlt wurde. Gast im Studio war dabei der Bonner Philosoph Markus Gabriel, der auch in Heidelberg lebte. Foto: Torsten Silz

Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Warum haben wir täglich den Eindruck, dass die Wirklichkeit selbst unter Bedrohung geraten ist?" Diese Frage stellte der Bonner Philosoph Markus Gabriel im Heidelberger DAI, wo er über Künstliche Intelligenz (KI) und den menschlichen Sinn des Denkens sprach. Zu Beginn aber bekundete Gabriel (Jahrgang 1980) seine Betroffenheit über den kürzlich gestorbenen Heidelberger Philosophen Jens Halfwassen, der sein philosophischer Lehrer und Freund war. Denn Gabriel promovierte 2005 bei Halfwassen, und im Jahr 2008 erfolgte in Heidelberg auch seine Habilitation. Seit 2009 ist er Lehrstuhlinhaber in Bonn und dort zudem Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.

Der Philosoph Markus Gabriel. Foto: Alexander Müller

Auch ein anderes Erlebnis Gabriels aus der jüngsten Zeit spielte im DAI eine Rolle. Denn am 7. Februar war er Gast der TV-Sendung "Kulturzeit" auf 3sat, die unter dem Motto stand "Die Roboter kommen: Künstliche Intelligenz moderiert die ‚Kulturzeit‘." Vollmundig als "Debüt in der deutschen Geschichte desKulturfernsehens" angekündigt, sollte der handelsübliche Roboter Pepper gemeinsam mit Moderatorin Cécile Schortmann durch die Sendung führen. Aber wer die Ausstrahlung verfolgte, konnte nicht übersehen, dass sie – gemessen an ihrem Anspruch – eine Fake-Veranstaltung war: Peppers Aktionen waren Lichtjahre von einer Moderation entfernt.

Und für den dabei anwesenden Gabriel gibt es derartige Roboter auch gar nicht: Pepper wurde recht holperig von einem Programmierer gesteuert. Der Philosoph glasklar über den Roboter: "Der konnte nichts, gar nichts." Und Gabriel zur generellen Furcht vor dem Vormarsch der KI etwa in Gestalt eines Terminator: "Da kann ich Sie beruhigen. Der derzeitige technische Stand bewegt sich nicht einmal in die Richtung. Die Roboter können nix". Es gibt nur gute Suchmaschinen, die jedoch philosophisch nicht sehr beeindruckend sind.

Es schloss sich die Frage an: "Wie kommt es eigentlich zur KI-Propaganda?" Diese sorgt für den Eindruck: "Die Wirklichkeit ist fast weg." Gabriel: "Dazu gehört die Klick-Konditionierung durch US-amerikanische und chinesische Unternehmen. Sechs der Big Nine, der großen Software-Unternehmen, sitzen bekanntlich in den USA, drei in China, und eines befindet sich hier in der Nähe: SAP."

"Künstlich" ist die KI, weil ihre Materie nicht biologischer Natur ist. Selbst beim neuromorphen Computing in Heidelberg sei sie von Menschen hergestellt. Und zur "Intelligenz" der KI machte Gabriel folgenden Definitionsvorschlag: "Das Vermögen, ein gegebenes Problem in endlicher Zeit zu lösen." Aber in diesem Sinne wird lediglich Intelligenzeffizienz nachgebaut, jeweils im Hinblick auf bestimmte Probleme.

Auch das Horrorszenario, demzufolge ein Programm immer neue Programme schreibt und so eine Superintelligenz entwickelt, die alles übernimmt, kann Gabriel nicht ernstnehmen. "Superintelligenz ist eine nicht mehr menschliche und in allen relevanten Gebieten überlegene Form der KI", erläutert er diese kurzschlüssige Vision, die er ebenso verwirft wie die abstruse Vorstellung, die Menschen seien Figuren in einem Videospiel.

Aber kann ein Programm überhaupt intelligent sein? Gabriel schlussfolgert: "Nichts, was kein Problem hat, kann intelligent sein." Zum Beispiel ein hochgezüchtetes Smartphone sei nichts anderes als ein "wahnsinnig raffinierter Aktenordner", in den immer neue Technologien einfließen. Jedoch: "Da saust kein Geist durch die Drähte, sondern elektromagnetische Strahlung". Und die sei nicht intelligent. Es gebe gar keine KI, sondern nur raffinierte Produkte, mit denen wir intelligenter werden. Bei aller Überhöhung seien hier quasi verschwörungstheoretische Argumente am Werk.

Im zweiten Teil des Vortrags ging Gabriel auf den Sinn des Denkens ein, der noch zu den fünf bekannten Sinnen hinzukommt. Auch das Immunsystem wird oft als Sinnessystem behandelt. Bedeutsam sind zudem der Gleichgewichts- oder auch der Zeitsinn sowie noch viele mehr. Mit all diesen Sinnesmodalitäten wird Kontakt zur Lebenswelt aufgenommen. Aber nur das Denken ist selbstbezüglich, es kann über sich selbst nachdenken.

Dabei sind viele Level möglich, denn man kann so viel vernetzen, wie man will. Gabriel: "Und dieses Netzwerk ist das wahre Internet." Das technische "Internet ist nur ein matter Schatten dieses Netzwerkes. Und deshalb war Platon der wahre Erfinder des Internets." Auf ihn geht das Bild von der Vernetzung von Gedanken über Gedanken über Gedanken zurück. Und dieses Gebilde ist in den Texten der sozialen Medien so leicht auslesbar wie manipulierbar.

In die digitale Welt halten immer mehr Modelle Einzug. "Es gehört zum Wesen eines Modells, dass es von dem, was es modelliert, abweichen muss. Und den Grad der Abweichung misst das Modell", so Gabriel. Daher ist es "kein Wunder, dass uns die Welt abhandenkommt durch die Computerisierung des Lebens". Weil oft Modelle an die Stelle der Wirklichkeit rücken. "Daraus hat die postmoderne Medientheorie den Fehlschluss abgeleitet – vor allem Jean Baudrillard –, dass die Wirklichkeit verschwindet", so der Philosoph. Durch die Existenz von Bildschirmen gehe die Realität keineswegs verloren.

Das Neue sei jetzt aber, "dass wir Denkmodelle konsumieren". Denn unsere Gedanken werden als Modelle sichtbar gemacht: "Jetzt sind wir einen Schritt weiter von der Wirklichkeit entfernt als vorher", nicht zuletzt auch im Journalismus. Gabriel: "Dagegen setze ich als Philosoph den neuen Realismus: die Anerkennung, dass Wirklichkeit derjenige Ort ist, von dem wir uns nicht entfernen können. Da kommen wir nicht raus." Und hier setzt auch sein Buch "Der Sinn des Denkens" an: "Einerseits geht es darum, unseren Sinn des Denkens wieder zu aktivieren durch Einübung." Und andererseits hat es eben Sinn zu denken, was gegenwärtig dringend an der Zeit ist.

Info: Markus Gabriel: "Der Sinn des Denkens". Ullstein Verlag Berlin. Taschenbuch 2020. 368 S., 12 Euro.