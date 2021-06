Von Matthias Roth

Dass sie nun doch teilweise vor Publikum stattfinden kann, das ist ein Glück, das vor drei Monaten noch niemand vorhersagen konnte: Der 1. Biennale für Neue Musik der Metropolregion, bei der Institutionen aus drei Städten länderübergreifend zusammenarbeiten, waren mit der Corona-Epidemie ziemlich viele Steine in den Weg gelegt worden. Doch jetzt gibt es, nach langen Vorbereitungen, spontanen Umplanungen und letztlich auch ein wenig Glück zwischen den Infektionswellen, Live-Veranstaltungen wie jetzt im Mannheimer Rosengarten oder im Ernst-Bloch-Zentrum Ludwigshafen. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und das Philharmonische Orchester Heidelberg, das Nationaltheater und die Gesellschaft für Neue Musik Mannheim sowie das Klangforum Heidelberg arbeiten dabei zusammen.

Dass neben zahlreichen Video-Aufzeichnungen, die bald als Internet-Streams zur Verfügung stehen sollen, nun auch vieles live realisiert werden konnte, darüber ist der Geschäftsführer des Heidelberger Klangforums, Dominique Mayr, beglückt: "Vor drei Wochen konnte noch niemand sagen, wie es wirklich werden wird, und Künstler einzufliegen, die dann wegen Quarantäne nicht proben oder auftreten dürfen, macht keinen Sinn. Mit Müh’ und Not haben wir gerade noch eine Künstlerin aus Portugal herausbekommen, bevor dort wieder alles gesperrt wurde", erzählt er beim Gespräch im Bloch-Zentrum, wo gestern Morgen ein hochkarätiges Symposium zum Thema "Konkrete Utopien mit und nach Ernst Bloch" stattfand. Das Klangforum lieferte dazu zwei musikalische Beiträge.

"Konkrete Utopie", das scheint schon ein Widerspruch in sich, denn Utopie kann letztlich nie konkret sein. Bloch, so erfuhr man von den Vortragenden Prof. Francesca Vidal, Präsidentin der Bloch-Gesellschaft, und Dr. Reinke Schwinning, Philosoph und Musikwissenschaftler in Siegen, vor allem aber in ihren anschließenden Gesprächen mit dem SWR2-Moderator Dietrich Brants, war sehr musikinteressiert und spielte selbst Klavier. In einem Brief von 1930 schwärmt er von einem neuen Instrument, auf dem er unentwegt "Verdi, Mahler, Mahagonny und Bach" spiele.

Der "Stachel des Utopischen" in der Musik sowie die allgemein in der Kunst vermittelte Erkenntnis, dass die Welt veränderbar sei, das waren für Blochs Denken wesentliche Motive, und so kreisen Teile seiner Philosophie häufig um musikalische Themen. Allerdings war Blochs Horizont in der musikalischen Gegenwart (besonders nach 1945) eher eingeschränkt, auch wenn er Ferruccio Busonis "Ästhetik der Tonkunst" der traditionellen von Hans Pfitzner vorzog, er mit Hanns Eisler befreundet war und Kurt Weill oder Igor Strawinsky schätzte.

Als Uraufführung stand ein Auftragswerk von Cornelius Schwehr, Professor in Freiburg, auf dem Programm: "Wir sind" für Sprechstimme, Bratsche und Klavier nach Textfragmenten Blochs. Das nur etwa fünfminütige Werk spiegelt eine intensive Beschäftigung des Komponisten mit dem in Ludwigshafen geborenen Philosophen wider und lässt dessen Worte in knappen Szenen wie unter dem Mikroskop aufleuchten. Mit der Erkenntnis: "Staunen ist die Mutter des Fragens". Ein sehr eindringliches Stück, das kaum verschwenderisch mit Klängen umgeht.

Eislers kleine "Kantate zu Herrn Meiers erstem Geburtstag" für die gleiche Besetzung entstand im Exil in Amerika, wo der Komponist mit Karola und Ernst Bloch bekannt war: Mit "Herrn Meier" war der Sohn der Familie gemeint. Das heitere Werk von 1938 zitiert die "Internationale" (als Fuge!), die damals auch die Nationalhymne der Sowjetunion war - ein Umstand, der dem später als Filmkomponist in Hollywood berühmten Eisler zum Verhängnis wurde, als er wegen "unamerikanischer Umtriebe" angeklagt und 1947 des Landes verwiesen wurde. Stefanie Wüst (Gesang), Kristin Maria Pientka (Bratsche) und J. Marc Reichow (Klavier) fanden für beide Werke den richtigen, bei Eisler auch den passenden ironischen Ausdruck.

Am Abend zuvor war in Mannheim Wolfgang Rihms sehr intimes Violinkonzert "Gesungene Zeit" (1993) mit der Solistin Tianwa Yang und der Staatsphilharmonie unter der Leitung von Marcus Bosch zu hören, eingerahmt von Schumanns "Genoveva"-Ouvertüre und der "Frühlingssinfonie". Rihm entwickelt sein Stück aus der Einstimmigkeit heraus, und die Solistin gab dieser Stimme hohe Intensität und individuelle Kraft.