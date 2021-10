Von Matthias Roth

Schwetzingen/Heidelberg. Die Schola Heidelberg und das ensemble aisthesis, die beiden Ensembles des Klangforum Heidelberg, singen und musizieren nicht um der guten Laune oder Unterhaltung willen, auch nicht, weil ihnen gerade der Sinn nach einer bestimmten Art der Musik steht. Ihre Programme haben immer eine Idee zum Inhalt, um die sich Musik gruppiert. Zum Motto "Erinnern" der diesjährigen SWR-Herbstfestspiele in Schwetzingen trugen nun die Vokalisten und Instrumentalisten des Klangforum eine Uraufführung von José Maria Sanchez-Verdu bei, die sich auf Textfragmente von Dante Alighieri stützt und in denen es um Tod und Liebe geht. Der 1968 in Algeciras (Spanien) geborene Komponist und Schüler von Hans Zender arbeitet darin mit Zitaten von Musik aus Dantes Zeit.

Um dieses Werk herum gruppierte die Schola nun unter dem Titel "Dialoge des Erinnerns" Vokalwerke eben der Epoche zwischen 15. und 16. Jahrhundert, in denen es um das Erinnern, besonders die Erinnerung an die Toten ging. So komponierte etwa Josquin Deprez etwas auf den Tod von Johannes Ockeghem, während dieser etwas auf den Tod von Gilles Binchois schuf und Jheronimus Vinders wiederum sich mit sieben Stimmen an das Ableben Josquins erinnerte. Die Requiem-Sequenz verband diese Stücke, aber auch die Uraufführung mit dem abschließenden Violinkonzert von Alban Berg, geschrieben auf die jung verstorbene Manon Gropius, die Tochter des Architekten Gropius und Alma Mahlers.

Das Klangforum Heidelberg hat mehrere Werke von Sanchez-Verdu im Repertoire. Die Vertrautheit mit der fragilen, höchst differenzierten Klangsprache des Spaniers macht auch die Qualität dieser Wiedergabe aus: Vier Sängerinnen und Sänger stehen in "Purgatorio / Der Läuterungsberg" einem sechsköpfigen Instrumentalensemble gegenüber, das sowohl begleitet als auch – etwa als Trio von Tenorsaxofon, Akkordeon und Kontrabass – freie Räume schafft, die ebenso verbindend wie trennend wirken können. In diese Musik, die sich oft entlang der Grenze zur Stille bewegt, treten musikalische Fragmente von Philipp de Vitry, die sich wie nebelige Traumfetzen aus der Vergangenheit um die Gegenwart legen.

Wer das Rokokotheater kennt, weiß, dass die Musiker hier oft unfroh sind über die herrschende, extrem trockene Akustik. Schola und ensemble aisthesis unter der Leitung von Walter Nußbaum ließen sich sowohl in den A-cappella-Werken als auch bei der 25-minütigen Uraufführung keinerlei Unsicherheit anmerken. Im Gegenteil nutzten sie die gegebenen Verhältnisse für eine Wiedergabe von absoluter Klarheit und Präzision, die – in den vorderen Reihen des Parketts – einen absolut authentischen Eindruck der Partitur spiegelte.

Alban Bergs Violinkonzert braucht freilich etwas mehr Raum, auch in der Kammermusikfassung von Andreas N. Tarkmann (*1956), und so war es besser, nun weiter hinten im Zuschauerraum zu sitzen. Die Solistin Elisabeth Kufferath, Gründungsmitglied des Tetzlaff Quartetts, gab ihrer Solostimme mit leichtem, sehr bewusst gesetztem Vibrato und stilsicherer Artikulation einen hohen Grad von Intensität. Virtuose Leichtigkeit verband sich hier mit tiefgründigem, lebendigem Ausdruck, der bei der "Kärntner Weise" fast etwas von Strawinskys "Geschichte vom Soldaten" atmete.

Das Ensemble, neben Streichern und Bläsern auch mit Klavier, Akkordeon und Schlagzeug bestückt, zauberte unter Nußbaums Leitung leuchtende Farben – und im Bach-Choral, bei dem das Akkordeon die Rolle der Orgel übernahm, auch sakrale Stimmung für dieses Requiem für einen "Engel". Ohne Zweifel war dieses Konzert ein Höhepunkt der diesjährigen Schwetzingen-Festspiele.