Von Roland Mischke

Am 1. Juli legt die Europameisterschaft eine kurze Pause ein. Filmfans wird es freuen, denn an diesem Donnerstag steht statt spektakulärer Spielzüge die Öffnung der Kinotore auf dem Programm. Nach fast sieben Monaten rigoroser Sperre wollen Deutschlands Kinobetreiber ihrem Publikum endlich wieder neue Filme vorführen, von Oscar-Größen bis zu den Gewinnern der Berlinale.

Die Kino- und Verleihverbände erklären in einer Pressemitteilung: "Angesicht des Impffortschritts und der sinkenden Infektionszahlen steht die gesamte Kinobranche bereit, einen bestmöglichen bundesweiten Start für die Filmtheater zu ermöglichen".

Allerdings mit rigiden Regeln, das war die Voraussetzung der Politik, um eine Wiedereröffnung der Lichtspiele zuzulassen. Zwar soll die Maskenpflicht am Platz aufgehoben werden, Abstandsregeln müssen aber konsequent eingehalten werden. Die Sitzplatzkapazitäten sind bereits auf 50 Prozent reduziert worden. Erlaubt werden soll der Verkauf von Snacks, Süßwaren und Getränken, weil das für die Betreiber wirtschaftlich von Bedeutung ist – sie brauchen Einnahmen über die Tickets hinaus, um den Betrieb aufrechterhalten zu können.

Die deutsche Filmbranche hofft inständig, dass keine Tests zur Eintrittspflicht gemacht werden, das wird aber von jedem Bundesland intern geregelt. Der bundesweite Geschäftsführer von Cineplex, Kim Ludolf Koch, verweist auf den hohen Organisationsaufwand bei Testpflichten. "Sollte der Test eine Zugangsvoraussetzung für Besucher sein, wird sich das auf den Kinobesuch auswirken", prognostiziert er.

Die Branche hat die Politik dazu aufgefordert, "Auflagen mit Augenmaß" in Kraft zu setzen. Gewünscht wird eine nicht überreglementierte Öffnung, wie in Frankreich und der Schweiz. Bei den Franzosen soll es sogar eine hundertprozentige Auslastung geben. Zu erwarten ist dennoch ein Flickenteppich an Verordnungen. Die bundesweite Eröffnung ist für die Betreiber deshalb wichtig, weil Filmverleihe nur dann die publikumswirksamen Filme liefern. An Neuerscheinungen für den Sommer sind der Oscar-Gewinner "Nomadland", der Blockbuster "Black Widow", der Berlinale-Gewinner "Bad Luck Banging or Loony Porn" und die Otto-Waalkes-Komödie "Catweazle" erwünscht. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs wird nur mit starken Filmen gelingen.

Massenkinos brauchen mehr Vorlauf in Technik und Abläufen, während die kleineren Häuser nach dem Aufputzen recht einfach wieder geöffnet werden können. Ein Problem wird sein, dass viele Mitarbeiter, die vor allem in Multiplex-Kinos gebraucht werden, schwer zu finden sind. Auch weil es sich meist um Arbeit auf Minijob-Basis handelt. Nach einem Modellprojekt in Lübeck ist aber klar, dass es ohne diese Mitarbeiter nicht geht. In der Branche gilt, dass unter 50 Prozent Auslastung nicht wirtschaftlich gearbeitet werden kann. Auch das Heidelberger Luxor sucht auf seiner Homepage nach Mitarbeitern.

Mut macht, dass ein Testlauf in Lübeck ergeben hat, dass ein Kinobetrieb mit fünfzigprozentiger Auslastung mitsamt Verzehr am Platz infektionsfrei möglich ist. Die finanziellen Erwartungen der Verleiher und Vertreiber sind trotzdem bescheiden. Im vergangenen Jahr haben sie etwa 70 Prozent an Zuschauern verloren, die circa 12,5 Millionen müssen erst wiedergewonnen werden. Die Branche rechnet wegen der Fixkosten erst mal mit Verlusten. Entstehen längere Zeit Mehrkosten, würden sie wohl auf die Preise aufgeschlagen. Die Kosten können nur gedeckt werden, wenn jeder Sitzplatz pro Jahr 200 Mal belegt ist. Die Branche setzt deshalb auf Kinofans mit Leidenschaft.