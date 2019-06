Bei der Ausbildung von Pflegerinnen und Pflegern wird auch die Wiederbelebung per Herzmassage geübt: Unser Bild zeigt eine Szene aus Nicolas Philiberts Dokumentarfilm "Zu jeder Zeit". Er steht auf dem Programm des Heidelberger Karlstorkinos. Foto: Verleih

Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. "Pfleger müssen zuhören, untersuchen, beraten, unterrichten und alle Menschen versorgen unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Sitten, ihrem sozialen oder familiären Status, ihrem Glauben, ihrer Religion, ihrer Behinderung, ihrem Gesundheitszustand, ihrem Alter, ihrem Geschlecht, ihrem Ruf oder ihrem Sozialversicherungsstatus."

Mit diesem einschüchternd umfangreichen Aufgabenkatalog werden die Krankenpflegeschülerinnen und Schüler des Hôpital de la Croix Saint-Simon in Montreuil bei Paris zu Beginn von Nicolas Philiberts beeindruckendem Dokumentarfilm "Zu jeder Zeit" (De chaque instant) konfrontiert.

In dem Anforderungsprofil spiegelt sich nicht nur ein vielseitiger und komplexer Beruf, sondern auch die soziale und kulturelle Diversität einer Gesellschaft. Vor allem aber beinhaltet es das ethische Verständnis einer Arbeit, die heutzutage immer mehr von wirtschaftlichen Faktoren bestimmt wird.

Doch das ist nur ein Nebenaspekt in Philiberts konzentrierter Beobachtung der Auszubildenden, die selbst eine multikulturelle Gruppe bilden. Vielmehr gewährt der Film einen intimen Einblick in ein ebenso schwieriges wie langes Lernen, das den ganzen Menschen fordert und seine individuelle Persönlichkeit vielseitig beansprucht. Gegliedert in drei Kapitel, die mit Versen des französischen Dichters Yves Bonnefoy überschrieben sind, vollzieht der Film eine Bewegung von der Theorie zur Praxis, von der Simulation zur Wirklichkeit.

Während im ersten Teil unter dem Titel "Das Flüchtige festhalten" grundlegende Pflegetechniken vermittelt werden und an Modellen geübt wird, rückt das Kapitel "Im Dunkeln sehen" die Arbeit mit realen Patienten in den Mittelpunkt. Die Nähe zum fremden Körper, der Umgang mit Sorgen und Ängsten, aber auch die Unsicherheiten des Anfängers erzeugen hier komplexe (psychische) Wechselwirkungen.

Nach diversen Praktika auf verschiedenen Stationen und in verschiedenen Häusern ist das abschließende Kapitel schließlich dem Austausch und der Reflexion gewidmet. Unter der Überschrift "Das Unaussprechliche sagen, dem Endgültigen begegnen" erzählen die angehenden Krankenschwestern und Pfleger ihren jeweiligen Betreuerinnen von ihren ebenso ermutigenden wie schwierigen Erfahrungen.

In ihren emotional bewegenden Begegnungen mit körperlichen Tabus und mit sterbenden Menschen, aber auch in der Auseinandersetzung mit Selbstzweifeln, schwierigen Arbeitsbedingungen und privaten Nöten erleben sie Krisen und persönliche Grenzen. Darin spiegelt sich nicht zuletzt eine allgemeine menschliche Verletzlichkeit, die uns alle betrifft. Im Gespräch mit ihren verständnisvollen, unterstützenden Mentoren hat die Sensibilität der Pflegenden einen geschützten Ort. Nicolas Philibert verlängert diesen Schutzraum in die Diskretion seiner Inszenierung.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmU: 6., 9. und 26. Juni.