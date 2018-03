Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Aus dem bläulichen Licht der Abenddämmerung dringen Ruhe und Frieden. Die Lichter der Autos verheißen nichts Gutes. In den ausgedehnten, von vielerlei Tieren bevölkerten Wäldern der polnischen Sudeten herrscht nämlich ganzjährig Jagdsaison. Das märchenhaft Verwunschene und die Macht der Zerstörung stehen in den raumgreifenden Bildern von Agnieszka Hollands preisgekröntem Film "Die Spur" also von Anfang an in einem unversöhnlichen Kontrast.

Inmitten dieser Natur und in Harmonie mit ihr lebt die pensionierte Brückenbauerin Janina Duszejkos (Agnieszka Mandat), die im nahegelegenen Dorf als Englischlehrerin arbeitet. Die eigensinnige Frau, die sich mit Astrologie beschäftigt, besitzt ein tiefes Wissen und eine große Achtung vor der Schöpfung und den Tieren. Als eines Tages ihre geliebten Hündinnen Lea und Bialka verschwinden und kurz darauf ein brutaler Wilderer stirbt, ist das der Auftakt zu einer mysteriösen Mordserie. Weil vor allem Jäger getötet werden, vermutet Duszejkos, dass es sich dabei um "die Rache der Tiere" handelt.

Natürlich will ihr in dem verschlafenen Ort niemand so recht glauben: Weder die tatenlose Polizei, noch der Dorfpfarrer. In mehreren Szenen filmt Agnieszka Holland die sprechenden Münder dieser "Tierfeinde" in extremer Großaufnahme und entlarvt damit die Obszönität ihrer Reden. Gegliedert nach den einzelnen Monaten der Jagdsaison, schildert der Film den Kampf einer Außenseiterin gegen eine korrupte und verschworene Gemeinschaft. Dabei mischen sich in kurzen Flashbacks immer wieder blutige Visionen in den Erzählfluss des hintergründigen Mystery-Thrillers, der sich auch als Parabel auf den Kampf zwischen Gut und Böse verstehen lässt. Dass die Heldin im Laufe der Zeit Verbündete findet, verleiht dem Film zudem utopische Züge.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmU, 11., 22. und 24. Februar.