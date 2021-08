Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Im Vogelflug gleitet die Kamera über eine malerische Küste, über Plätze und durch enge Gassen, während sich im Off leise Fanfarenklänge mit den Stimmen verschiedener Menschen vermischen. Diese drücken Sorgen und Nöte, aber auch Dankbarkeit aus. Gerichtet sind die Bitten an die schwarze Jesus-Statue, die in dem kleinen sizilianischen Ort Siculiana seit Jahrhunderten als Schutzpatronin verehrt und angebetet wird.

Dies wiederum erstaunt die afrikanischen Migranten, die seit dem Jahr 2014 im Ankunftszentrum der 5000-Seelen-Gemeinde untergebracht sind und sich ausgegrenzt fühlen: "Sie lieben eine schwarze Holzfigur, aber nicht schwarze Menschen aus Fleisch und Blut." Zugleich identifizieren sich die Flüchtlinge zunehmend mit dem Gekreuzigten: "Wir danken Gott, dass Jesus schwarz ist." Als sie am 3. Mai, dem Tag des "Kreuzfestes", erleben, wie der "Schwarze Jesus" in einer Prozession durch die Straßen getragen wird, wächst ihr Wunsch, auch zu den Trägern zu gehören.

Luca Lucchesi begleitet in seinem deutlich inszenierten Dokumentarfilm "A Black Jesus" die Migranten mit ihrem Anliegen und in ihrem Bemühen, dazuzugehören. Während sie meist vergeblich auf eine Aufenthaltsgenehmigung, auf Ausweise und Arbeit warten, scheinen sie von der örtlichen Bevölkerung nur geduldet zu sein. Zwar werden sie von einer französischsprachigen Äbtissin und einem regierungskritischen Italienischlehrer unterstützt und gefördert, doch fristen sie ihr Dasein eher am Rande der Community, die ihrerseits mit Problemen ringt. Denn die Jugend verlässt mangels Perspektiven das Dorf und die ältere Bevölkerung fürchtet sich vor Überfremdung. Das politische System lasse sie im Stich und überhaupt sei "Italien am Ende", klagt ein Heimkehrer, der 45 Jahre lang als "Gastarbeiter" in Deutschland gelebt hat.

Lucchesi fügt diese Meinungen, Ängste und Vorurteile, eingebettet in ein eher folkloristisches Setting, zu einem Mosaik aus Stimmen, die immer auch von unterschiedlichen Lebensumständen herrühren. Wie beim eingangs beschriebenen Drohnenflug gleitet er dabei über Oberflächen, schafft atmosphärische Stimmungsbilder und streift zahlreiche Nebenschauplätze, ohne sein im Kern humanistisches Anliegen zu vertiefen. Zwar entstehen auf diese Weise einzelne, teils humorvolle Porträts, die sich in einen Mikrokosmos des Menschlichen und Allzumenschlichen einfügen, doch vieles, was die Aufmerksamkeit erregt, bleibt flüchtig und wird nur gestreift.

Wenn sich schließlich am Ende des Films einige der afrikanischen Migranten unter den Trägern der Jesus-Statue einreihen, ist zwar ein erster symbolischer Schritt auf dem langen Weg zu einer möglichen Integration gemacht, doch nicht alle Vorbehalte scheinen dadurch ausgeräumt. "Jesus ist für alle da", wird wiederholt geäußert.

Als im Oktober 2019 das Ankunftszentrum in der Villa Sikania geschlossen und die Flüchtlinge nach Agrigent verlegt werden, sagt deshalb einer von ihnen mit Blick auf den Schwarzen Jesus am Kreuz: "Bin ich das?"

