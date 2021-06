Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Dass die erste Szene des Kinderstücks "Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe" in einer Gewitternacht spielt, hatte glücklicherweise keine Auswirkungen auf das Theaterpublikum im Englischen Bau des Heidelberger Schlosses. Die Besucher (und die engagierten Theatermacher) hatten am Sonntag Nachmittag Glück, es regnete nur die ersten fünf Minuten, dann konnten sich alle wieder aus ihren Capes schälen und verfolgen, welche Abenteuer Knirps zu bestehen hat.

Die Leiterin des Jungen Theaters Natascha Kalmbach hat den von Michael Ende vor seinem Tod 1995 noch begonnenen und von Wieland Freund 2019 vollendeten Abenteuerroman in ein munteres Bühnengeschehen verwandelt. In einer schnellen Szenenfolge ist das Ensemble des Jungen Theaters komplett vertreten, alle spielen gleich mehrere Rollen. Das rasante Tempo, das über 90 Minuten gehalten wird, ist für Kinder im Grundschulalter ziemlich herausfordernd. Da aber vor jeder neuen Szene deren Inhalt kurz zusammengefasst wird, können auch Sechsjährige gut folgen – und haben den charmanten Knirps dessen vollen Namen Hastrubel Anaximander Chrysostomos sich ohnehin niemand merken kann, bestimmt schnell in ihr Herz geschlossen.

Knirps, blond, blauäugig und kindlich naiv gespielt von Leon Wieferich, ist überzeugt, dass in ihm ein echter Raubritter steckt. Da er sich bei seinen spießigen Puppenspieler-Eltern langweilt, macht er sich auf, um bei Rodrigo Raubein, dem größten Raubritter aller Zeiten, als Knappe anzudienen. Für Massoud Baygan ist dieser Rodrigo eine weitere Paraderolle, laut polternd hat er doch die "Seele eines Gänseblümchens" und sich die ganzen Gruseltaten nur ausgedacht – um seine Ruhe zu haben.

Die bekommt er aber nicht, denn Knirps ist ein ziemlich anstrengendes Kerlchen. "Onkel Roddi", wie der kleine Frechdachs den Raubritter bald nennt, schickt ihn deshalb schnell wieder weg, damit er eine Mutprobe absolvieren kann. Die besteht ausgerechnet in der Entführung der Prinzessin Flip, auf die auch schon Rabanus Rochus, der böse Magier ein Auge geworfen hat. Klar, dass die emanzipierte Süße den Kerlen haushoch überlegen ist.

Nachdem Knirps und Flip einverständliche Blicke getauscht haben, müssen die beiden aber noch allerlei Abenteuer überstehen. Gut, dass es da fliegendes Personal wie den Papagei Sokratea (auch ein weibliches Wesen!) gibt, der immer wieder eingreift, wenn es brenzlig wird. Johanna Dähler glänzt hier in einer Doppelrolle, denn sie gibt das kluge Federvieh ebenso überzeugend wie den Drachen Wak, der eindrucksvoll Feuer speit und seinen furchterregenden Schwanz gekonnt hinter sich her schleift. Dabei hat Bühnen- und Kostümbildnerin Annette Wolf ganze Arbeit geleistet, hier stimmt jedes Detail. Willi Haselbeck setzt die Handlung musikalisch temperamentvoll in Szene, die Darsteller trommeln, flöten und schütteln den Schellenring, und das gar nicht so finstere Mittelalter kommt so auch in Tönen den jungen Zuschauern ganz nahe.

Nachdem die Prinzessin geraubt und wieder befreit ist, der schwächelnde König – eindrucksvoll leidend verkörpert von Felician Hohnloser – genesen und der Familienfriede bei Knirps’ Eltern wiederhergestellt ist, dürfen alle das machen, was sie am besten können. Denn Sokratea hat nun ausreichend Bücher gelesen, um zu wissen, wie die Geschichte endet. Für die Zuschauer gibt es noch ein paar Lebensweisheiten, ohne die geht es bei Michael Ende nicht. Aber die eigenen Ängste kennenzulernen und zu besiegen ist ja eine zeitlose Aufgabe für junge Menschen und in C-Zeiten nicht verkehrt. Herzlicher Applaus für das gesamte Team.

