Von Ira Schaible

Speyer/Worms/Mainz. Ein Unesco-Welterbe-Titel ist eine begehrte Auszeichnung für Stätten von außergewöhnlichem universellen Wert. Mit Spannung erwartet Rheinland-Pfalz die am Freitag beginnende zweiwöchige Sitzung des Welterbekomitees. Vier Stätten dieses Kultur- und Naturerbes der Menschheit hat das Bundesland bereits. Nun könnten drei weitere hinzukommen: Mainz, Speyer und Worms als Orte der jüdischen Tradition, Bad Ems als eines von elf bedeutenden europäischen Bädern des 19. Jahrhunderts sowie im Norden von Rheinland-Pfalz der Beginn des Niedergermanischen Limes.

1981 hat das Welterbekomitee schon den Dom zu Speyer als Stätte in Rheinland-Pfalz anerkannt, 1986 römische Monumente, Dom und Liebfrauenkirche in Trier, 2002 das Obere Mittelrheintal und vor 16 Jahren die ersten 75 Kilometer des Obergermanisch-Raetischen Limes.

Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) betont: "Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir zum ersten Mal seit 2005 neuen Welterbestätten im Land entgegenfiebern dürfen." Besonders aussichtsreich dürfte das jüdische Erbe entlang des Rheins sein. Mit Mainz, Speyer und Worms, den sogenannten "Schum"-Städten (gemäß den hebräischen Anfangsbuchstaben der Städte), "würde sogar erstmals jüdisches Kulturgut in Deutschland als Welterbe anerkannt werden", sagt der Minister.

Die Auszeichnung der Schum-Städte, die häufig als "Jerusalems am Rhein" bezeichnet werden, würde hervorragend zum derzeitigen Festjahr "1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland" passen. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) sagt, seine Stadt habe sich unabhängig vom Welterbe-Antrag entschieden, ihren "sensationellen jüdischen Friedhof in Zukunft anders zu präsentieren". 1000 Jahre nach den ersten Beisetzungen sei hier ein neuer Besucherpavillon mit einem Überblick über die Geschichte des Alten jüdischen Friedhofs geplant. "Man kann ihn nicht betreten, aber er soll erfahren werden", ergänzt Ebling. Der Pavillon – Baukosten rund 1,5 Millionen Euro – könnte Ende 2022 oder Anfang 2023 eröffnet werden. "Das wird auch die internationale Aufmerksamkeit von Besuchern finden und mit Orten wie der Neuen Synagoge kombiniert werden", ergänzte der Oberbürgermeister. Gearbeitet wird auch an einer neuen Handy-App, die das einstige jüdische Viertel in der heutigen Landeshauptstadt dreidimensional erlebbar machen soll.

Auch in Worms gibt es einen jüdischen Friedhof, außerdem ein jüdisches Viertel mit Synagoge, Ritualbad (Mikwe) und Museum. "Der Entscheidung des zuständigen Unesco-Welterbe-Komitees sehen wir mit Spannung entgegen", kündigt der Stadtsprecher Jonas Diebold an. "Natürlich erhoffen wir uns, durch die Anerkennung noch mehr Menschen unsere einzigartigen Monumente näher bringen zu können." Ebenso wichtig sei der Schutz der historischen Stätten. Sollte das Unesco-Komitee grünes Licht geben, will Worms ein Welterbe-Infocenter einrichten.

In Speyer hat es im Mittelalters ebenfalls ein reiches jüdisches Gemeindeleben gegeben. Steinerne Zeugen sind die Ruine der Alten Synagoge und das Ritualbad. Hinzu kommt ein Museum. Nachgedacht wird außerdem über ein neues Besucherzentrum, vielleicht sogar in Verbindung mit dem ersten Speyerer Weltkulturerbe, dem Kaiserdom.

Das Welterbe zählt zu den "unschätzbaren und unersetzlichen Gütern nicht nur jedes Volkes, sondern der ganzen Menschheit", schreibt die Unesco zum Übereinkommen über den Schutz des Kultur- und Naturerbes von 1972. Wegen der Corona-Pandemie war die 44. Sitzung des Welterbekomitees im chinesischen Fuzhou vor einem Jahr auf diesen Sommer verschoben worden. Die Tagung dauert bis zum 31. Juli.

Zu den bisher 1121 Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern zählen das Great Barrier Reef in Australien, der Nationalpark Serengeti in Tansania oder die Pyramiden von Gizeh in Ägypten. In Deutschland gibt es bislang 46 Stätten.