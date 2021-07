Olaf Neumann

Jakob Dylan ist der einzige Spross von Bob Dylan, der auch erfolgreich Musik macht. Mit The Wallflowers hat er sich seit 30 Jahren einem Sound verschrieben, der zeitloses Songwriting mit üppigen Arrangements und amerikanischer Rootsmusik verbindet. Trotz Umbesetzung der Band ist das neue Werk "Exit Wounds" ein klassisches Wallflowers-Album geworden. Olaf Neumann sprach mit Jakob Dylan über die Aufgaben eines Künstlers, seine Zusammenarbeit mit Neil Young und seinen Vater.

Als Sie das neue Wallflowers-Album "Exit Wounds" schrieben, fühlte die Welt sich an, als würde sie auseinanderfallen. Eine kreative Zeit?

Jakob Dylan: Wir haben mit den Aufnahmen kurz vor Ausbruch der Pandemie begonnen und sie im Lockdown fertiggestellt. Die USA fühlten sich bereits vor dem Shutdown an, als würden sie auseinanderbrechen. Wir leben hier schon seit Jahren in einem Klima der Streitlust. Alles abzuschalten und dicht zu machen, war nur der finale Schlag. Ich habe die meisten Songs genau in dieser Zeit geschrieben. Natürlich hat sich der Wahnsinn hierzulande auf die Musik niedergeschlagen. Alles beeinflusst deine Musik, sogar der Verkehr oder das Wetter.

Haben Sie das Gefühl, dass die aufgeheizte Stimmung sich langsam wieder beruhigt?

Alle Signale deuten in Richtung Besserung. Es braucht natürlich eine Weile. Etwas ähnliches wie die Trump-Administration haben wir in Amerika ja auch noch nicht erlebt. Ein komplettes Chaos. Ich schaue mir seitdem auch keine Online-Nachrichten mehr an, weil mich das krank macht. Du weißt weder, wem du da genau zuhörst, noch wem du trauen kannst. An dem Sprichwort "je tiefer sie rutschen, desto höher steigen sie" ist was Wahres dran. Vielleicht hat Amerika ja genau diese Art von Leuten verdient. Aber die Lage fühlt sich definitiv nicht mehr so hoffnungslos wie vor vier Jahren an.

Möchten Sie mit Ihrem Album Optimismus verbreiten?

Ich habe mit der Platte nichts im Sinn. Das entspricht einfach nicht meiner Art. Ich bin nicht hier, um eine Rolle zu spielen. Manche Musiker bringen dich auf die Tanzfläche und lenken dich von deinen Problemen ab. Ich höre mir privat auch solche Musik an, aber als Künstler würde ich mich nicht trauen, Anweisungen oder Ratschläge zu geben. Ich stelle lediglich Fragen. Vielleicht kann sich ja jemand mit ihnen identifizieren. Es ist nicht meine Aufgabe, Missstimmungen zu erzeugen. Das ist alles toll, aber ich habe ein anderes Ziel.

Hintergrund Jakob Luke Dylanwurde am 9. Dezember 1969 in New York City geboren als Sohn des Musikers Bob Dylan und des Models Sara Lownds. Er begann seine Karriere in verschiedenen Indie-Bands, bevor er 1989 die Wallflowers gründete. Als Teil dieser Gruppe schrieb er Hits wie "6th Avenue Heartache" und "One Headlight", das auf Platz 58 der Rolling [+] Lesen Sie mehr Jakob Luke Dylanwurde am 9. Dezember 1969 in New York City geboren als Sohn des Musikers Bob Dylan und des Models Sara Lownds. Er begann seine Karriere in verschiedenen Indie-Bands, bevor er 1989 die Wallflowers gründete. Als Teil dieser Gruppe schrieb er Hits wie "6th Avenue Heartache" und "One Headlight", das auf Platz 58 der Rolling Stone-Liste der "100 Greatest Pop Songs" gelistet ist und für das er zwei Grammy Awards gewann. 1996 stieg das Wallflowers-Album "Bringing Down the Horse" auf Platz 12 der US-Billboard 200 ein. In jüngerer Zeit hat Dylan jr. die Soloalben "Seeing Things" (2008) und "Women + Country" (2010) veröffentlicht. Letzteres wurde sein bis heute bestverkauftes Solowerk. 2018 produzierte er den Dokumentarfilm "Echo in the Canyon", in dem er auch mitspielte. Mit der Drehbuchautorin Paige ist Dylan seit 1992 verheiratet. Das Paar hat vier Söhne und lebt in Los Angeles. (On)

Was ist die Aufgabe eines Künstlers?

Oh Mann! Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ein Künstler sollte etwas kreieren, das andere Menschen anspricht und deren Leben irgendwie verbessert. Das ist alles, was wir tun können. Ich habe keine rein romantische Vision davon, was Kunst ist. Ich setze sie nicht auf eine höhere Stufe als das, was andere Leute tun. Ich weiß nicht, ob es da eine wirkliche Agenda gibt. Man muss sich überlegen, was man im Leben machen möchte. Ich zum Beispiel möchte Dinge tun, die mir wirklich Spaß machen, und keine Kartons stapeln. Ich setze lieber etwas Positives und Hilfreiches in die Welt.

Ihr letztes Album "Echo in the Canyon" war zugleich Soundtrack für Ihren gleichnamigen ersten Dokumentarfilm. Darauf interpretieren Sie Sixties-Klassiker.

Ich würde nicht sagen, dass das Coveralbum einen direkten Einfluss auf die neue Wallflowers-CD Hatte. Aber die Zeit mit diesen Leuten war mit Sicherheit inspirierend. Ich bin an einem anderen Punkt in meiner Karriere als Brian Wilson, Ringo Starr, Eric Clapton, Neil Young, Stephen Stills, David Crosby oder Graham Nash, die sich alle am Ende ihrer Laufbahn befinden. Ich kenne deren Musik sehr gut, und jetzt auch ihre Storys, die meiner Geschichte auf gewisse Weise ähneln.

Wie war es mit Neil Young im Studio?

Es war ein Geschenk! Ihm dabei zuzusehen, wie er Gitarre spielte, ohne dabei viel zu reden, hat mich sehr beeindruckt. Er ist ein Gesegneter. Wenn seine Muse und seine Inspiration nicht da sind, arbeitet er nicht auf Bestellung. Deshalb war es für mich eine Ehre, dass er mit mir spielte und ich erleben durfte, wie er ausflippt und sich mit dem Ort verbindet, an dem er Musik macht.

Welche Platte hat Ihnen ein Erweckungserlebnis beschert?

Das war das Album "London Calling" von The Clash, für mich die beste Rock’n’Roll-Platte, die jemals erschienen ist. Sie klingt nicht wie eine Scheibe von 1979, sondern einfach zeitlos.

Hat Ihr Vater Ihnen etwas über das Songschreiben beigebracht?

Nein, das hat er nicht. Ich habe das alles von Schallplatten gelernt und viel übers Schreiben gelesen neben Interviews mit anderen Komponisten. Ich glaube, man kann es nur so machen. Mein Vater hat mir jedenfalls nie irgendwelche Instruktionen oder Tipps gegeben. Das hilft einem auch nicht weiter, weil der Prozess sowieso jedes Mal anders ist. Es kann einen wahnsinnig machen, weil man sich immer wieder fragt, über welche Gedanken man sprechen könnte.

War Ihr Vater ein Idol für Sie?

Bewundern nicht alle Kinder ihre Eltern ziemlich viel? Aber ein Idol? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Idole habe. Ich hoffe, diese Antwort genügt Ihnen.