Von Gaby Booth

Mannheim. Das Institut für Deutsche Sprache in Mannheim erforscht die deutsche Sprache in ihrem aktuellen Gebrauch. Der Zeitgeist ist Trumpf. Ihm sind die 160 festangestellten Mitarbeiter der außeruniversitären Einrichtung verpflichtet. Sie stehen mitten im Leben der Großstadt, in der Menschen aus über 160 Nationen leben und "babbeln".

Der langjährige Direktor des Instituts, Prof. Ludwig Eichinger, geht keiner Frage aus dem Weg. Egal, ob es um Kanaksprach, Denglisch, Befürchtungen über den Sprachverfall oder die Political Correctness handelt. Am IDS wird geforscht, recherchiert, dokumentiert. Es gibt ein Onlinelexikon für Fragen nach der Syntax und Grammatik. Und wissenschaftliche Untersuchungen über Mundart oder Sprachverhalten.

Seit 2002 ist Ludwig Eichinger Direktor des Instituts für Deutsche Sprache und Ordinarius für Germanistische Linguistik an der Universität Mannheim. Der 1950 im niederbayrischem Arnstorf geborene Sprachwissenschaftler wird gerne als "Botschafter der deutschen Sprache" bezeichnet und gibt den Direktorenposten zum Monatsende ab.

Am heutigen Montag wird er während eines Festakts im Rittersaal des Mannheimer Schlosses verabschiedet. Sein Nachfolger wird Henning Lobin, Professor für Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik in Gießen. Im Gespräch mit der RNZ zog der stets gut gelaunten und humorvolle Eichinger Bilanz.

Herr Professor Eichinger, schreiben Sie noch, oder twittern Sie schon?

Ich twittere nicht, da halte ich mich zurück. Ich nutze elektronische Medien, wenn es sinnvoll ist, beispielsweise in einer Videokonferenz. Ich habe da keine großen Berührungsängste, aber Twittern ist nicht meins.

Stichwort Smartphone: Ein Paar sitzt im Restaurant, beide bedienen ihr Handy und sprechen nicht miteinander. Befürchten Sie als Sprachwissenschaftler, dass die deutsche Sprache irgendwann verkümmern könnte?

Das denke ich nicht, obwohl ich beobachte, dass es einen Trend zur verkürzten Kommunikation hin gibt. Da spielt wohl auch der Neuigkeitseffekt dieser Medien eine Rolle. Ich gehe davon aus, ich hoffe, dass sich das irgendwann bei einer "normalen" Nutzung einpendelt. In den 50er Jahren glaubte man, der Film und Radio würde sich negativ auswirken, in den 60er Jahren befürchtete man das vom Fernsehkonsum, in der letzten Zeit gehen solche Befürchtungen vom Internet aus. Das ist alles eine Frage der Intensität, und in diesem Punkt sind Eltern und Bildungseinrichtungen gefordert, damit Kinder und Jugendliche den selbstkontrollierten Umgang erlernen.

Was halten Sie von Emojis? Sinnvoll oder unsinnig?

Wissen Sie, früher hat man Herzchen als liebevolle Botschaft in einem Brief an die Freundin gemalt, oder andere Symbole. Heute sind es Smileys mit verschiedenen Gesichtern, die eine Stimmung ausdrücken sollen. Die neue mediale Welt ermöglicht es, rasch Bilder und Texte miteinander zu verknüpfen. Im Grunde tragen wir mit unserem Smartphone eine ganze Bibliothek mit uns herum. Die einen nutzen es exzessiv, die anderen nicht, auch das wird sich einspielen.

Die Rechtschreibreform kam mit großem Tam-Tam, zum Schluss blieb eher ein Reförmchen. Sie haben sich mit den Folgen beschäftigt und um Korrekturen bemüht. Mal ehrlich: War diese Reform wirklich nötig?

Als 2006 die Reform der Reform kam, war die Systematisierung schon sinnvoll. Wir sehen das beispielsweise an der Regelung, wann welche Wörter zusammengeschrieben werden und wann nicht. Eine Rechtschreibreform ist von Zeit zu Zeit nötig, und im Einzelnen war es gut, dass nachjustiert wurde.

Gehen Ihnen, als Wächter der deutschen Sprache, Begriffe wie "Coffee to go", "Gendering" oder "Mainstream" auf die Nerven? Meinen Sie, wir sollten bei der Übernahme von Anglizismen so zurückhaltend sein wie die Franzosen?

Eine Sprache in der Mitte von Europa - wie das Deutsche - muss mit sprachlichen Einflüssen von außen leben. Ein übertriebener Gebrauch, nur weil es Mode ist, muss jedoch nicht sein. Ich plädiere für einen moderaten Umgang. Allerdings beobachte ich bei einigen wissenschaftlichen Publikationen ein Überstrapazieren des Englischen. Im Übrigen sind die Franzosen nicht mehr ganz so streng ablehnend wie sie es einmal waren. Und wir sagen zum Computer immer noch Rechner und Herunterladen anstelle von Downloaden. Klapprechner hört sich nicht so gut an, also ist Laptop schon akzeptabel.

Was nehmen Sie aus dem kurpfälzischen Dialekt mit, wenn Sie nach Niederbayern zurückkehren?

Eigentlich nichts, ich habe mir meinen Dialekt bewahrt. Wobei ich die Menschen hier natürlich verstehe und das gebräuchliche "alla" schon hängengeblieben ist bei mir. Im Übrigen werde ich im Ruhestand mit meiner Frau weiter hier wohnen bleiben. Mannheim ist eine praktische Stadt, alles gut erreichbar, verkehrsstrategisch ideal angebunden. Und bietet mit der neuen Kunsthalle, dem Nationaltheater und den Reiss-Engelhorn-Museen ein reichhaltiges kulturelles Angebot.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger, Herrn Lobin?

Eine erfolgreiche Zeit, und dass sich das IDS toll in neue Richtungen entwickelt.