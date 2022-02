Himmlische Architektur in höllischen Zeiten: die vergoldeten Kuppeln auf der Sophienkathedrale in Kiew. Das Bauwerk in der ukrainischen Hauptstadt gehört seit 1990 zum Weltkulturerbe der Unesco. Foto: Ch. Gateau

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Vielleicht ist Leo Tolstois "Krieg und Frieden" jetzt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine das Buch der Stunde, nicht nur wegen des Titels. Es handelt zwar von den napoleonischen Kriegen und deren Auswirkungen auf das Leben dreier Familien, ist aber allgemeingültige Weltliteratur. Geschrieben wurde es mit großem zeitlichen Abstand von den historischen Ereignissen in den Jahren 1863 bis 1869. Der Heidelberger Slavistik-Professor und Lyriker Urs Heftrich ist entsetzt über die aktuelle Entwicklung und äußert sich im RNZ-Interview über die Friedensthematik in der russischen Literatur sowie über die neue Verantwortung und den möglichen Einfluss von Wissenschaftlern und Künstlern nach der Eskalation der Gewalt.

Zeigt sich im RNZ-Interview entsetzt über den Krieg in der Ukraine: der Heidelberger Slavistik-Professor, Übersetzer, Herausgeber und Lyriker Urs Heftrich. Foto: G. Emig

Herr Prof. Heftrich, sollte man Tolstojs Roman jetzt wieder lesen?

Tolstoj zu lesen lohnt immer, und "Krieg und Frieden" allemal. Ich würde aber dieser Tage eher zu zwei anderen russischen Titeln greifen. Erstens zu Vassilij Grossmans tausendseitigem Kriegsepos "Leben und Schicksal" von 1960. Der Roman wurde 1980 in der Schweiz veröffentlicht, nachdem der sowjetische Verlag, dem Grossman das Manuskript angeboten hatte, es sofort dem KGB weiterreichte. Grossmans Zeitgemälde handelt von der Schrecken des modernen Krieges, konkret von Stalingrad – d.h. einer Dimension des Schreckens, die nicht einmal ein Tolstoj sich ausmalen konnte. Grossman, dessen jüdische Mutter von den Nazis ermordet wurde, schildert mit absoluter Hellsicht die unheilvolle Wirkung propagandistischer Gehirnwäsche bei Nazis und Stalinisten. Der Weg von der Hirnwäsche zum Massenmord – kaum jemand hat ihn so klar gesehen wie Grossman.

Und der andere Titel?

... ist Isaak Babels "Tagebuch 1920", dessen Neuauflage wir am Slavischen Institut gerade für unsere Babel-Gesamtausgabe im Hanser Verlag vorbereiten. Babel, ein russischer Jude aus Odessa, nahm als Kriegskorrespondent für die Rote Armee am Russisch-Polnischen Krieg von 1920 teil. Daraus ging seine berühmte "Reiterarmee" hervor, einer der stärksten Kriegstexte, die ich kenne. Aber Babel schrieb damals auch ein Tagebuch, in dem er ganz unmittelbar sein Entsetzen dokumentiert hat. Dieses Tagebuch heute zu lesen, ist deshalb so erschütternd, weil die Gräuel, die es beschreibt, vor fast genau hundert Jahren auf dem Gebiet der heutigen Ukraine stattfanden.

Wie stark ist überhaupt der Friedensgedanke in der russischen Nationalliteratur verankert, etwa bei Dostojewskij, Tschechow oder Gorki?

Den Friedensgedanken hat sicher niemand so eindringlich und mit solch weltweiter Wirkung ausgeführt wie Tolstoj. Dostojewskij ist da leider eher ein Gegenbeispiel. Tolstoj hat selbst im Kauskasus Kriegsdienst geleitet und danach als Offizier am Krimkrieg teilgenommen. Er hat in seinen Werken die gefährliche ästhetische Faszination des Militärs geschildert, aus der dann im Ernstfall zerfetzte menschliche Körper und traumatisierte Seelen hervorgehen. Dies brachte ihn schließlich zu einem radikalen Pazifismus, zu seiner Lehre, man solle dem Bösen nicht widerstehen.

Denken Sie, dass sich Intellektuelle in Russland jetzt von Putin abwenden, wenn Sie es nicht schon längst getan haben?

Viele russische Intellektuelle sind längst ins Ausland abgewandert; der Braindrain aus Putins Reich ist gewaltig. Unter denjenigen, die geblieben sind, riskieren manche seit Jahren ihren Beruf, ihre Freiheit, ihre Gesundheit, indem sie es wagen, ihre Stimme gegen die offizielle Propaganda zu erheben. Wer es aber jetzt tut, der läuft definitiv Gefahr, den Weg Nawalnyjs zu gehen. Wie viele es sein werden, vermag ich nicht zu sagen. Es hat aber in Russland immer wieder Menschen gegeben, die mit unglaublicher Zivilcourage für ihre Überzeugung eingetreten sind – beispielsweise auch 1968 nach dem Einmarsch in die Tschechoslowakei.

Haben Sie schon von konkreten Reaktionen von Wissenschaftlern und Künstlern aus Russland und der Ukraine gehört?

Meine Kontakte gehören eher zu denen, die ausgewandert sind. Aber es gab ja schon Mahnwachen mutiger Einzelner in mehreren russischen Städten, landesweit haben trotz brutaler Polizeipräsenz Tausende versucht, auf die Straße zu gehen. Eine wirkliche Demonstration würde längst nicht mehr erlaubt. Nawalnyj, der gerade wieder zu einer neuen Haftstrafe verdonnert werden soll, hat im Gerichtsprotokoll darum gebeten, "meinen Appell an das Gericht und an die Welt zu vermerken: Ich bin gegen diesen Krieg."

Wie wurde die ja schon vor acht Jahren mit der Krim-Annexion begonnene Krise im Slavischen Institut der Universität Heidelberg debattiert?

Das Seminar für Osteuropäische Geschichte bietet immer wieder Vorträge und Diskussionsrunden zu solchen Themen an, zu denen jeder herzlich eingeladen ist. Aber unser studentisches Publikum kommt ja zum Teil aus beiden Lagern dieses Konflikts. Da muss ein Institut, das die gesamte slavische Welt abbildet, auch eine Begegnungsstätte bleiben und sollte nicht zum Kampfplatz werden. Ich erinnere mich noch, wie seinerzeit der jugoslawische Bürgerkrieg manches slavistische Seminar fast zu zerreißen drohte. Deshalb versuchen wir, im Unterricht eine gewisse Neutralität zu wahren – was nicht heißt, dass ich im direkten Gespräch meine persönliche Sicht der Dinge verhehlen würde. Wir bemühen uns, eher an den Wurzeln Aufklärungsarbeit zu leisten. So bieten wir seit Jahren eine Ringvorlesung an, in der Geschichtsmythen in der slavischen Welt analysiert werden. Und natürlich lesen wir Texte wie die von Tolstoj, Babel, Grossman. Ich glaube, dass man damit einer länger anhaltende Nachdenklichkeit erzeugt.

An Ihrem Institut studieren ja vermutlich auch Studenten aus Russland und der Ukraine. Hat sich das auf das gerade zu Ende gehende Wintersemester ausgewirkt, speziell in den letzten Wochen?

Leider ist die Zahl der Studierenden aus Russland und der Ukraine bei uns durch die Studiengebühren für Nicht-EU-Bürger stark zurückgegangen. Aber wir waren und sind ein Institut, an dem auch junge Menschen aus Russland und der Ukraine ihren Abschluss machen, und diese sollen sich alle, mit ihren unterschiedlichen Biografien, bei uns wohlfühlen. Die aktuelle Zuspitzung des Konflikts fiel mit dem Beginn der Semesterferien zusammen, sodass ich davon im Lehrbetrieb nicht mehr viel bemerkt habe.

Erwarten Sie, dass die russische Gesellschaft jetzt zusammenrückt und dem Kriegstreiber Putin den Rücken stärkt? Oder wird die Opposition innerhalb des Landes so stark, dass eine weitere Eskalation verhindert werden kann?

Über den Eskalationsgrad entscheidet genau ein Mann: Putin. Seine Propagandamaschine ist hervorragend geölt, und der Führer der Opposition sitzt im Gefängnis, nachdem er einen heimtückischen Giftanschlag überlebt hat. Das heißt: Einen Meinungsbildungsprozess, wie wir ihn aus unseren demokratischen Ländern kennen, gibt es in Russland längst nicht mehr. Putin hat ihn in zwanzigjähriger Kleinarbeit systematisch zerlegt. Hinzu kommt, dass seine Propaganda (die ja auch im Ausland seit langem erstaunlich erfolgreich war) geschickt Triggerpunkte berührt, auf die seine Landsleute reagieren. Er stellt seine Überfälle auf die Ukraine ja als eine Art Fortsetzung des "Großen Vaterländischen Krieges" dar, in dem mindestens 24 Millionen sowjetischer Bürger das Leben verloren – unter ihnen übrigens auch rund acht Millionen Ukrainer! Er tut so, als wären in Kiew Nazis am Ruder, die auch noch an der Atombombe basteln – als hätte nicht ausgerechnet die Ukraine ihr nukleares Arsenal aufgegeben, im Vertrauen auf Moskaus Versprechen, ihre territoriale Integrität zu beschützen! Das alles ist von einem derart frechen Zynismus, dass es einen entweder sprachlos macht – oder wirkt. Man muss sich klarmachen, dass diese Art von Hirnwäsche im Fernsehen von früh bis spät läuft. Und den Russen steckt der Zweite Weltkrieg tief in den Knochen. Wer sich nicht anderweitig informiert, hat es schwer, zu einer objektiven Sicht der Dinge zu gelangen.

Hintergrund NACH FREIHEIT duftet wilder Honig, Das Staubkorn: hell nach Sonne riecht’s, Der Mädchenmund – Veilchen- Aromen, Doch Gold – riecht nur nach nichts. Reseda riecht nach Wasser, klar, Die Liebe riecht nach [+] Lesen Sie mehr NACH FREIHEIT duftet wilder Honig, Das Staubkorn: hell nach Sonne riecht’s, Der Mädchenmund – Veilchen- Aromen, Doch Gold – riecht nur nach nichts. Reseda riecht nach Wasser, klar, Die Liebe riecht nach Apfelglut. Doch wir erfuhren Jahr um Jahr, Blut riecht einzig nach Blut... Vergeblich wusch der Mann aus Rom Vorm ganzen Volk sich seine Hände Zum bösen Kreischen eines Mobs; Und Schottlands Königin, sie rieb Von ihren schmalen Händen Die roten Spritzer ab im Dunkel Des Königshauses ganz umsonst... (Übertragung von Ralph Dutli)

[-] Weniger anzeigen

Könnte es sogar zu einer Art "Aufstand der Anständigen" kommen?

Mittelfristig halte ich so etwas für durchaus möglich. Es gibt Millionen von Russen, die dasselbe wollen wie Millionen von Ukrainern: endlich in einem Staat leben, der funktioniert und nicht zum korrupten Selbstbedienungsladen einer kleinen Elite verkommen ist. Diese Millionen sind auf dem Majdan aufgestanden, und sie haben in Russland versucht aufzustehen, solange es ging. Es ist exakt diese Art von Aufstand, die Putin fürchtet. Deshalb, und nur deshalb führt er in der Ukraine Krieg. Die Bilder von Putin und Lukaschenko in der Kommandozentrale, diesen zwei einsamen alten Männern, die den von ihren Völkern zusammengeraubten Reichtum mit Zähnen, Klauen und Raketen verteidigen wollen, waren gespenstisch – ein Sinnbild maximaler menschlicher Isolation. Das Interessante an der jetzigen Situation ist aber, dass Russen und Ukrainer einander in der Regel viel Sympathie entgegenbringen – Gräben des Hasses, wie sie das frühere Jugoslawien zerfurchen, gibt es hier kaum. Putin dreht zwar auch diese lange historische Verbundenheit zynisch um, indem er den Ukrainern das Recht auf Eigenständigkeit abstreitet. Aber irgendwann geht auch der raffiniertesten Propagandamaschine das Öl aus; die russischen Soldaten werden erkennen, dass sie nicht gegen Nazis gekämpft haben, sondern gegen friedliche Nachbarn. Ich würde auch nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn russische Mütter ihre Söhne im Zinksarg in Empfang nehmen müssen. Dann wird der Aufstand der Anständigen kommen. Es ist leider nur die Frage, wie viele Tote es bis dahin geben wird.

Hintergrund Reseda riecht nach Wasser, klar ...und noch erstaunlicher dass Wasser so völlig anders riecht als Schnee Wo Algen wachsen riecht es nasser: submerser Wald im Bodensee Reif riecht es wo mit blauen [+] Lesen Sie mehr Reseda riecht nach Wasser, klar ...und noch erstaunlicher dass Wasser so völlig anders riecht als Schnee Wo Algen wachsen riecht es nasser: submerser Wald im Bodensee Reif riecht es wo mit blauen Schlägen es Korn drischt: bei Auvers im Feld Nach Asche riecht Galiziens Regen der auf die Bienenstöcke fällt Nach Schnee und Schnee alleine riecht der Schnee in der Ukraine

[-] Weniger anzeigen

In Ihrem Gedicht "Und noch erstaunlicher" thematisieren Sie die Ukraine. Auf den ersten Blick gehört es zur Natur-Lyrik. Und auf den zweiten?

Das Gedicht habe ich im letzten Sommer geschrieben, es handelt also eigentlich gar nicht von der heutigen Situation – wird durch diese aber leider bestätigt. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Nur merkt man davon auf der Oberfläche nichts, die ist so friedvoll, glatt und schön wie der Bodensee. Wir hatten diese Gewaltgeschichte ja auch in unserem Alltag weitgehend vergessen, verdrängt. Unter dem stillen Wasserspiegel der Textoberfläche rumoren aber vier Zitate. Das erste, das Motto (in Ralph Dutlis Übersetzung), stammt aus einem Gedicht von Anna Achmatova über den kommunistischen Terror. Liest man bei Achmatova weiter, so gelangt man zu der Aussage: "Blut riecht einzig nach Blut". Van Goghs letztes Gemälde, bevor er sich in Auvers umgebracht hat, kennen wir alle: "Kornfeld mit Krähen". Isaak Babel beklagt in seinem "Tagebuch 1920" das Schicksal der Bienenstöcke, die angezündet wurden, und den "quälenden galizischen Regen". Und eines der ergreifendsten Gedichte Paul Celans über den Mord der Nationalsozialisten an seiner Mutter beginnt mit den Versen: "Es fällt nun, Mutter, Schnee in der Ukraine". So geht das schöne Naturidyll Schritt für Schritt zum Teufel, und plötzlich ist man in der Hölle.