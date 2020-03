Von Matthias Roth

Heidelberg. Wer hätte das gedacht, dass sich die Welt so schnell verändern kann? Selbst wenn ein paar Leute offenbar immer noch nicht begreifen, um was es geht, so haben sich doch sicher 90 % der Menschheit binnen kürzester Zeit auf die neue Situation eingestellt. Vielleicht ist das auch in Zeichen dafür, was alles möglich ist.

Der Heidelberger Frühling, der jetzt brummen sollte, durfte erst gar nicht starten und musste die Tore, wie alle anderen Festivals, kulturellen Großereignisse (Fotografie-Biennale!) oder Theater geschlossen halten von einem Tag auf den anderen: ein Fiasko. Der wirtschaftliche Schaden, über den heute noch gar niemand reden mag, weil er wegen der noch nicht definierten Dauer des jetzigen Zustands kaum absehbar ist, wird letztlich schwer zu beziffern sein, denn Kultur "rechnet" sich selten über Eintrittskarten, sondern eher indirekt über die Gastronomie und Hotellerie, über den Buch-, CD-, Bekleidungs-, Schuh- oder Parfüm-Handel, ja selbst die Betreiber von Parkhäusern werden stöhnen.

Überhaupt nicht einzuschätzen ist aber auch der Verlust im Menschen selber, der sich vielleicht überhaupt nicht beziffern lässt, weil er nur schwer messbar ist: Was fehlt uns, wenn nicht musiziert oder geschauspielert wird? Wenn wir keine geistige Anregung mehr über Ausstellungen und Live-Aufführungen bekommen? Wenn das Pausengespräch mit Gleichgesinnten nicht stattfindet, uns die Diskussion unmöglich ist über Dinge wie eine Beethoven-Sinfonie oder eine Schostakowitsch-Sonate, ein Gemälde von Jawlensky oder eine Fotografie von Cartier-Bresson? Was passiert mit uns, wenn der Zugang zur Kultur verwehrt, das Gespräch über die Kunst untersagt und der Austausch über das, was Zivilisation im weitesten Sinne ausmacht, unmöglich ist? Es ist nicht auszudenken.

Viele Künstler begriffen sofort, dass der kulturelle Austausch besonders nötig ist in dieser Zeit der Isolation. Der Pianist Igor Levit war einer der ersten, der aktiv wurde. Mittlerweile sind es Hunderte, in allen Kunstsparten, die über das Internet ihre Arbeit verbreiten, von den New Yorker Musikern auf "Music Never Sleeps NYC" bis zu Caroline Peters’ morgendlichen Lesungen, von Jan Holtens Gängen durch die Mannheimer Kunsthalle und den abendlichen Live-Konzerten des Organisten Christoph A. Schäfer aus der Heidelberger Heiliggeistkirche bis zur gänzlich stummen "Lesung" des hiesigen Schauspielers Hendrik Richter. Von älteren und aktuellen Aufführungen, die "gestreamt" werden, einmal abgesehen.

Und auch der Heidelberger Frühling "streamt": Das heißt, lässt Musiker irgendwo live spielen und überträgt das über seine Internet-Plattform und andere Kanäle quasi von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, d.h. in den ersten beiden konkreten Fällen: vom Musiksaal der Hochschule Hanns Eisler in Berlin auf den heimischen Laptop (wir berichteten). Das Erstaunliche dabei: Es gibt keine Wohlfühlmusik zu hören, wie man denken könnte, keine Schmuseklassik. Das widerspräche auch dem Selbstverständnis des "Frühlings". In der zweiten Live-Übertragung aus Berlin gab es denn auch Hardcore der Klavierliteratur: Dmitri Schostakowitschs 24 Präludien und Fugen op. 87. Der Live-Stream dauerte 2 ¾ Stunden!

Igor Levit hätte diese Stücke aus dem Jahre 1951 live in Heidelberg spielen sollen, nun er tat dies – ohne Pause – im Internet. Auf mehreren Kanälen lauschten ihm dabei im Durchschnitt etwa 1000 Menschen, viele von ihnen blieben von Anfang bis zum Ende dran.

Levit, der in Heidelberg bereits mit ähnlichen pianistischen Kraftakten zu hören war (etwa Beethovens "Eroica"-, Bachs Goldberg- und Rzewskis "Pueblo unido"-Variationen) stemmte auch diese Sammlung von Stücken mit unglaublicher Konzentration und ohne Ermüdungserscheinungen. Es schien, als ob er nach dem 15. Pärchen aufstehen und eine Pause einlegen wollte, er entschied sich dann aber – wohl spontan –, weiter zu machen mit dem impressionistischen Präludium und der fast nur aus barocken Verzierungen bestehenden Fuge Nr. 16, b-Moll.

Diese teils meditative, teils fiebrige Musik, in Zeiten größten politischen Drucks in der Sowjetunion geschrieben (und vom Bachfest 1950 in Leipzig inspiriert), wurde oft als sperrig, im Sowjet-Jargon als "formalistisch" bezeichnet: Sie ist es mitnichten, wie Igor Levit zeigte. Sie ist mitunter leidenschaftlich bis zur Aggressivität, humorvoll bis zur Groteske oder virtuos bis zum Irrwitz. Vor allem aber ist sie eines: voller Menschlichkeit. Danke!