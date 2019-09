Von Karin Katzenberger-Ruf

Schwarze und gelbe Galle, Blut und Schleim: Wenn sich diese Säfte im Körper die Balance halten, bleibt der Mensch gesund. Falls nicht, drohen Krankheiten. Ein "Schwarze-Galle-Beet", basierend auf der Medizin des 16. Jahrhunderts, ist eines von zehn im kleinen, feinen Garten, den das Deutsche Apotheken-Museum Ende Juni eröffnete. Dies nach jahrelanger Vorbereitungsphase samt vieler Auflagen vom Denkmalschutz. Jetzt ist der Garten auf der Ostseite des Schlosses eröffnet samt Hochbeet, an dem das Publikum gerne ein paar Kräuter naschen darf.

"Hände weg" heißt es dagegen bei den Giftpflanzen schräg gegenüber. Die Pflanzen sind inzwischen weitgehend verblüht. Auch der Schierling, der leicht mit dem Kerbel als beliebtem Küchenkraut zu verwechseln ist. Der griechische Philosoph Sokrates soll einst dazu verurteilt worden sein, einen tödlichen Schierlingsbecher zu trinken.

Der Apotheken-Garten ist als Einrichtung des besagten Museums nur mit einer Führung zugänglich. Dort erfährt das Publikum einiges über Stefan Sprenger, den kurfürstlichen Hofapotheker, der vermutlich von 1536 bis 1608 lebte und seinen Garten mitten in der Altstadt hatte. Bei einer Führung erzählt Susanne Trautmann, Stefan Sprenger habe nicht gerne Gäste in seinen Garten gelassen. Oder nur diejenigen, die ihm zum Eintritt eine Pflanze überreichten, die er noch nicht kannte. In seinem Garten sollen außer Heilpflanzen allerdings 36 Arten von Tulpen geblüht haben - zur damaligen Zeit ein absoluter Luxus. Wurden Tulpen und deren Zwiebeln doch zu geradezu horrenden Preisen gehandelt.

Damit zurück zu den Pflanzen oder besser gesagt deren Samen, die sich auch als warm oder kalt definieren lassen. So soll etwa der wärmende Kreuzkümmel gegen Beschwerden wie Verstopfung gewirkt haben, nach damaligem Verständnis eine "kalte Krankheit". Ein Beet im Apotheken-Garten ist den sogenannten Signaturpflanzen gewidmet, deren Aussehen man mit Erkrankungen von Körperteilen oder Organen in Verbindung brachte. Vermutlich wusste damals kaum einer, wie die menschliche Lunge aussieht und funktioniert. Und doch wurde das hellgrüne, gefleckte Lungenkraut (die Flecken erinnern an Lungenbläschen) zum Allheilmittel bei Atemwegserkrankungen erklärt.

"Wir können froh sein, das wir in der heutigen Zeit leben", sagt Gästeführerin Susanne Trautmann, als sie von den Heilmethoden vergangener Jahrhunderte berichtete, zu denen unter anderem der "Aderlass" gehörte. Dies angesichts der Annahme, man könne schädliche Stoffe aus dem Körper ausleiten.

Der Apotheken-Garten ist nach historischem Vorbild angelegt. Die "Pestwurz" - die zumindest ein Stärkungsmittel gegen die schreckliche Krankheit in ihrem Namen gewesen sein könnte - ist dort ebenso vertreten wie die Pflanze namens "Brennender Busch". Gängige Heilpflanzen wie Johanniskraut oder Baldrian wachsen im Garten ebenfalls. Nur ist die Lage gegen Osten nicht für alle Gewächse der ideale Standort. Die mediterranen hätten wohl lieber mehr Sonne als nur am Morgen.

"Blühendes und Duftendes aus der alten Heilkunde" ist Thema der Führungen durch den Apotheken-Garten, die in allen möglichen Varianten gebucht werden können. Im Kombination mit einem Besuch im Deutschen Apotheken-Museum ist der Lerneffekt natürlich am größten.