Mit dem „Medicus“ in der Hand führt Projektleiter Sebastian Zanke in die gleichnamige Ausstellung ein. Fotos: Behrens

Von Julia Behrens

Es ist schon absurd, dass ausgerechnet die Ausstellung "Der Medicus – Die Macht des Wissens" im Historischen Museum der Pfalz in Speyer im ersten und zweiten Lockdown für mehrere Wochen beziehungsweise Monate geschlossen werden musste. Eigentlich sollte sie über die Entwicklung und Errungenschaften der Medizin informieren und insgesamt Hoffnung verbreiten, so Direktor Alexander Schubert.

Die groß angelegte Schau, die inhaltlich durch den Roman "Der Medicus" von Noah Gordon inspiriert und vor Corona eröffnet wurde, wäre ursprünglich bis zum Juni 2020 gelaufen. Doch sie erhielt in der Lockdown-Warteschleife eine einjährige Verlängerung, empfing ab September erneut Besucher, um dann im November in den nächsten Dornröschenschlaf zu versinken. Durch diese pandemiebedingte Achterbahnfahrt haften also nicht nur dem Inhalt, sondern auch der Ausstellung selbst literarische Züge an.

Bis man den Rundgang durch etwa 5000 Jahre Medizingeschichte wieder vor Ort durchlaufen kann, bietet nun eine detaillierte, zehnteilige Online-Führung durch die Ausstellungssäle Ersatz. Sie beginnt mit dem Wagen eines Baders aus dem Mittelalter, bei dem auch der "Medicus" in die Lehre geht, rollt aber insgesamt die ganze Historie von den Anfängen im alten Ägypten bis heute auf. Tatsächlich hat sich sogar das Corona-Thema in Form einzelner Exponate in die Ausstellung geschmuggelt und verweist als epidemiologische Riesenherausforderung auf die Grenzen des heutigen medizinisch-pharmazeutischen Wissens (https://museum.speyer.de/aktuell/medicus/medicus-digital).

Mit dem "Grüffelo" aus dem gleichnamigen Kinderbuch steht eine weitere literarische Figur im Zentrum einer großen Präsentation im Historischen Museum der Pfalz. In seine ebenfalls bis Sommer 2021 verlängerte, wahrhaft märchenhafte Erlebniswelt führen auf der Website ein Trailer und eine Bastelanleitung für Kinder ein (https://museum.speyer.de/aktuell/grueffelo). Auch zu den zurückliegenden Blockbuster-Ausstellungen in Speyer, wie zum Beispiel "Marilyn Monroe" oder "Richard Löwenherz", liefert der hauseigene YouTube-Kanal aufschlussreiche Beiträge (https://www.youtube.com/user/HiMusPfalz/videos).

Darüber hinaus lassen sich die ständigen Sammlungen des 1869 gegründeten Museums virtuell gut erschließen. Sie reflektieren die kunst- und kulturgeschichtliche Entwicklung der Pfalz, starten in der Ur- und Frühzeit und reichen bis in die Gegenwart hinein. Man kann sich in diesem Bereich digital in einzelnen Sektionen umsehen und sein Wissen in der wissenschaftlichen Datenbank der Online-Sammlung vertiefen (https://museum.speyer.de/sammlungsschaetze). Da erwarten einen zum Beispiel der bronzene Kopf eines Kentauren aus der "Römerzeit" oder gleich mehrere Grabkronen aus dem bedeutenden "Domschatz", der im Jahr 1900 aus den Kaiser- und Königsgräbern des berühmten, direkt benachbarten Speyerer Doms entnommen wurde.

Hintergrund Name: Historisches Museum der Pfalz Historisches Museum der Pfalz Adresse: Domplatz 4, 67346 Speyer Kontakt: Telefon 0 62 32/13 25 0; E-Mail info@museum.speyer.de Internet: https://museum.speyer.de Name: Historisches Museum der Pfalz Historisches Museum der Pfalz Adresse: Domplatz 4, 67346 Speyer Kontakt: Telefon 0 62 32/13 25 0; E-Mail info@museum.speyer.de Internet: https://museum.speyer.de

[-] Weniger anzeigen

In einer weiteren Sammlungsabteilung findet sich unter dem Titel "Luther" Wissenswertes über "Die Protestanten und die Pfalz". Alte Fässer und Keltern erzählen schließlich die Geschichte des bekanntesten Agrarprodukts der Gegend, des Pfälzer Weins. Das "Weinmuseum" wurde schon 1910 in den prächtigen Neubau des Hauses integriert. Hier kann man hoffentlich bald wieder den ältesten erhaltenen Rebensaft in flüssiger Form, den sogenannten Römerwein von 300 n. Chr., bestaunen. Auch dem Ausstellungsabenteuer des "Medicus" wünscht man ein glückliches Ende – mit zahlreichen Besuchern im Frühling und Sommer, die sich dank ausgeklügelter Hygienekonzepte mit genügend Abstand durch die "Macht des Wissens" bewegen können.