Heidelberg. Torch lehnt sich zurück, die Hände in den Taschen, die Füße überkreuzt. "Es ist schön, auch mal nicht rappen zu müssen", hat er gerade mit heißerer Stimme verkündet. Als jetzt Harfenklänge einsetzen und der Beat seines Songs "Ich Hab Geschrieben" von den holzgetäfelten Wänden der Alten Aula widerhallt, nickt er lächelnd im Takt. Für den kräftigen Mann mit den kurzen Haaren, der im echten Leben Frederik Hahn heißt, ist es ein kurzer Moment der Entspannung.

Torch hat ereignisreiche Tage hinter sich. Auf den Empfang im Palais Prinz Carl, wo Oberbürgermeister Eckart Würzner dem Musiker zum 50. Geburtstag gratulierte, um ihn anschließend mit der Richard-Benz-Medaille zu würdigen, folgte am Wochenende ein Auftritt an Heidelbergs prestigeträchtigster Stätte: dem Schloss.

Aber wie konnte einer, der aus dem Untergrund kam, es so weit nach oben schaffen? Für all jene, die sich immer noch fragen, warum er, der einst in Heidelberg Züge besprüht und sogar Gefängniszellen von innen gesehen hat, zum Vorzeige-Star der Stadt werden konnte, hat Torch an diesem Montag Antworten mitgebracht. Festgehalten sind sie in einem Buch mit blauem Umschlag. Wie der Name "Blauer Samt – eine Monographie" andeutet, handelt es sich weniger um eine Autobiografie als um eine Abhandlung zum Entstehungsprozess seines bis dato einzigen Soloalbums. Eine Beweisschrift, mit der der 50-Jährige seine künstlerischen Ambitionen untermauert.

Eigentlich habe er das Buch zeitgleich zu "Blauer Samt" im Jahr 2000 veröffentlichen wollen. Das verrät der Rapper zu Beginn der ersten von zwei Lesungen, mit denen er die Feierlichkeiten rund um seinen Geburtstag beschließt. Hat es so lange gedauert, weil er erst einmal eine eigene Sprache für diese Art von Text entwickeln musste? Fest steht, dass der Rap-Pionier mit seinem Versuch einer wissenschaftlich fundierten und trotzdem unterhaltsamen Hip-Hop-Analyse auch 2021 noch Neuland betritt. Schade eigentlich, findet der Autor. "Wir müssen doch darüber nachdenken, was wir tun", lautet der Aufruf an sich und seine Rapper-Kollegen. "Ansonsten wird es uns von außen aufdiktiert." Torch definiert sich lieber selbst.

Hip-Hopper Torch in "blauem Samt" (neon) Torch meldet sich zurück. "Eigentlich war er nie weg", behauptet seine neue Plattenfirma V 2. Doch das stimmt so nicht. Auf Vinyl oder CD gab es acht Jahre lang nichts zu hören von dem Heidelberger "Hip Hopper". Natürlich war Torch, der Begründer und Star von Advanced Chemistry, als DJ aktiv, moderierte er eine eigene Viva-Show. Doch "Blauer Samt" ist Torchs erstes Album bei einem Major Label - und sein Bestes. Natürlich muss man sich an die Eigenart der Hip-Hop-Szene, sich ständig selbst zu besingen, gewöhnen. Doch gelingt es Torch immer wieder, dabei neue Klangmuster zu erproben. Dazwischen gibt es auf "Blauer Samt" neben Reim-dich-oder-ich-kill-dich-Reimen auch Lyrisches zu hören. Das versöhnt. Musikalisch ist das Album ohnehin mehr als interessant, was nicht zuletzt an den hervorragenden Samples liegt. Und wenn man dann am letzten der 23 Songs angelangt ist, merkt man: Die letzten Jahre hat etwas gefehlt. Es ist wohl der typisch Heidelberger Hiphop-Sound. Klarer Fall: Männern hinne. Bewertung: Drei von drei Sternen - Unbedingt kaufen Info: Diese Rezension erschien in der RNZ-Ausgabe vom 23. September 2000

[-] Weniger anzeigen

Und während er am Nachmittag in der Alten Aula zusammen mit Co-Autor Bryan Vit Buchauszüge vorliest, Songbeispiele abspielt und kommentiert, wird schnell deutlich, mit wie viel Hingabe zum Detail sein "Blauer Samt" produziert wurde. Er habe dieses Konzeptalbum der Idee der Trinität untergeordnet, schildert der Musiker. So ließen sich die 24 Tracks in drei Kategorien einteilen. Da ist zunächst jene Spielart des Rap, die den Stil nach außen hin dominiert. Torch beschreibt sie als "das Triviale": Lieder, deren Texte voll und ganz im Hier und Jetzt angesiedelt sind, Partysongs zum Beispiel. Als zweite Kategorie führt er "die Kapitel" ein, textliche Rückgriffe auf bereits Erlebtes. Und dann ist da noch die letzte Kategorie. Das, was Torch als "Visionen" bezeichnet. Fantasien, Träume, der Blick in eine ungewisse Zukunft.

Die Songs auf "Blauer Samt" lassen sich aber nicht nur entsprechend verorten: Die Idee des Dreiklangs ist bis in die kleinsten Produktionseinheiten vorgedrungen. Immer wieder weist Torch während seines Vortrags auf die Zahl Drei hin: Mal sind es drei Strophen, drei Chorusse, drei Perspektivwechsel oder drei Adressaten; dann wieder drei Instrumente, ja, sogar drei Bestandteile eines einzelnen Beats, die er innerhalb der einzelnen Stücke identifiziert. Warum dieser Drang zur Dreifaltigkeit? Weil Präsens, Futur und Vergangenheit für den Rapper nicht trennbar sind. Dieses Gefühl der Gleichzeitigkeit spiegelt sich für ihn bereits im Albumtitel: "’Blauer Samt’, das ist kalt und weich zugleich", beschreibt Torch.

Seine Freude am postmodernen Spiel mit Interpretationsmöglichkeiten, am Codieren und Decodieren von Bedeutung, springt über. Im Anschluss an die nachmittägliche Lesung in der Alten Aula lobt Linguist Jaspal N. Singh die Selbstreflexivität des Künstlers. Thomas Arnold vom Philosophischen Seminar Heidelberg wiederum bedauert, dass im Mainstream-Rap nicht öfter derart existenzielle Fragen gestellt werden.

Seine Rolle als Vordenker scheint aber nicht der einzige Grund zu sein, warum sich die Universitätsstadt vom Fackelträger Torch würdig vertreten sieht. Im Anschluss an die abendliche Lesung in der Neuen Aula macht Christiane Wiesenfeldt deutlich, dass auch der von ihm verkörperte Künstlertyp zu Heidelberg passt. In der Schlussrunde mit Henry Keazor vom Institut für Europäische Kunstgeschichte und Journalist Andreas Margara weist die Musikwissenschaftlerin darauf hin, dass der emotionale, sich stets hinterfragende Torch vor allem eins ist: ein Romantiker, wie er im Buche steht.