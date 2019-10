Sennfeld/Freiburg. (RNZ) Das wohl größte deutsch-französische Hip-Hop-Projekt des Jahres startet: die "Ecole du Flow". Projektleiter des Großereignisses ist das Hip-Hop-Duo "Zweierpasch", nämlich Till und Felix Neumann. Sie stammen aus Sennfeld und haben es mit ihren zweisprachigen Texten für mehr Weltoffenheit und Toleranz schon weit gebracht: Sie sind Träger des renommierten Adenauer-de-Gaulle-Preises und waren Anfang des Jahres eingeladen, der Unterzeichnung des neuen Élysée-Vertrages zwischen der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron als Ehrengäste teilzunehmen.

Die "Ecole du Flow" ist ein Kreativprojekt für Schüler ab zehn Jahren aus Deutschland und Frankreich. Klassen können im Unterricht deutsch-französische Texte, Lieder und Videos erarbeiten und sie bei der Jury einreichen.

Alle Teilnehmer sind zum Gipfeltreffen in Freiburg am 11. März nächsten Jahres willkommen. Die besten Einsendungen werden dabei vor 1000 Schülern aufgeführt und die Sieger gekürt. Sie bekommen ein kostenloses Coaching mit "Zweierpasch". Außerdem spielt die deutsch-französische Band beim Gipfeltreffen ein Konzert für alle Teilnehmer und steht zum Austausch bereit. Den Gewinnern winkt zudem ein Auftritt auf dem Festival "Freiburg Stimmt Ein".

Nach den Schwerpunkten Europa, Deutschland-Frankreich und Umwelt beim Projekt im Jahr 2018/19, bei dem mehr als 800 junge Schüler teilnahmen, geht es nun im zweiten Jahr um die Zukunft der Menschheit. "Future" ist das Thema, zu dem zweisprachige Beiträge eingereicht werden können. Im Zuge der "Fridays-for-Future"-Demos rufen das Centre Culturel Français Freiburg und "Zweierpasch" junge Menschen aus Deutschland und Frankreich auf, ihre Ideen, ihre Kritik, ihre Forderungen in Form von Texten, Songs und Musikvideos umzusetzen.

Die "Ecole du Flow" läuft in vier Phasen ab: Die Kreativphase geht noch bis Januar 2020, wobei Schüler zweisprachige Beiträge im Unterricht erarbeiten. Die Performancephase ist das Gipfeltreffen in Freiburg. Für die Gewinner schließt sich dann eine Coachingphase (März bis Juli 2020) mit "Zweierpasch" an, damit sie dann beim Festival "Freiburg Stimmt Ein" im Juli 2020 einen perfekten Auftritt hinlegen können.

Info: Näheres im Internet unter www.zweierpasch.blogspot.com