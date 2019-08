Alexandra Maria Lara wurde am 12. November 1978 in Bukarest geboren. Ihr Vater war der stellvertretende Direktor des dortigen Theaters, ihre Mutter Linguistin. 1983 floh die Familie vor den Umtrieben des Ceausescu-Regimes. Entgegen hartnäckiger Behauptungen im Internet wuchs Alexandra Maria nicht in Freiburg im Breisgau auf. Die Familie fand in Berlin eine neue Heimat.

Die zukünftige Schauspielerin war stets im Schultheater engagiert und studierte später an der neuen Wirkungsstätte ihres Vaters in Charlottenburg. Im Alter von 16 Jahren ergatterte sie die Hauptrolle in der Vorabendserie "Mensch, Pia!" - und den Künstlernamen Lara, der leichter über deutsche Zungen geht. Es folgten diverse nationale und internationale Filmproduktionen wie "Der Baader Meinhof Komplex", "Vom Suchen und Finden der Liebe" oder das Formel-1-Drama "Rush - Alles für den Sieg". Im Katastrophenfilm "Geostorm" spielte Lara 2017 die Leiterin der Raumstation ISS, die maßgeblich zur Weltenrettung beiträgt. Auch an den deutschen Kinohits "25 km/h" und "Der Fall Collini" war die Besitzerin eines Bambis, eines Jupiters und einer Goldenen Kamera maßgeblich beteiligt.

Alexandra Maria Lara ist seit zehn Jahren mit ihrem britischen Kollegen Sam Riley ("Maleficent - Die dunkle Fee") verheiratet und hat einen Sohn. Die Familie lebt in Berlin.