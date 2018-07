Da wurde jetzt ganz schön was angerichtet bei den Heppenheimer Festspielen! Denn was uns schon seit den 1950er Jahren in die Kindheit schien, nämlich Bella Italia mit ihrem so melancholischen wie heißblütigen Gefühlsdschungel, startete nun bei der Premiere von Dietmar Loefflers turbulenter Komödie "Pasta e Basta" als wahre Stimmungsrakete mit Italo-Sound auf der Bühne

Von Heribert Vogt

Da wurde jetzt ganz schön was angerichtet bei den Heppenheimer Festspielen! Denn was uns schon seit den 1950er Jahren in die Kindheit schien, nämlich Bella Italia mit ihrem so melancholischen wie heißblütigen Gefühlsdschungel, startete nun bei der Premiere von Dietmar Loefflers turbulenter Komödie "Pasta e Basta" als wahre Stimmungsrakete mit Italo-Sound auf der Bühne im rustikalen Kurmainzer Amtshof. Bei dem sommerlichen Spaßtrip in den Süden wird aber nicht nur ein flottes musikalisches Potpourri angerührt, sondern zugleich richtet ein echter Heppenheimer Koch eine Pasta an - und damit ist noch lange nicht basta.

Weit zurück in das kollektive Gedächtnis der Nachkriegsdeutschen führt diese italienische Musikrevue, die nicht viel vom Musical trennt und zunehmend Südfahrt aufnimmt. Von Caterina Valente bis Vico Torriani, von Rita Pavone über Adriano Celentano und Toto Cutugno bis Eros Ramazzotti ist fast alles dabei, was über die Jahrzehnte aus der emotionalen Weltmacht Italien ins dröge Deutschland schallte. "Azzurro", "Mambo Italiano" oder "Parole parole" zählen zu den größten Hits. Aber es gibt auch den Perspektivwechsel, wenn Conny Froboess’ Schlager "Zwei kleine Italiener" geschmettert wird. Als kontrastierende Zutat war dem Musikmenü sogar ein Schuss amerikanischer Soul beigegeben.

Schauplatz ist die Küche des südlichen Restaurants "Pasta e Basta", und damit auch der Erfolgsort des kulinarischen Global Player Italien schlechthin. Dort ist an diesem Abend Sascha Falk aus dem Heppenheimer Restaurant Gossini als Chefkoch zugange, der im Hintergrund real hantiert und eine Prise Kochshow in die Aufführung streut (Bühne und Kostüme: Florian Parbs).

Aber unterschwellig regiert hier der Flügel, an dem der Autor, Regisseur, Pianist und musikalische Leiter Dietmar Loeffler - eine echte Vielzweckwaffe - das Geschehen zwischen Dolce Vita und La Gazzetta dello Sport gekonnt steuert: Am Anfang müssen sich alle erst einmal sortieren und in des Wortes wahrer Bedeutung zu Potte kommen, bevor der Theaterherd vor der Pause das erste Mal heiß läuft. Und danach werden die kräftig brutzelnden Emotionen dieser italienischen Reise bis zum feurigen Finale immer schön am Köcheln gehalten.

Das heizt immer dann besonders ein, wenn Stimmungsbombe Carolin Fortenbacher als amtliche Küchenkontrolleurin mit deutschem Hitler-Staccato in das so sonnige wie wonnige Gewusel einbricht. Wie die dralle Frau im engen Rock stets aufs Neue damit kämpft, auf einen hohen Barhocker zu gelangen, wird zum Running Gag des Abends. Mit vollstem Körpereinsatz und bebender Energie hat die Schauspielerin das Publikum bald voll im Griff. Dann explodiert sie förmlich aus ihrem strammen Dienstkorsett, mutiert zur schrillen Patin der Lebenskunstmafia und verwandelt die Arbeitsstätte in die mitreißende Hexenküche aus einer anderen, schöneren Welt.

Dabei steht ihr die übrige Koch-Crew kaum nach. Kräftig auf die Komikbremse tritt mitunter die aus Pennsylvania stammende Afroamerikanerin Love New-kirk, die als hereingeschwappte Tellerwäscherin betörende und seelenvolle Souleinlagen beisteuert, etwa mit dem Song "My Skin Is Black". Und gemeinsam mit der Kontrolleurin tritt sie echt "Sister Act"-mäßig auf. Toll die beiden dargestellten Köche, die auch gesanglich überzeugen: Während Delio Malär den einen als ausdauernden Möchtegern-Mini-Macho gib, spielt Sascha Rotermund dessen Schweizer Kollegen, hin- und hergerissen zwischen vernünftiger Alpenwelt und Mittelmeerglut.

Sämtliche Rollennamen der Darsteller spielen übrigens auf italienischsprachige Sänger an: Vico Torrone (Koch) auf Vico Torriani, Fred Buscalige (Koch) auf Fred Buscaglione, Paolo Checconte (Pianist) auf Paolo Conte, Mina Mia (Spülerin) auf Mina und schließlich Katja Wahl-Ente auf Caterina Valente. Was Letztere betrifft, so gab es auch schon vor einem halben Jahrhundert Wortspielereien mit ihrem Namen, und zwar in deutlich übleren, nicht zitierfähigen Abzählreimen der Kinder.

Solche Erinnerungen bezeugen den kulturgeschichtlichen Tiefgang dieser sehenswerten Produktion der Hamburger Kammerspiele, die für die Festspiele an der Bergstraße neu eingerichtet wurde. Der immer wieder den Klamauk streifende und Klischees aufspießende Abend hat also trotz wenig Text und Handlung doch viel Substanz, die hauptsächlich durch die Tiefenströmungen der Musik und das überaus quirlige Spiel transportiert wird.

Wenn die beiden Schauspielköche zu den "Zwei kleinen Italienern" vor der dominamäßigen Kontrolleurin auf den Knien rutschen, gerät auch das südliche Macho-Gehabe kräftig ins Wanken. Und das musikalische Küchenparadies ist freilich nur ein Traum, denn sobald der Restaurantkritiker auftaucht, geraten dort alle gehörig ins Rotieren - aber es bleibt auch ein Sehnsuchtstraum, und zwar über viele Jahrzehnte hinweg.

Restaurantbewertung: Was in Heppenheim auch angerichtet wird, es ist "incredibile" und mundet offenbar allen. Begeisterter Applaus und viele Zugaben.

Info: www.festspiele-heppenheim. com; bis 2. September.

[-] Weniger anzeigen