Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Man nennt das Midlife-Crisis: Ein noch nicht ganz so alter, weißer, aber altersweiser Mann strudelt hinab in eine tiefe Beziehungskrise. Sein partnerschaftlicher Draht zu Julia ist merklich angerostet. Ihre einst so gefeierte Dreieinigkeit von "Liebe, Sex und Zärtlichkeit" wurde von der Trias "Freundschaft, Ehe, Gemütlichkeit" verdrängt. Und im Bett, da läuft sowieso nichts mehr. So die Ausgangssituation in Heinz Strunks bitterbösem, aber überaus komischem Roman "Es ist immer so schön mit dir", der ähnlich erfolgreich werden dürfte wie seine Vorgängerwerke "Fleisch ist mein Gemüse" (2004) und "Der goldene Handschuh" (2016).

Wie der Autor selbst ist der namenlose Protagonist des neuen Buchs ein durchaus erfolgreicher Musiker und Produzent, aber auf der zwischenmenschlichen Ebene gerät ihm ganz viel durcheinander. Das erlebt das lach- und klatschfreudige Publikum im Heidelberger Karlstorbahnhof mit, wo der Menschenkenner Strunk mit seinem unnachahmlich ölig-nöligen Sound zwei Sternstunden der abgründigen Partnerschafts-Analye veranstaltet. Das 1962 geborene Multitalent aus Hamburg-Altona liest nicht aus dem aufgeschlagenen Buch, stattdessen trägt der Schriftsteller, Musiker und Entertainer eine "von 65.000 auf 14.200 Worte runtergedampfte" Fassung vor. Ein geschickter Schachzug auf dem Feld der Veranstaltungs-Ökonomie, der Mann weiß eben, was er dem Publikum schuldig ist.

Angeblich, so Strunk, habe er sich in die logopädische Sprechstunde eines gewissen Prof. Pfläumelein begeben, um seine Texte so vortragen zu können "wie Jens Riewa von der ,Tagesschau’". Aber der besagte Therapeut scheint eine Pflaume gewesen zu sein, denn Strunk pflegt bei seinem Auftritt in Heidelberg noch immer sein bewährtes "Nuscheln, Lispeln, Sprötzeln". Gut so, denn wer zu Strunk geht, will Strunk erleben. Und mit ihm seinen Protagonisten, der schlagartig aus seinem Beziehungsfrust katapultiert wird: Julia adé, Vanessa juchhe. Das deutlich jüngere Zauberwesen weckt in dem müde gewordenen Roman-Helden alle nur erdenklichen Lebensgeister. Kurzum: Es macht "pling".

Mit versierter Wortakrobatik malt uns der Autor die neu entfachte Leidenschaft aus. Strunk schmeckt seine Vokabeln ab wie ein Meister der literarischen Haute Cuisine und horcht tief hinein in den Resonanzraum der Doppelbödigkeit. So bekommen Alltagsfloskeln und abgedroschene Redewendungen auf einmal einen ganz neuen Sinn. Mal tendiert Strunk zum Absurden, mal zum Dadaismus. Vor allem aber zum geistreichen Entertainment. Ein Könner eben.

Eiapopeia ist seine Sache nicht. Auch die neue Beziehung zwischen dem Protagonisten und Vanessa, an der anfangs "alles makellos" zu sein scheint, geht in die Binsen. Spätestens beim gemeinsamen Besuch ihrer Mischpoke in Hildesheim – ausgerechnet Hildesheim! – wandelt sich der gemeinsam ausgekostete "Sommernachtstraum" zum Winterblues, und der anfängliche Honeymoon schmeckt auf einmal wie Marzipan aus Bittermandeln. Schuld daran ist unter anderen Vanessas sonnenstudiogegerbte Schwester, die alles nur "megakrass" findet, jenseits dieses Zeitgeist-Idioms aber zu keinerlei differenzierteren Kommunikationsebenen fähig ist. Klar, dass solch ein Handicap einen großen Leidensdruck in dem Protagonisten erzeugt. So wird das Buch auch zum Lehrstück in der Disziplin Schöner scheitern.

Info: Heinz Strunk: "Es ist immer so schön mit dir". Roman. Rowohlt Verlag, 288 S., geb., 22 Euro.