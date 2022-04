Heilbronn. (RNZ) Eine komplette Band mit Schlagzeug, Bass, Gitarre, die Mundharmonika und Posaune, das sind Naturally 7. Nur eben ohne Instrumente. Die Stimmwunder aus den USA erzeugen einen ganzen Klangkosmos allein Kraft ihrer Kehlen. R’n’B, Soul oder HipHop, Gospel, Pop und Rock – mit spielerischer Perfektion und beeindruckender musikalischer und zwischenmenschlicher Harmonie bescheren Naturally7 ihrem Publikum unvergessliche Momente. Daneben sind die sieben Vokalkünstler auch noch unterhaltsame Entertainer.

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens präsentieren Naturally 7 ihre "Best of Vocal Play"-Tour in Deutschland. Auf dem Programm stehen ihre beliebtesten Songs, darunter Versionen von "Bohemian Rhapsody" (Queen), "Fix You" (Coldplay), "Bridge Over Troubled Water" (Simon & Garfunkel), oder "Englishman in New York" (Sting).

Info: Heilbronn, Donnerstag, 7. April, 20 Uhr, Harmonie, Wilhelm-Maybach-Saal. Karten von 40,40 bis 58,40 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.