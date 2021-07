Von Matthias Roth

Heidelberg/Schwetzingen. Alle hoffen auf einen Neuanfang. Aber freilich kann man nicht davon ausgehen, dass von heute auf morgen alles wieder auf "normal" steht. Mit Verzögerungen ist, wie überall, auch in Oper und Konzert zu rechnen. Man geht von der heutigen Situation aus, so Intendant Holger Schultze, und korrigiert je nach neuer Lage im Herbst.

Aber irgendwie muss auch die gute Laune befördert werden, und am Heidelberger Theater hofft man, diese mit einer großen Musical-Gala zu verbreiten. So startet die Herbstsaison am 23. September unter Marcos Padotzkes musikalischer Leitung - man kennt ihn von "Souvenirs, Souvenirs!" auf dem Sonnendeck im Schlossgarten - mit einer großen Musical-Gala: "Broadway Forever" wird dann auf die Bühne gebracht.

Die Uraufführung der Kammeroper "Gerade sein und Mensch werden: Sophie Scholl", ein Auftragswerk anlässlich des 100. Geburtstag der Widerstandskämpferin, folgt der leichteren Muse am 1. Oktober. Sie wurde von Karola Obermüller, die 2021 den Heidelberger Künstlerinnenpreis erhielt, komponiert und bereits in einem Lunchkonzert im Rahmen der 1. Biennale für Neue Musik vorgestellt. Die musikalische Einstudierung und Leitung liegt hier in Händen von Dietger Holm. Vom zeitgenössischen Musiktheater geht es zur großen Oper mit packender Geistergeschichte: Benjamin Brittens "The Turn oft the Screw" hat am 16. Oktober Premiere. Der "Bajazzo" aus letzter Spielzeit wird am 16. September wiederaufgenommen.

Bereits Anfang November beginnt die 15. Ausgabe des Barockfestivals "Winter in Schwetzingen", das mit der Premiere "Was frag ich nach der Welt" am 6. 11. startet. Diese Produktion sollte schon im letzten Jahr auf die Bühne des Rokokotheaters kommen, musste aber aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Das komplette Festivalprogramm steht noch nicht fest, wird aber bis zum Vorverkaufsstart Mitte September in einer eigenen Pressekonferenz vorgestellt werden können.

Vom Barock zum Belcanto geht es mit Vincenzo Bellinis "I Capuleti e i Montechi": Die wohl bekannteste Liebesgeschichte der Welt um Romeo und Julia feiert am 28. November Premiere im Marguerre-Saal des Theaters; Regie führt Andrea Schwalbach, es dirigiert Generalmusikdirektor Elias Grandy.

Die Philharmonischen Konzerte in der Aula der Neuen Universität werden jeweils drei Mal gespielt und starten am 6. Oktober unter GMD Grandys Leitung mit Beethovens "Fünfter" und Brahms’ Doppelkonzert: Solisten sind Maximilian Hornung (Cello) und Sarah Christian (Violine). Im zweiten Konzert wird unter Gérard Korsten Haydn, Strauss und Mozart zu hören sein, im 3. Philharmonische Konzert stehen Chopins 2. Klavierkonzert mit dem Solisten Alexej Gorlatch und Tschaikowskys "Pathétique" auf dem Programm. Silvester- und Neujahrskonzert, das Jugendkammerkonzert "Female Genius" mit Moderator Malte Arkona und zwei Bachchor-Konzerte runden das Programm ab; Kammer- und Lunchkonzerte sowie weitere Konzerte für junges Publikum folgen.