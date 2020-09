Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Den Liebsten zuhause eine nette Gabe mitzubringen, war zu allen Zeiten eine schöne Geste. Man nennt es Souvenir, doch ein solches, von ansprechendem Äußeren und zu moderatem Preis, muss erst einmal gefunden werden. Das war im späten 18. Jahrhundert, als sich China langsam für amerikanische und europäische Handelsreisende öffnete, nicht anders als heute. Was die Kaufleute so mit in ihre Heimat nahmen, zeigt die Ausstellung "Tsuso – Chinesische Malerei auf Markpapier", die jetzt im Heidelberger Völkerkundemuseum gezeigt wird.

Zwischen 1757 und 1842 durften sich ausländische Händler und Seefahrer bis zu sechs Monate in Kanton (heute: Guangzhou/ Provinz Guangdong) niederlassen. Wenn sie wieder nach Hause fuhren, hatten viele Tsusos im Gepäck. Der Begriff bezeichnet fein gemalte, meist kleinformatige Bilder mit typischen Sujets: Blumen, Schmetterlinge, Schiffe und Szenen aus dem beruflichen Alltag der Menschen geben einen Eindruck vom Leben in China. Besonders beliebt waren schlicht gearbeitete Serien, die beispielsweise zeigen, wie Tee und Seide hergestellt werden.

Um 1840 gab es diese Tsusos schon für einen US-Dollar. Das Geschäft mit den Souvenir-Bildchen lief so gut, dass etablierte Maler eigene Werkstätten gründeten, um diese Genrebilder in Serie herzustellen. Verkauft wurden sie dann in Sets zu acht oder 12 Bildern. "Unser Museum hat 170 dieser Tsusos in seinen Beständen, einen Teil hat wohl Victor Goldschmidt persönlich von seinen Reisen mitgebracht", erläuterte Ausstellungskurator Robert Bitsch im Gespräch mit der RNZ. Gezeigt werden gut 80; jedes einzelne lohnt ein genaues Hinschauen. Gemalt sind diese liebenswerten Souvenirs auf Markpapier, das direkt aus dem Mark des Reispapierbaums herausgeschnitten wird. Wie das geht, zeigt in der Ausstellung ein achtminütiges Video.

Dieses Markpapier lässt sich, solange es feucht ist, gut formen; deshalb wurde es seit Jahrhunderten in China für die Herstellung von Papierblumen verwendet. Da Markpapier zudem sehr feinporig ist, lässt es Licht durchscheinen, sodass die Farben leuchten. "Die Maler haben Wasserfarben und deckende Farben sehr bewusst eingesetzt, sodass die Bilder fast eine dreidimensionale Tiefe bekommen", erklärt Bitsch.

Wer es sich leisten konnte, erwarb nicht Einzelbilder, sondern hochwertige Serien, die mit Seidenbändern verziert zu einem Album gebunden waren. Als Motive wurden hier prachtvolle Hoftrachten oder Alltagsszenen aus der Oberschicht gewählt, zu der Ausländer meist keinen Zugang hatten. Zu dieser Kategorie gehören auch Alben mit komplexen Theaterszenen, meist eine Zusammenstellung der beliebtesten Stücke der Qing-Zeit. Zahlungskräftige Kaufleute waren fasziniert von dieser Gesellschaftsschicht, die für sie eine völlig fremde Welt war; diese erschlossen sie sich zu einem oft stattlichen Preis. So haben diese hinreißend ästhetischen Souvenirs das Bild von China und seiner Lebenswelt nach Übersee transportiert.

Info: Die Ausstellung "Tsuso – Chinesische Malerei auf Markpapier" ist bis 10. Januar 2021 im Heidelberger Völkerkundemuseum, Hauptstraße 235, zu sehen; geöffnet ist mittwochs bis samstags von 14 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr.