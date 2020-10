Von Matthias Roth

Heidelberg. "Verliebte und Verrückte / sind von brausendem Gehirn", heißt es einmal in "Summernightdreamers", der neuen Musiktheaterproduktion am Heidelberger Theater - der ersten Oper unter Corona-Bedingungen. Ja, und irgendwie ist das alles verrückt, und zum Lieben schön.

Die Idee stammt von Regisseurin Andrea Schwalbach, der Operndirektorin Ulrike Schumann und dem Dirigenten und Heidelberger Generalmusikdirektor Elias Grandy: Teile aus Henry Purcells früher Barockoper nach Shakespeares Komödie, collagiert mit Benjamin Brittens dramatischer Kantate "Phaedra" (1976) und John Caskens "Trackway of Time" (2015) - eine spannende Kombination. Musikalisch funktioniert sie ausgezeichnet. Die Wechsel von Barock- und Gegenwartsmusik sind auch schon oft erprobt worden, etwa mit Monteverdi in Schwetzingen.

Freilich ist das nicht der einzige Aspekt, der heute zählt: Die Musik für sechs Gesangssolisten und (kleines) Orchester muss derzeit realisierbar sein unter den Bestimmungen und der Kontrolle der Gesundheitsbehörden. Das macht jede Musiktheateraufführung schwierig und fordert auch Kompromisse: So wurde hier Caskens Orchestermusik vom Philharmonischen Orchester vorproduziert und im Theater eingespielt zur Live-Performance von Bariton Pascal Zurek (als Gast) und einer Solovioline sowie Triangel. Playback also, weil die benötigten Bläser derzeit nicht im Orchestergraben Platz finden, ohne die nötigen Abstände zu minimieren. Und unter uns: Damit konnte man leben.

Alles andere war live gesungen und gespielt, mit Abstand auf der Bühne und im Graben sowie auch hinter der Bühne, wie Intendant Holger Schultze im Anschluss hervorhob: Anstelle einer Premierenfeier treten die "Macher" nach dem Schlussapplaus auf die Bühne und stellen die Crew vor. So erfuhr man auch, dass die Mezzosopranistin Zlata Khershberg, die eine ausdrucksstarke Königin sang, sowie die glasklar singende Sopranistin Jenifer Lary (1. Elfe) neu im Ensemble sind und das Orchester überhaupt erstmals seit März wieder im Graben saß.

Die Produktion selbst ist herzallerliebst ausgestattet (Kostüme: Alexandre Corazzola), klug disponiert und hinreißend umgesetzt. Andrea Schwalbach und die Bühnenbildnerin Anne Neuser zauberten mit einer Drehbühne und kastenförmigen Behausungen leicht bewegliche Kulissen, über denen ein Balkon der Elfen schwebt, die das Geschehen am Laufen halten und die Einzelteile nicht ohne Witz miteinander verbinden. Neben Jenifer Lary sangen hier mit großer Spielfreude João Terleira und Katarina Morfa. Ipca Ramanovic als Hymen, der eigentlich nur seine Ruhe haben will, dabei aber ständig gestört wird, ist mit goldenen Hörnchen, Schühchen und roter Pluderhose ein Blickfang. Freilich aber auch - wie die anderen - ein ausgezeichneter Sänger und quirliger Darsteller.

Theater also "at its best", und musikalisches obendrein: Das Philharmonische Orchester kommt unter Elias Grandys Dirigat prima mit den stilistischen Wechseln zwischen Alt und Neu zurecht. Britten und Casken schrieben intensivste Musik auf kleinstem Raum, Britten verwendet außerdem ein Cembalo, das die Brücke zu Purcell herstellt. Das alles ist klug zusammengefügt, herrlich auf die Bühne gebracht und konzeptuell der gegenwärtigen Situation bestens angepasst. Theater darf wieder Spaß machen - und zwar allen: den Machern wie den Zuschauern.

Info: Nächste Aufführungen am 10. und 11. Oktober. Karten: 06221/5820000.