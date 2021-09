Manja Stein in „Broadway Forever“. Foto: Reichardt

Heidelberg. (RNZ) Mit der Premiere von "Broadway Forever" kommen weltweit bekannte Musical-Hits auf die große Bühne des Theaters und Orchesters Heidelberg: Das musikalische Programm reicht von Songs aus Evergreens wie "Cabaret" oder "South Pacific" bis hin zu modernen Musicals wie "Rent" und "The Life".

In der Choreografie von Rachele Pedrocchi und der Konzeption von Operndirektor Thomas Böckstiegel kommt eine Nummern-Revue voller Spiel-, Tanz- und Singfreude in den Marguerre-Saal. Auch an Theatereffekten wird nicht gegeizt: Nebel, Licht und Glitzer versprechen echten Bühnenzauber und einen unterhaltsamen Abend.

Für die Musical-Gala kehren die aus "Anatevka" in Heidelberg bereits bekannten Darsteller Philipp Büttner, Andreas Langsch, Manuel Heuser, Myrthes Monteiro, Annika Mendrala, Anjara Bartz und Manja Stein auf die Bühne zurück, Schauspieler Steffen Gangloff führt als Moderator durch das bunte Programm.

Der Heidelberger Marcos Padotzke, musikalischer Leiter von "Broadway Forever", wird den Gala-Abend mit seiner Band begleiten und freut sich sehr: "Wir haben sieben fantastische und sehr unterschiedliche Sängerinnen und Sänger in unserer Show, die neben großen Balladen und bekannten Musical-Ohrwürmern auch mit manchen Swing- oder Rocknummern begeistern werden." Zusammen mit Choreografin Rachele Pedrocchi gestaltete er zuletzt den Publikumsrenner "Souvenirs, Souvenirs" in der Regie von Intendant Holger Schultze auf dem Sonnendeck des Heidelberger Schlossgartens.

Info: Heidelberg, Donnerstag, 23. September, 19.30 Uhr, Theater Marguerre-Saal (Premiere). Karten ab 23 Euro und weitere Termine in den RNZ-Geschäftsstellen.