Von Heribert Vogt

Heidelberg. Wohin kommen wir eigentlich, wenn jede und jeder die persönlichen Interessen – selbst die berechtigten – ohne Rücksicht auf Verluste durchsetzt? Zu einer Gesellschaft, in der das gedeihliche Miteinander auf der Strecke bleibt. Und das kann noch weit fatalere Folgen haben. In Heinrich von Kleists Erzählung "Michael Kohlhaas" von 1810 bricht eine wahre Woge der Gewalt los, weil sich die Titelfigur mit einem erlittenen Unrecht nicht abfinden kann und sich stattdessen für die Eskalation bis hin zu einem blutigen Rachefeldzug entscheidet – das eigene Verderben eingeschlossen.

In einer Bühnenfassung von Dramaturgin Lene Grösch und Regisseur Markus Dietz hatte das Kleist-Werk nun im Marguerre-Saal des Heidelberger Theaters Premiere. Und es wurde ein "unterhaltsamer" Abend, an dem man mit Spannung verfolgte, wie sich der brandenburgische Pferdehändler Michael Kohlhaas immer mehr in einem Netz institutioneller Gewalt verhedderte, bis er schließlich selbst zum Faustrecht überging. Ein aberwitziges, aussichtsloses Geschehen zwischen Mittelalter und Neuzeit, in dem bald auch Luther und zwei Kurfürsten mitmischen. Dabei will Kohlhaas eigentlich nur einen Ausgleich für seine zwei geschundenen Pferde. Aber von dieser Forderung rückt er keinen Millimeter ab. Komme, was wolle.

Die von Ines Nadler gestaltete Bühne wird dominiert von einer dunklen, metallisch schimmernden und nahezu raumfüllenden Wand. Sie erinnert ein wenig an den finsteren Quader, der in Stanley Kubricks Science-Fiction-Film "2001: Odyssee im Weltraum" für das große Unbekannte steht. Die Heidelberger Wand verweist wohl auch auf die unaufhaltsam arbeitende Gesellschaftsmaschinerie, etwa wenn sie – wie in einer gewaltigen Presse – vorrückt und Kohlhaas zu zerquetschen droht. Dann zeigt sie wieder die Tronkenburg als Symbol purer Willkürherrschaft, wo Kohlhaas‘ Elend seinen Anfang nahm. Oder sie veranschaulicht die hohen Gerichte, denen der ungesund hartnäckig auf sein Recht pochende Pferdehändler ausgeliefert ist.

Schauspieler Raphael Gehrmann ist ein schlaksiger Kohlhaas, der stets auch noch etwas Jungenhaftes, Gutgläubiges im Blick hat. Aber er macht kaputt, was ihn – vermeintlich – kaputt macht. Die scheinbar metallische Wand ist nur Fake, denn Kohlhaas macht aus ihr tatsächlich Kleinholz. Mit anhaltender Zerstörungswut drischt er auf sie ein, dass die Splitter fliegen. Und der Zuschauer sagt nicht wirklich nein dazu. Denn in seinem Kampf gegen einen übermächtigen Gegner hat er schon seine Frau (Lisa Förster) verloren, und mit ihm selbst geht es weiter volle Kanne abwärts.

Das auf Hochtouren laufende gesellschaftlich-politische Absurdistan wird aber auch von den Mitwirkenden Nicole Averkamp, Benedict Fellmer, Dietmar Nieder und Friedrich Witte mit viel Spielwitz über die Rampe gebracht. Tragik und Komik sind im rasanten Wechsel von Dialogen, Erzählpassagen, Orts- und Rollentausch kaum auseinanderzuhalten. Und auch die Geschlechtergrenzen verfließen, wenn Kohlhaas die ungerechte Welt im weißen Unterkleid zertrümmert (Kostüme: Mayke Hegger).

Beim finalen Showdown, in dem eine "Zigeunerin" einen wichtigen Part spielt, erreicht das Unheil seinen letzten Höhepunkt. Und es wird die Frage aufgeworfen: Wie gehen wir alle mit Unrecht und Gewalt in der Welt um? Reagieren wir darauf mit Härte – wie Kohlhaas – oder mit Diplomatie, als Hardliner oder als Softies? Diese Wahl hat man derzeit vor allem im Krieg in der Ukraine. Wenn schon ein vergleichsweise kleines Unrecht Kohlhaas vollkommen ausrasten lässt, fragt man sich, wie die Ukrainer in Zukunft mit der Tod und Zerstörung bringenden russischen Aggression umgehen werden. – Starker Applaus.

