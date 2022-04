Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Endlich wieder das "Endspiel"! Samuel Becketts 1957 uraufgeführter Klassiker des absurden Theaters wurde in den letzten Jahren nur selten in den deutschen Theatern gezeigt. Jetzt ist es wieder da, mit aller Kraft und seiner bitterbös-komischen Vieldeutigkeit.

Schon vor zwei Jahren wollte Heidelbergs Intendant Holger Schultze den Einakter auf die Bühne bringen, doch dann kam der Lockdown und danach drei weitere Verschiebungen aufgrund der coronabedingten Quarantäne-Regeln. So geriet das "Endspiel" fast in eine Art Endlosschleife des Wartens – nicht etwa auf Godot, sondern auf den Premierentermin.

Beim vierten Anlauf hat es nun im Alten Saal des Theaters geklappt. Ein Sieg der Beharrlichkeit. Schultze hält sich buchstabengetreu an alle Regieanweisungen des Literaturnobelpreisträgers bis hin zu den Ausstattungsdetails mit den kleinen, nur per Leiter erreichbaren Fenstern, durch die Clov in eine apokalyptische Ödnis späht. Links erblickt dieser Clown der absoluten Traurigkeit eine Küste unter grauem Himmel, rechts eine Wüstenei, über die er dem erblindeten und lahmen Tyrannen Hamm Bericht erstattet. Letzterer thront stoisch im Sessel, während Hamms grenzdebile Eltern Nell und Nagg in zwei Mülltonnen vor sich hinvegetieren. Vier menschliche Wracks in postapokalyptischen Zeiten. Oder frei nach Dantes "Inferno": Lasst fahren alle Hoffnungen.

An dieser Situation könnte man verzweifeln, steckte nicht so viel beißender Humor in den Dialogen. Losprusten möchte man allerdings nicht vor Vergnügen, weil Becketts Witz einen viel zu scharfen Beigeschmack hat – wie eine Praline mit Meerrettich-Füllung.

Alles verhält sich in dieser Inszenierung so, wie es die Textvorlage verlangt. Holger Schultze setzt auf hundertprozentige Werktreue, weil es bei Beckett nicht anders geht. Nur eine kleine Abweichung erlaubt sich der Bühnenbildner Marcel Keller: Er sperrt das "Endspiel"-Quartett in keinen tristen Bunker, sondern in einen gestrandeten Frachter voller Rost und Grünspan an den genieteten Wänden. Die Fenster oben sind Bullaugen, während die Mülltonnen von Nell und Nagg aussehen wie jene monströsen Lüftungsröhren, die auf alten Seelenverkäufern ganz nach unten in den Maschinenraum führen. Dieses düstere Gefängnis im Bauch eines Schiffs wäre als Location auch bestens geeignet für eine jener TV-Dokus über Lost Places, die in letzter Zeit so häufig von Privat-Sendern ausgestrahlt werden.

Vier Seelen wohnen, ach, in diesem Wrack. Aber nichts scheint real zu sein, sie spielen ja nur, wie mehrfach festgestellt wird: "Ich bin wieder dran. Jetzt spiele ich!", meldet sich Hamm zu Wort, nachdem Clov programmatisch verkündet hat: "Ende, es ist zu Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende." Vielleicht deutet das "Vielleicht" auf ein Fünkchen Hoffnung in der allgemeinen Trostlosigkeit hin. Die Ausweglosigkeit der Figuren berührt zutiefst.

Entstanden ist das "Endspiel" unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs, der Atombomben-Abwürfe über Japan und einer schweren Erkrankung von Becketts Bruder. Konkret angesprochen wird nichts davon, alles bleibt im Ungewissen. Am Puls unserer Tage orientiert, könnte man das Stück auch als dystopische Versuchsanordnung über die Folgen der Corona-Pandemie oder die Erschütterungen durch den Ukraine-Krieg interpretieren. Alles ist möglich.

Die vier Möglichmacher auf der Bühne sind der kauzige Andreas Seifert und die knarzige Elisabeth Auer als Greisenpaar Nagg und Nell, während Hans Fleischmann als tyrannischer Hamm und Steffen Gangloff als willfährig trippelnder Clov alle Akzente und Pausen richtig setzen in dieser Partitur aus Worten. "Nichts ist komischer als das Unglück", diktierte ihnen der Autor ins Textbuch. Doch diesem Unglück zuzuschauen, beschert gemäß einem anderen Beckett-Titel "Glückliche Tage".