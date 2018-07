Von Jesper Klein

Heidelberg. Dass die 7. Heidelberger Summer School zu Musik und Religion ausgerechnet mit Franz Schuberts "Winterreise" eröffnet wird, ist schon bemerkenswert. Nicht nur, dass der Titel jetzt im Sommer merkwürdig erscheinen könnte, nein, auch mit Religion hat dieser Liederzyklus erst einmal nichts zu tun.

Schaut man allerdings auf das Motto der Veranstaltungsreihe, die in der Hochschule für Kirchenmusik begann, wird die Sache klarer. "Was uns bewegt", heißt es. Und in der Tat: Schuberts "Winterreise" ist in vielerlei Hinsicht ein bewegtes und bewegendes Stück Musik.

Die Schritte des Wanderers werden bereits im Eingangslied "Gute Nacht" in der Musik zum Ausdruck gebracht. Christoph Ullrich am Flügel spielt die in Achtelnoten gehenden Akkorde, der Bariton Matthias Horn setzt mit den berühmten Eingangsworten ein: "Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus". Es wird da bereits ganz deutlich: Matthias Horn legt die Reise weniger als nach innen gekehrtes Psychogramm, sondern vielmehr emotional nach außen tragend an.

Emotionale Höhepunkte

Das Motto wird hier beim Wort genommen. Schon das erste Lied, zügig im Grundtempo, ist voller agogischer Bewegung. Matthias Horn hält die emotionalen Höhepunkte, die er mit seinem kraftvollen Bariton expressiv formt, nicht zurück - das zeigt später der ekstatische Ausbruch im "Stürmischen Morgen". Es heißt jedoch nicht, dass Horn nicht auch lyrische Töne treffen kann, wie im "Lindenbaum". Hier wird jede Phrase genau ausgestaltet, aber mit einer gesunden rhythmischen Zielrichtung gesungen.

Christoph Ullrich ist ein erfahrener Begleiter, der den Klavierpart eher auf Transparenz als auf Verklärung hin ausrichtet. Wenn aber der besungene Fluss still wird, dämpft er das Staccato sinnfällig ab. Der "Leiermann", in dem die drehende Leier vom Klavier imitiert wird und die Musik über hohlen Quinten im Bass kreist, beschließt den Abend in bedrückendem Ton.

Auch wenn dieser Stoff eine Aktualisierung gar nicht braucht, gelingt hier ein schöner Bezug zur heutigen Zeit. An den Wänden hängen Bilder, die Obdachlose aus dem Wichernheim Heidelberg zeigen, darunter erzählen die Menschen aus ihrem Leben. Obdachlosigkeit hat viele Gesichter, so lautet die Botschaft. Und der Wanderer aus Schuberts "Winterreise", ist er vielleicht eines davon?

Es gab viel Beifall.