Erschreckende Zukunftsvision: Martin Weigel mit der monströsen Projektion eines Pflegeroboters in dem Stückemarkt-Gastspiel „Who Cares – Können Roboter pflegen?“. Gezeigt wurde der Beitrag im Marguerre-Saal des Heidelberger Theaters. Foto: Simon Hegeberg

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Die Frage im Stücktitel "Who Cares – Können Roboter pflegen?" provoziert ein promptes Nein als Antwort. Zu grauslig die Vorstellung, dass alte Menschen, kranke Menschen oder anderweitig hilfsbedürftige Personen von Maschinen mit künstlicher Intelligenz, Lächelautomatik und programmierten Säuselstimmen umsorgt werden. Wir alle sind in schwierigen Situationen angewiesen auf menschliche Zuwendung und Nähe, auf Vertrauen und Hilfsbereitschaft, auf Tatkraft und geschulten Sachverstand.

Dennoch haben sich technologiegläubige Geister Gedanken gemacht über den immer stärker werdenden Pflegenotstand in unseren Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen. Die Nachrichten über gehetzte Pflegerinnen und Pfleger, über deren kargen Lohn und deren Überforderung nach zu vielen Nacht- und Tagschichten sind fast an der Tagesordnung. Immer wieder muss Personal von Zeitarbeitsfirmen einspringen, was dazu führt, dass keine vertrauensvolle, persönliche Bindung zu den Alten, Kranken oder Versehrten aufgebaut werden kann. Problem erkannt, aber noch längst nicht gebannt.

Für ihr Rechercheprojekt hat sich die Schriftstellerin Gesine Schmidt bei Pflegekräften, Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern, aber auch bei Ingenieuren aus der TU München sowie weiteren Experten umgehört.

Das Ergebnis ihrer Recherchen wurde an den Münchner Kammerspielen in einer Fassung von Martín Valdés-Stauber und unter der stimmigen Regie von Kurt Fricke zu einem 80-minütigen Theaterabend verdichtet. Beim Gastspiel im Rahmen des Heidelberger Stückemarkts herrscht im gut besuchten, aber nicht ausverkauften Marguerre-Saal Beklommenheit, wenn etwa berichtet wird, dass der Personalmangel im Pflegebereich immer weiter steigen werde.

Die Inszenierung sorgt für viele intensive, nachdenklich stimmende Momente zwischen den projizierten Bildern eines monströsen Assistenzroboters oder den ebenso großen Porträts alter Menschen, deren Falten von viel Lebenserfahrung künden. Das fünfköpfige Ensemble kann den Pflegenotstand natürlich nicht lösen, aber es kann unser Bewusstsein schärfen – auch für die Künstliche Intelligenz. Und das gelingt ausgesprochen gut: vor allem in der akrobatischen Glanznummer, bei der der kleinwüchsige Erwin Aljukic den kräftigen Kollegen Martin Weigel auf schmächtigen Beinchen nach oben stemmt. Will sagen: Wo ein Wille zur Problembewältigung ist, da finden sich die überraschendsten Lösungen.