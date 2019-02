Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Kleiner Penis", "Analverkehr" oder "Sex After Death" heißen frech-frivole Songs aus Rosa von Praunheims Bühnenwerk "Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht", mit dem das Deutsche Theater Berlin am 27. April beim Heidelberger Stückemarkt gastiert. Ähnlich provokant erscheint die Aufführung "Oh My" (3. Mai), ein queerfeministischer Live-Porno des Frauenkollektivs Henrike Iglesias, der die weibliche Sexualität beleuchtet. Fast schon eine Sex-Choreografie bietet das Schauspiel Köln mit "Schnee Weiß (Die Erfindung der alten Leier)" von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek (29. April) , die mit dem Missbrauchskandal im österreichischen Skisport abrechnet. Dafür bieten dann die Münchner Kammerspiele bei ihrem Gastspiel "No Sex" (3. Mai) tatsächlich keinen Sex.

Bei der Programmpräsentation des diesjährigen Heidelberger Stückemarktes sah Produktionsleiterin Katrina Mäntele diesen Trend durchaus auch als Folge der globalen MeToo-Debatte. Allerdings gehe es nicht nur um Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe, sondern auch um ein Plädoyer für die sexuelle Selbstbestimmung. Allerdings ist in diesen würzigen Theatercocktail auch ein gehöriger Schuss Politik gemischt, so Mäntele. Als Beispiele nannte sie die Stücke "Verteidigung der Demokratie" vom Volkstheater Wien (1. Mai) oder auch "Cum-Ex Papers", eine Recherche zum entfesselten Finanzwesen durch eine Kollaboration verschiedener Akteure (28. April). Und natürlich ist das Gastland Türkei politisch besonders brisant. Nach-dem dieses Land 2011 schon einmal beim Stückemarkt präsent war, stellt sich nun die Frage: Wie hat sich das Theater unter Recep Tayyip Erdogan verändert?

Trotz all dieser theatralen Brisanz lobte der Heidelberger Kulturbürgermeister Joachim Gerner das Festival mit seinen Säulen der hochkarätigen Gastspiele, des Autorenwettbewerbs und des Gastlandes für seine "familiäre Atmosphäre". Dort werde "Theater zum Anfassen" geboten, und auch die Zuschauer mischten beim Publikumspreis mit.

Hintergrund 26. April 2019 > Theater Heidelberg: "Drift" von Ulrike Syha 27. April > Theater Heidelberg: "Zwischenraum (Istanbul - Heidelberg)" von Zinnure Türe > Deutsches Theater Berlin: "Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht" von Rosa von Praunheim 28. April > Staatstheater Nürnberg: "Der Zorn der [+] Lesen Sie mehr 26. April 2019 > Theater Heidelberg: "Drift" von Ulrike Syha 27. April > Theater Heidelberg: "Zwischenraum (Istanbul - Heidelberg)" von Zinnure Türe > Deutsches Theater Berlin: "Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht" von Rosa von Praunheim 28. April > Staatstheater Nürnberg: "Der Zorn der Wälder" von Alexander Eisenach > Kollaboration: "Cum-Ex Papers" von Helge Schmidt unter Verwendung des Materials der CumEx-Files 29. April > Staatstheater Kassel: "Every Heart Is Built Around a Memory" von Markolf Naujoks > Theater Marie, Aarau: "Frau im Wald" von Julia Haenni > Schauspiel Köln: "Schnee Weiß (Die Erfindung der alten Leier)" von Elfriede Jelinek 30. April > Staatstheater Braunschweig: "Ia-son" von Kristo Šagor > Hessisches Landestheater Marburg: "Diese Mauer fasst sich selbst zusammen ..." von Miroslava Svolikova 1. Mai > Hans Otto Theater Potsdam: "paradies spielen (abendland. ein abgesang)" von Thomas Köck > Volkstheater Wien: "Verteidigung der Demokratie" von Christine Eder und Eva Jantschitsch 2. Mai > Staatsschauspiel Hannover: "Nathan" von Oliver Frljic nach Gotthold Ephraim Lessing > Schauspielhaus Graz: "Erinnya" von Clemens J. Setz 3. Mai > Theater an der Parkaue - Junges Staatstheater Berlin: "In dir schläft ein Tier" von Oliver Schmaering > Kollektiv Henrike Iglesias: "Oh My" > Münchner Kammerspiele: "No Sex" von Toshiki Okada 4./5. Mai: Gastlandprogramm Türkei

Eröffnet wird der diesjährige Stückemarkt am Freitag, 26. April, mit der Heidelberger Uraufführung von Ulrike Syhas Stück "Drift", das beim Vorjahresfestival den Autorenpreis gewonnen hat. Am ersten Wochenende ist dann erstmals eine Koproduktion des Heidelberger Theaters mit dem aktuellen Gastland zu sehen, wie Intendant Holger Schultze hervorhob. Es handelt sich um die Produktion "Zwischenraum (Istanbul - Heidelberg)", ein Rechercheprojekt von Zinnure Türe.

Auch der Deutschsprachige Autorenwettbewerb mit sechs neuen Stücken junger Dramatiker geht an diesem Wochenende über die Bühne des Alten Saals. Und es beginnt bereits der Reigen mit Gastspielen namhafter Bühnen. Den Auftakt übernimmt das Deutsche Theater Berlin mit dem eingangs erwähnten Rosa von Praunheim-Stück.

Für den Heidelberger Nachspielpreis sind folgende Bühnen nominiert: das Staatstheater Nürnberg mit "Der Zorn der Wälder" von Alexander Eisenach (28. April), das Hessische Landestheater Marburg mit "Diese Mauer fasst sich selbst zusammen ..." von Miroslava Svolikova (30. April) sowie das Hans Otto Theater Potsdam mit "paradies spielen (abendland. ein abgesang)" von Thomas Köck (1. Mai).

Hinzu kommen die Nominierungen für den Jugendstückepreis des Theaterfestivals: Sie gingen nun an das Staatstheater Kassel mit "Every Heart Is Built Around a Memory" (12+) von Markolf Naujoks (29. April), das Staatstheater Braunschweig mit "Iason" (13+) von Kristo Sagor (30. April) und das Staatsschauspiel Hannover mit "Nathan" (15+) von Oliver Frljic nach Gotthold Ephraim Lessing (2. Mai).

Das zweite Stückemarkt-Wochenende steht ganz im Zeichen des Gastlandes Türkei. Eingeläutet wird es bereits am Freitagabend mit dem Kolektif Istanbul, das ein Konzert mit Jazz, Funk und anatolischen Melodien bietet. Am Samstag findet der Internationale Autorenwettbewerb mit drei Gegenwartsstücken aus der Türkei statt. Und insgesamt sind fünf türkische Produktionen zu sehen.

Am 4. Mai sind dies "I love you Turkey" von Ceren Ercan sowie "Zwei" (Iki) von Semih Fırıncıoglu. Und am 5. Mai folgen die Aufführungen "Lieber schamloser Tod" von Hakan Emre Ünal und Nezaket Erden, "Light Theory" von Onur Karaoglu sowie schließlich "Meçhul Pasa - Die Geschichte einer verbotenen Zeitung" von Ahmet Sami Özbudak.

