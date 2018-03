Heidelberg. Der stalinistischen Führung war die Musik Prokofjews viel zu modern, weshalb frühere Sinfonien verurteilt wurden. Die 7. und letzte Sinfonie hielt er daher staatstreu einfach. Aus der geschickt versteckten staatskritischen Haltung, den Enttäuschungen und bitteren Erfahrungen machte das Orchester der Heidelberger Musikfreunde allerdings alles andere als ein Geheimnis.

Selbst in heiteren Momenten war die Ironie nicht zu überhören, das schwermütige Leitthema des Moderato sendete unter René Schuhs Dirigat beängstigende Warnsignale aus, die in Momenten kompromissloser Aufbruchsstimmung umso deutlicher ausfielen. Unterschwellige Aggressionen waren omnipräsent. Obwohl sich im Allegretto Gefühle der Unterdrückung stärker zurückhielten, besaßen sogar tänzerische Themen einen herben Beigeschmack, was eine interessante Synthese von Fröhlichkeit und Gewalt ergab.

Ganz anders das Andante, wo Lieblichkeit vorherrschte. Oft wurde die wohlige Harmonik zwar von militärherrschaftlichen Persiflagen unterbrochen, die von Schuh aber allesamt romantisiert wurden. Die volle Dosis volkstümlicher Rustikalität versprach das Vivace, wofür flinke Hände im Schlagwerk zu Hochtouren aufliefen. Hier servierten die Musikfreunde Romantik pur, da sie auch den effektvollen Schluss gewählt hatten, der Prokofjew aus politischen Gründen empfohlen wurde, um kritische Elemente der Sinfonie zu verschleiern.

Prokofjew war aber nicht nur mit dieser cis-Moll-Sinfonie vertreten; der komplette Abend wurde ihm gewidmet. Traditionsgemäß erhielt auch ein Mannheimer Dirigat-Student Aufführungspraxis, diesmal Maximilian Gorzela mit den Walzer-Suiten No. 2 und 3. Gut hinbekommen hat er besonders das glitzrige Geigenflimmern und den leidvoll-melancholischen Beigeschmack im Walzerrhythmus, während er gerade im Ritardando aufpassen musste, dass der Gesamtklang nicht die nötige Substanz verlor und die Intonation bei den Bläsern stabil blieb. Vor allem im Mephisto-Walzer entführt das Dämonische nämlich in Abgründe dünnhäutigster Fragilität.

Emotionale Tiefpunkte bekam eine volle Stadthalle auch in den Suiten zu "Romeo und Julia" zu spüren. In einer Zusammenstellung aus den Suiten 2 und 3 gruben sich Zerrissen- und Gespaltenheit der Liebe tief ins Gedächtnis ein. Passend wurde das Blech dumpf und dunkel gehalten, sodass es mehr grollte, als scharf attackierte. Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl braucht es, um in subtile Gefühlsschichten vorzudringen, wofür Schuh vorab beste Arbeit geleistet hatte. Eindrucksvoll, wie erbost insistierende Geigenstriche aufbegehrten, bevor sie von herrschsüchtigen Blechfronten überrollt wurden. Die Musikfreunde taten alles, um die Musik aus sich selbst sprechen zu lassen. Donnernder Applaus.