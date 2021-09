Von Matthias Roth

Heidelberg. Das neue Gesicht der Heidelberger Sinfoniker heißt Johannes Klumpp, das macht nun auch die 25. CD-Einspielung in der Haydns-Reihe klar. Denn auf dem Cover prangt nicht mehr der Gründer des Orchesters, Thomas Fey, sondern sein Nachfolger. Aber dieser führt die Idee Fays fort, Haydns Werke neu zu sehen.

Das hat freilich auch schon einen Bart - denn die historische Aufführungspraxis zählt nun auch schon einige Jahre. Dennoch unterschied sich der Musizierstil der Sinfoniker von Anfang an auch davon: Fey vertraute auf teils "moderne" Instrumente und Stimmung, wollte aber die Blechbläser (Hörner, Trompeten) und Pauken gern naturbelassen, also ohne Ventile und mit harten Schlägeln, eher "militärisch" als sinfonisch.

An diese Grundprinzipien Heidelberger Interpretation hält sich nun auch Johannes Klumpp, der die Leitung der Sinfoniker übernahm, nachdem die Wiederkehr Feys aus gesundheitlichen Gründen aussichtslos schien. Aber auch andere Spezialitäten der Sinfoniker sind durchaus wiedererkennbar. Klumpp also ist einer, der Tradition ernst nimmt, auch solche, die noch nicht allzu alt ist. Die Sinfoniker aus Heidelberg bleiben daher wiedererkennbar, in ihrem Sound, in der Klangsprache, in der Interpretation.

Die letzten Aufnahmen mit Fey stammen aus dem Jahr 2013 (Vol. 22), sie waren dem späten Haydn gewidmet. Zuvor aber waren bereits frühe Sinfonien des Komponisten unter Feys Leitung erschienen (Vol. 17, mit Nr. 1, 4, 5 und 10), die zeigen, dass die jetzige Neuaufnahme unter Klumpp, die sich ebenfalls den frühen Sinfonien widmet, nicht weit von diesen Interpretationen entfernt ist.

Der Sound ist erkennbar der gleiche - das Orchester hat sich mit kleiner Besetzung (vier Erste und vier Zweite Geigen) auch personell wenig verändert - und auch stilistisch ist noch so viel anders geworden, obwohl (oder weil?) der Konzertmeister Benjamin Spillner die Leitung in der Zwischenzeit (auch für zwei dirigentenlos produzierte CDs) übernommen hatte: Die Orchestertradition also wurde weitergetragen.

Klumpp, den die Sinfoniker als Gastdirigenten lange kannten, bevor sie ihn als neuen Chef engagierten, greift diese auf: Er weiß, der "Sinfoniker-Sound" aus Heidelberg ist ein international vermarktetes Kapital, da man nicht aus den Händen geben sollte. Für Haydn allemal: Die erste CD mit Haydn-Sinfonien bei Hänssler erschien 1999 und schlug ein wie eine Bombe. Dieser "Haydn ohne Zopf", wie Fey ihn fröhlich propagierte, fand zwar nicht jedermanns Zustimmung (denn Haydn habe seinen Perücken-Zopf durchaus mit Selbstbewusstsein getragen), aber anerkennend war das Echo allemal. Nicht zuletzt zeigten diese Aufnahmen, dass diese über 200 Jahre alte Musik auch auf "modernen" Instrumenten ansprechend gespielt werden konnte.

Nun also setzten die Heidelberger ihre Sinfonie-Serie vielleicht nicht ganz so aufgekratzt fort, wie Fey das liebte, aber Klumpps eher gerundete Klangvorstellung widerspricht der alten Idee grundsätzlich nicht. Mit den Sinfonien Nr. 2, 17, 18, 19 und 20 folgt man der Chronologie auf zwischen Nr. 1, den "Tageszeiten"-Sinfonien und anderen Werken der Frühphase. Die Zahlen mögen verwirren: Aber Forschung bringt manchmal auch scheinbare Unordnung in alte Zählungen: Die Chronologie der Haydn-Sinfonien nach der Entstehung entspricht längst nicht mehr den Nummerierungen durch Anthony van Hoboken, und so zählen diese Werke heute zur frühesten Epoche bis 1760/61 - also des noch nicht 30-jährigen Komponisten.

Entsprechend experimentierfreudig erscheinen sie heute: In der Form noch nicht fest gefügt, in der Satzfolge noch frei, so erscheinen die ersten Sinfonien aus Haydns Feder, die sich an italienischen und Mannheimer Vorbildern orientierten. Dreisätzig sind sie alle, und Nr. 18 (in der Chronologie Nr. 3) beginnt mit einem gefühlvollen Andante und endet mit einem Menuett (dessen Trio Klumpp mit Violin-Schleifern, kleinen Glissandi, ausschmücken lässt). Dazwischen zieht ein rasches Allegro molto (Klumpp interpretiert es als "Presto") die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Eine bemerkenswerte Einspielung, die die Reihe würdig fortsetzt, in der etwas mehr als die Hälfte der insgesamt 110 Werke bereits vorliegen.

Info: https://heidelberger-sinfoniker.de