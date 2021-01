Von Jesper Klein

Heidelberg. Ob der junge Beethoven in Wien seinem Wunsch-Lehrer Mozart tatsächlich begegnete, ist nicht sicher. Aber bei einem anderen erhielt der Komponist aus Bonn doch Unterricht: Antonio Salieri. Die Heidelberger Sinfoniker unter der Leitung von Timo Jouko Herrmann brachten gerade eine CD heraus, die das Verhältnis dieser beiden beleuchtet (siehe unsere gestrige Ausgabe). Wir sprachen mit dem Dirigenten.

Herr Herrmann, Antonio Salieri wird gern in Beziehung zu Mozart gesetzt. Wie war Salieris Verhältnis zu Beethoven?

In der Beethoven-Literatur liest man immer wieder, dass Beethoven bei Salieri Unterricht genommen hat – aber wirklich erforscht ist das nicht. Zeitgenossen berichten, dass Beethoven bis zur Endfassung seines "Fidelio" immer wieder bei Salieri vorstellig wurde und um Rat für die Behandlung der Singstimmen gefragt hat. Da wollte ich tiefer einsteigen und zeigen, wie sich die beiden Komponisten gegenseitig beeinflusst haben.

Das Repertoire auf ihrer neuen CD mit den Heidelberger Sinfonikern ist durchaus ungewöhnlich: Vokalwerke von Beethoven, dazu Ouvertüren von Salieri. Warum gerade diese Zusammenstellung?

In den zehn Jahren nach Beethovens erstem öffentlichen Auftreten in Wien 1795 schien der Lehrer-Schüler-Kontakt am intensivsten gewesen zu sein. In den Salieri-Ouvertüren wird Beethovens Einfluss deutlich. Salieri hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt kaum mit motivisch-thematischer Arbeit auseinandergesetzt, er war Vokalkomponist und kein Instrumentalkomponist, wie er selbst sagte. Ihm ging es vielmehr darum, ein Gesamtkunstwerk zu formen; für seine Opern hat er sich auch Gedanken zu Kostümen und Beleuchtung gemacht.

Gerade bei sehr langen Bühnenwerken ging es darum, sich nicht in den Details zu verzetteln. Die Ouvertüren zeigen, dass es bei Salieri durchaus thematische Arbeit gibt. Und bei der "Habsburg"-Ouvertüre mit ihrer festlichen Klangpracht kann man sich an das "Fidelio"-Finale erinnert fühlen.

Und andersherum: Wie viel Salieri steckt in Beethoven?

Beethoven hat sich intensiv mit Salieri auseinandergesetzt. Salieris letzte deutsche Oper mit dem heute politisch unkorrekten Titel "Die Neger" ist genau ein Jahr vor der Fidelio-Urfassung am Theater an der Wien mit fast der gleichen Sängerbesetzung uraufgeführt worden. In vielen Punkten ist sie vorbildhaft für Beethoven, zum Beispiel bei der Melodiebildung. Und die Konstellation eines Liebesduetts, das von einem Bösewicht gestört wird, ist in Beethovens Terzett op. 116 genauso konzipiert wie in Salieris Oper "Axur", die Beethoven mit Sicherheit gekannt hat.

Die extrem orchestrale Denkweise Beethovens war für Salieri hingegen schwer zu akzeptieren. Zum "Fidelio" gibt es eine nicht ganz verbürgte Anekdote: Salieri soll das Werk damit verglichen haben, im obersten Stock aus dem Fenster zu steigen, um auf die Straße zu treten. Das trifft es ganz gut. Beethoven geht nicht immer den direkten Weg. Trotzdem hat Salieri ihn unterstützt und seine Werke aufgeführt, was eine gewisse Wertschätzung zeigt. Und beide haben sich gemeinsam darum bemüht, das Metronom bekannter zu machen: Es gab also eine Zusammenarbeit auf ganz verschiedenen Ebenen.

Salieri war in Wien ein gefragter Opernkomponist. Warum hat das nicht auf Beethoven abgefärbt? War Salieris Ansatz für Beethoven zu klassizistisch und umgekehrt Beethovens für Salieri zu revolutionär?

Ich glaube, Beethoven war nicht für den schnelllebigen Theaterbetrieb geeignet, in dem man ein Stück nach dem anderen liefern musste. Und Salieri muss man mitunter den Vorwurf machen, dass er bei der Auswahl seiner Libretti nicht allzu kritisch war.

Als er in Wien für die Oper zuständig war, hat er vier, fünf Opern in einem Jahr geschrieben – und später auch ganz offen gesagt, dass bestimmte Stücke für ihn keinen großen Wert haben. Beethoven hingegen hat schon bei der Frage nach dem Libretto mit sich gerungen. Für ihn musste alles stimmen, das sieht man auch an den vielen "Fidelio"-Fassungen. Das Libretto von "Vestas Feuer" war sicher nicht das schlechteste von Schikaneder.

Und trotzdem hat Beethoven die Oper nicht fertiggestellt ...

Die Introduktion können wir als eine Vorstufe zum "Fidelio" sehen. Beethoven experimentiert mit Figurenkonstellationen und probiert sich in diesem Genre aus. Ich vermute, der Stoff hat ihn letztlich nicht gefangengehalten. Es gibt im Libretto durchaus spannungsreiche Szenen, aber sprachlich ist vieles sehr lapidar. Da war Beethoven wohl zu anspruchsvoll.