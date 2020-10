Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Er beherrscht die Riesenformate und die kleinsten filigranen Strukturen: Als Bildhauer ist Jürgen Goertz ein Flaneur durch die Kunstgeschichte von der Antike bis heute. Er spielt mit Zitaten, satirischen Provokationen und verblüffenden Material-Kombinationen. Wie ideenreich er das macht, davon kann man sich seit Mitte März im Heidelberger Schlossgarten überzeugen. Unter dem Titel "Der allegorische Blick" wird dort noch bis zum 25. Oktober eine Werkschau aus Anlass des 80. Geburtstags des Künstlers präsentiert. 23 Arbeiten aus fünf Jahrzehnten sind zu sehen.

Der Katalog dazu wurde jetzt in höchst prominenter Runde im Kaisersaal des Ottheinrichsbaus vorgestellt. Die Kunsthistorikerin Ricarda Geib flaniert in diesem Buch ihrerseits durch die Zeiten und Räume des Goertz’schen Skulpturen-Kosmos. Dabei taucht man – frei nach Christian Dietrich Grabbe – ein in "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung" der Goertz-Skulpturen, darunter auch der Karlsruher "Musengaul", eine erotisch aufgeladene "Hommage à Picasso" oder die "Cowriosity" auf einer riesigen Milchkanne.

Dass für Goertz die Pferde-Symbolik und die mehr oder weniger verfremdeten Porträts von ganz besonderer Bedeutung sind, entdeckt man beim Rundgang durch den Hortus Palatinus und beim Blättern im Katalog sofort. Bei der Buchpräsentation würdigten Michal Hörrmann, der Chef der Staatlichen Schlösser und Gärten, Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner und die Katalog-Autorin Ricarda Geib mit Goertz einen höchst vitalen Renaissance-Menschen, der im Hier und Heute vernetzt ist und mitunter auch die Möglichkeiten der modernsten Digitaltechnik in seine Arbeiten einbezieht.

Im Schloss selbst hat Goertz im Auftrag der Staatlichen Schlösser und Gärten sowie des Amtes Vermögen und Bau Baden-Württemberg die Ruine des Gläsernen Saalbaus äußerst geschmackvoll künstlerisch ausgestaltet. Hier treffen altes Gemäuer und neue Noblesse vortrefflich aufeinander. Durch dieses Miteinander von Historie, Gegenwart und anspielungsreicher Kunst ist der wohl interessanteste Veranstaltungsort Heidelbergs entstanden. Auch das erschließt sich anhand des Katalogs.

Goertz bedankte sich bei allen Mitstreitern, insbesondere bei den Sponsoren Gerda Tschira und Andreas Eschbach. Allen Gästen der Veranstaltung versprach der Künstler: "Jetzt geht’s erst richtig los!" Auf zu weiteren skulpturalen Eroberungen, sei es im Heidelberger Schlossgarten, im Atelier des Künstlers in Angelbachtal-Eichtersheim oder im Schatten des monumentalen "S’Printing Horse" vor der Print Media Academy.

Info: Ricarda Geib: "Der allegorische Blick – Jürgen Goertz – Großskulpturen 1974-2020", hg. von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher, 208 Seiten, zahlreiche großformatige Fotos von Frank Schubert, Hardcover, 29,50 Euro.