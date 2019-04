Von Milan Chlumsky

Heidelberg. "Ich staune, welche Kräfte durch Krankheit manchmal freigelegt werden. Ich will, wenn ich mich konzentrieren kann auf Anregung von Herrn Dr. Binswanger einiges darüber aufschreiben." Diese Zeilen, die der expressionistische Maler Ernst Ludwig Kirchner während seines Aufenthaltes im September 1917 im Kreuzlinger Sanatorium Bellevue an Henry van de Velde schrieb, betrafen Else Blankenhorn, die ebenfalls im Sanatorium weilte.

Offensichtlich eingenommen von ihren Arbeiten fragte sich Kirchner, wie sie imstande sei, so vollkommene Kunstwerke zu vollbringen, wie es die 45-Jährige offensichtlich mühelos tat: "Es sind traumhaft visionäre Dinge, die hier ein krankes Hirn auf die Fläche bringt."

Else Blankenhorn war die Tochter eines Karlsruher Professors, der am badischen Hof in Karlsruhe verkehrte. Bei einer ersten Krise verlor die 26-Jährige ihre Stimme. Nach dem Tod der Großmutter und des Vaters wurde sie in das private Sanatorium Bellevue in Kreuzlingen eingeliefert. Hier wurde sie als Privatpatientin von einer Pflegerin liebevoll umsorgt, die sie in ihrem malerischen Eifer tatkräftig unterstützte. Sie wähnte sich jedoch als Gattin Wilhelm II., sah sich durch ihn gezwungen, Geldscheine zu produzieren, damit beerdigte Ehepaare auferstehen können. Es sind religiöse Motive, die nach und nach dominieren.

Egal wie Blankenhorns Krankenakte medizinisch zu beurteilen ist, fest steht, dass ihre Arbeiten zu den schönsten der Heidelberger Prinzhorn-Sammlung gehören. Schon deshalb haben ihre floralen Ölgemälde Kirchner so beeindruckt. Ihr lassen sich die Stickereien von Johanna Natalie Wintsch gegenüberstellen, die sehr früh ihren Vater verlor, schon als 14-Jährige mit ihrem Klavierunterricht Geld verdiente und auch die Mutter versorgte.

Mit 45 begann sie, in ihrer Mutter den Teufel zu sehen und kam in die psychiatrische Anstalt Cery bei Lausanne. Ihre Krankheit wurde als unheilbar eingestuft, und sie wurde schließlich 1922 in die kantonale Pflegeanstalt in Rheinau eingeliefert. Hier entdeckte der Mediziner O. E. Pfister ihre künstlerische Fähigkeit und unterstützte sie tatkräftig. Ihre Stickbilder sind sehr komplex, eine einzige Selbstdarstellung verlangt die Kenntnis ihrer Vorstellungen der Kranken.

So notierte der Arzt, dass sie glaubte, jeder Mensch hätte eine unsterbliche Seele, die in der Person eines anderen Geschlechts lebt. Sie selbst sah sich in der Seele des damals bekannten Ingenieurs Octave Rochat verkörpert, mit dem sie in einer Art Symbiose lebte. Nach dreijährigem Aufenthalt in der Anstalt war Pfister überzeugt, dass Wintsch durch ihre intensive "künstlerische" Tätigkeit von ihren Wahnvorstellungen geheilt war. Er befürwortete ihre Entlassung.

Diese zwei Künstlerbiographien könnte man durch die der inzwischen gefeierten Protagonistin der Art Brut, Anna Zemánková, ergänzen, die 1908 in Nordmähren geboren wurde und gerne an der Prager Kunstakademie studiert hätte. Zu extravagant, befanden ihre Eltern damals. Ein zahntechnisches Studium ermöglichte ihr, ein zahntechnisches Labor im mährischen Olomouc zu gründen. Sie heiratete bald und verstand, dass er der Falsche war. Aufopferungsvoll sorgte sie für ihren erstgeborenen Sohn, der im Alter von vier Jahren an Krebs starb. Umso mehr kümmerte sie sich um ihre weiteren zwei Söhne. Mit 50 fand sie sich allein in ihrem Haus.

Nachdem der zweite Sohn ihre alten Skizzen und Zeichnungen aus der Vorbereitungszeit für das Akademiestudium gefunden hatte, zwang er sie, die Malerei wieder aufzunehmen. Schwer zuckerkrank startete sie eine zweite Karriere, die sie in den 1960er Jahren zu einer bekannten Künstlerin der Art Brut machte. Auch die Amputation beider Beine konnte ihren Elan nicht bremsen. Die Prinzhorn Ausstellung widmet ihr eine beeindruckende Einzelausstellung auf der Museumsempore.

Allen 33 Künstlern, die jetzt in der Prinzhorn Ausstellung mit 187 Werken präsent sind, ist die psychische Beeinträchtigung ein Signal für eine neue, nie zuvor da gewesene Kreativität. Sie rangieren oft auf dem gleich hohen Niveau wie arrivierte Künstler, obwohl sie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nie eine künstlerische Ausbildung absolviert haben. Oft lässt sich nur anhand ihrer Arbeiten das Leiden erahnen, das sie dazu zwang, in der Kunst einen Ausweg zu suchen. Und häufig offenbart nur ihre Kunst das Ausmaß des psychischen Leides, das die Biographie verschweigt.

Info: "Bildwuchs der Krise", Sammlung Prinzhorn in Heidelberg im Rahmen der fünf Ausstellungsstationen "Gewächse der Seele", bis 4.8., www.sammlung-prinzhorn.de