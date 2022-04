Von Christoph Wagner

Heidelberg. Das 6. Philharmonische Konzert des entführte das Publikum in der Aula der Neuen Universität Heidelberg in eine Welt des Konjunktivs: So könnte das Leben sein, wenn es den Ukrainekrieg, die Pandemie, den Klimawandel und all die anderen großen und kleinen Katastrophen nicht gäbe. Jennifer Higdon (geboren 1962), eine der meistgefeierten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Musik in den USA, lässt in "Blue Cathedral" (komponiert 2000) mit einem tonalen, weniger durch prägnante Motive als vielmehr durch äußerste klangliche Raffinesse geprägten Klangbild "im Himmel eine gläserne Kathedrale" entstehen, in der die Zuhörer "zwischen riesigen Kristallsäulen entlangschweben" und sich von "Kontemplation und stillem Frieden … zu einem Gefühl des Feierns und der ekstatischen Ausdehnung der Seele" (Higdon in ihrem Werkkommentar) hinbewegen. Der Gastdirigent Mario Venzago, 1948 in Zürich geboren und so ziemlich überall in der Welt als Dirigent und Pianist an prominenten Orten tätig, ließ diese Vorstellung unmittelbar greifbar werden, vor allem dank der brillant und sensibel musizierenden Philharmoniker.

Bernd Alois Zimmermann (1918 bis 1970) legte seinem Trompetenkonzert (komponiert 1955) das Spiritual "Nobody knows de trouble I see" zugrunde und kombinierte es mit einer an eine c-Moll-Tonleiter erinnernden Zwölftonreihe (die er auch in verschiedenen anderen Werken verwendet hat) und Elementen des Jazz. Der Solist Simon Höfele, trotz seines noch jugendlichen Alters (27) schon vielfach preisgekrönt und weltweit als Solist mit Spitzenorchestern unterwegs, präsentierte den hoch virtuosen Solopart absolut souverän und überdeckte durch vitale rhythmische Prägnanz die auch ins Werk eingeflossenen Erfahrungen des Komponisten als Soldat im Zweiten Weltkrieg sowie der Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung in den USA der Fünfzigerjahre.

Schuberts große C-Dur Symphonie – zu Lebzeiten des Komponisten als zu lang und zu schwer abgelehnt – sollte laut Programmtext wegen ihrer "himmlischen Längen" über eine Stunde dauern. Venzago brauchte mit den Philharmonikern dann tatsächlich aber nur wenig mehr als 45 Minuten. Dies gelang, weil die langsame Einleitung bereits fast Allegro und der Hauptsatz dann im Presto statt Allegro ma non troppo gespielt wurde. Im Andante con moto des langsamen Satzes deutete Venzago das "con moto" offenbar als "quasi Allegro" und fasste das "Allegro vivace" des Finales als "so schnell wie möglich" auf. Dass diese im ursprünglichen Wortsinn un-erhörte Konzeption zu einer vollkommen stimmigen, mitreißenden Darstellung führte, lag vor allem an den Philharmonikern. Sie konnten nicht nur Venzagos extreme Tempovorstellungen mit stupender Virtuosität mitgehen, sondern entwickelten gerade durch sie eine selbst in der Körpersprache sichtbare Spielfreude, die schon fast ekstatisch das "Leben in allen Fasern" (Robert Schumann über diese Symphonie) feierte.

Doch halt! War das noch der Schubert, den wir kennen und lieben, dem das Schicksal jedes Lebensglück vorenthalten hatte? So hätte Schubert sein können, wäre ihm ein ähnliches Leben vergönnt gewesen wie zum Beispiel Joseph Haydn. Aber – dieser Schubert hätte niemals die "Winterreise" schreiben können.

Info: Das Konzert wird wiederholt am Montag, 18. April, um 15 Uhr und um 20 Uhr in der Neuen Aula.