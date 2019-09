Von Matthias Roth

Heidelberg. Am heutigen Freitag startet die Oper am Heidelberger Theater mit einer ungewöhnlichen Eröffnung in die neue Saison: "Coro Fantastico". Das Stück wurde von Operndirektorin Ulrike Schumann zusammen mit dem Basler Musiktheaterregisseur Tom Ryser entwickelt. Wir sprachen mit beiden.

Wie entstand die Idee zu "Coro Fantastico", das die Spielzeit eröffnet?

Ryser: Ich arbeite gern mit Chören. Gerade an der Oper wird die Arbeit des Chores oft unterschätzt. Immer stehen die Solisten, das Orchester, der Dirigent im Fokus. Aber der Chor ist auch immer da. Er wird fast in jeder großen Produktion gebraucht, muss nicht nur singen, sondern auch sich dabei bewegen, manchmal auch tanzen. Deswegen war es unsere Idee, den Opernchor nun in den Mittelpunkt zu stellen. Und das Zweite war, zu erzählen, wie eine Opernproduktion entsteht.

Schumann: Da wir uns aus Bonn kennen, hatten wir irgendwann diese Idee. Tom bewegt gern große Massen, nicht? Zur Wiedereröffnung der Londoner Royal Festival Hall hat er rund 500 Sängerinnen und Sänger in Schiffen auf und an der Themse bewegt. Der Ausgangspunkt hier war die Frage: Was ist das eigentlich, die Oper?

Ryser: Genauso könnte man fragen: Was ist das, das Weltall? Aber ich glaube, man bekommt hier eine Ahnung davon, was Oper ist und sein kann. (Lautsprecherdurchsage: "Die Bühne im Maguerre-Saal ist jetzt frei für die Tänzer.")

Man hört, wir sind hier mitten in den Endproben und können entnehmen, dass die Bühne im Maguerre-Saal offenbar von vielen beansprucht wird.

Schumann: Ja, da ist viel Gedränge! Also die Bühne entsteht auch mit all dem Chaos, das dazugehört im Theater. Es sind ja viele Schauplätze, die wir hier haben, an denen ein solches Stück entsteht.

Ist denn ein Gang durchs Haus mit diesem Stück verbunden?

Ryser: Also es ist keine Führung durch das Haus. So viel kann man verraten: Die eine Hälfte der Zuschauer fängt im Alten Saal an und die andere im neuen. Die einen bekommen zu sehen, wie der einzelne Sänger zum Chor sich formiert, die anderen folgen einem Gegenstand bis zum Bühnenbild, über die Requisiten und Kostüme bis zum fertigen Raum. Die große Überraschung ist dann, wenn beides zusammengeführt wird. Das ist ein mächtiger Effekt. Musikalisch gehen wir dabei einmal quer durch die Geschichte.

Eine praktische Frage: Muss man gut zu Fuß sein für diese Produktion oder geht das auch mit Gehbehinderung?

Ryser: Es hilft, wenn man keine Probleme mit dem Laufen hat, aber es wird geholfen, wenn es anders ist. An der Kasse sagen, dann wird Hilfe organisiert.

Und das Orchester: läuft das mit?

Ryser: So ein Orchester ist erstaunlich flexibel! Besonders das Heidelberger! Und die Musiker gehen wundervoll mit, sind wirklich offen für alles.

Schumann: So ein Projekt geht ja nur zur Eröffnung der Spielzeit, weil da alles noch frei ist und die Räume nicht komplett belegt sind, in denen sonst ja immer an mehreren Produktionen gleichzeitig gearbeitet wird. Man muss auch dazu sagen: Mit jedem Opernchor können Sie das nicht machen! Die derzeit 24 Sängerinnen und Sänger hier machen das aber mit und mit einer Energie, das ist unglaublich!

Ryser: Ja, fantastisch! Sie bringen eigene Ideen ein und sind einfach wirklich gut!

Info: Theater der Stadt Heidelberg, Premiere am Freitag, 27. September, 19.30 Uhr.