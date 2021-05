Von Jesper Klein

Heidelberg. Der Heidelberger Madrigalchor wurde 1971 von Prof. Gerald Kegelmann gegründet, der ihn bis 2004 leitete. Nicht nur in der Region ist dieser Chor eine Institution, weite Konzertreisen machten ihn bis Russland, die USA oder Brasilien bekannt. Wir sprachen mit dem jetzigen Leiter des Chores, Uli Kneisel.

Herr Kneisel, der Heidelberger Madrigalchor wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Haben Sie überhaupt eine Möglichkeit, das Jubiläum zu feiern?

Es wird nicht zu der Feier kommen, die wir geplant hatten. Gerade bei der langen und vielfältigen Geschichte des Chores können wir uns ein Festkonzert als Online-Veranstaltung nicht vorstellen. Wir werden im Sommer intern eine kleine Feierlichkeit haben.

Der Chor blickt auf eine lange Geschichte zurück. Sie haben die Leitung erst im April 2019 übernommen. Was wussten Sie über den Chor und welche Geschichten hat man Ihnen erzählt?

Vor meiner Bewerbung kannte ich den Chor nur dem Namen nach. Es gibt viele interessante Geschichten aus unterschiedlichen Jahrzehnten. Einige unserer rund 40 Sänger und Sängerinnen sind fast seit der Gründung dabei. Selbst nachdem sie zeitweise anderswo lebten, haben sie doch wieder zum Chor zurückgefunden. Da gibt es reichlich Geschichten über Projekte und Chorreisen, wie etwa nach Nowosibirsk oder jüngst nach Montpellier.

Heidelberg hat ja eine sehr reiche Chorlandschaft. Was zeichnet den Heidelberger Madrigalchor Ihrer Meinung nach aus?

Seinem Namen nach hat sich der Heidelberger Madrigalchor – als Studentenchor gegründet – zunächst vor allem der weltlichen Chormusik gewidmet. Heute singen wir ein sehr vielfältiges Repertoire von der Renaissance über die Romantik bis hin zu moderner Chormusik. Der Chor entdeckt neues Repertoire mit Freude und scheut dabei auch fremde Sprachen nicht. So gab es in der Vergangenheit bereits Programme auf Ungarisch oder Jiddisch. Wir sind nicht festgelegt, wir können uns von allem das Schönste heraussuchen.

Was planen Sie als nächstes?

Unser nächstes Konzert, das - Stand heute - noch nicht abgesagt ist, trägt den Titel "Heidelberger Stationen" und knüpft an die Verbundenheit mit der Stadt an. Hierbei wird Heidelberg als Lebensstation, in der man lebt, studiert oder die man nur als Tourist besucht, zum Thema. Wir haben eine Auftragskomposition des in Heidelberg geborenen Komponisten Dominik Johannes Dieterle im Programm, der einen Text von Hilde Domin vertont: Es gab 1996 schon ein Konzert zum Thema Musik und Literatur in Heidelberg, bei dem Domin eigene Gedichte rezitiert hat. Daneben singen wir Musik des US-Amerikaners Jean Berger, der seine Studienjahre in Heidelberg verbrachte und bei Heinrich Besseler promovierte, ehe er in Amerika ein anerkannter Chorkomponist wurde. Wir freuen uns, dass wir seine Musik wieder nach Heidelberg zurückbringen können. Und wir haben Edward Elgars "From the Bavarian Highlands" auf dem Programm. Elgar machte auf seiner Bayernreise auch Station in Heidelberg.

Chöre haben es momentan nicht leicht. Was ist aktuell möglich?

Wir hoffen auf die Möglichkeit, Proben in Präsenzform abzuhalten, wissen aber nicht, wann es zu einer Regelung kommen wird, die uns das erlaubt. Momentan nutzen wir Onlineproben. Wir arbeiten daran, bei Stimme zu bleiben. Die muss gepflegt werden – gerade, wenn man seine Tage im Homeoffice verbringt. Aber wir wissen, worauf wir hinarbeiten. Im November planen wir ein Projekt mit Kantaten von Buxtehude und Bach mit dem Karlsruher Barockorchester. Im kommenden Jahr werden wir uns dann auch wieder dem Madrigal widmen – mit allem, was die Gattung zu bieten hat.

Apropos Madrigal: Man denkt an Textausdeutung, an Monteverdi oder Gesualdo. Wie viel Madrigal steckt noch drin in diesem Chor abgesehen vom Namen?

Die Madrigale von Monteverdi oder Gesualdo singt man heutzutage häufig in kleinerer Besetzung. Der Chor singt dieses Repertoire aber immer noch gern, auch wenn man das bei seiner Größe nicht unbedingt erwartet. Ich selbst habe zwei Konzerte mit romantischem Repertoire geleitet. Bin also selbst gespannt, wie das Madrigal im Madrigalchor klingt!