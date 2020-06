Von Arndt Krödel

Heidelberg. Der Charme des nostalgischen Spiegelzelts fehlte schmerzlich – die diesjährige Eröffnung der Heidelberger Literaturtage fand aus bekannten Gründen online statt, und so saßen die Gäste der Veranstaltung zu Hause vor ihren Computern, wo sie dem Live-Stream folgten. Gesendet wurde aus dem Festivalstudio in Leimen, doch leider hakte die Übertragung an etlichen Stellen, so dass manch einer durch plötzlichen Bild- oder Tonsalat nur die Hälfte mitbekam. Die Probleme sollen inzwischen behoben worden sein.

Dennoch, dem Organisationsteam des traditionsreichen internationalen Literaturfestivals der Unesco-Literaturstadt gelang ein anregender Auftakt, nicht zuletzt durch den Auftritt der Berliner Schriftstellerin Nora Bossong, die aus ihrem 2019 für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman "Schutzzone" las. Es sei ein "Wettlauf mit der Zeit" gewesen, meinte die Heidelberger Kulturamtsleiterin Andrea Edel in ihrer Begrüßung über die zurückliegenden drei Monate. Auch Kulturbürgermeister Joachim Gerner, dessen Videoclip auf dem leeren Uniplatz gedreht wurde, sprach von einem "Kraftakt", den das Umschwenken vom analogen zum digitalen Format bedeutet hätte.

Nach einem Grußwort von Georg Bachmann, dem Produktionsleiter des Literaturfestivals, kamen internationale Stimmen zu Wort, entsprechend der Vernetzung Heidelbergs mit anderen Unesco-Literaturstädten: Nathan Curnow meldete sich aus dem australischen Melbourne und schickte "einen großen Studentenkuss an euch alle", während gleich drei Vertreter aus dem pakistanischen Lahore, seit letztem Jahr Mitglied des Netzwerks, ihre Botschaften nach Heidelberg schickten. Mubashar Javed, Ex-Oberbürgermeister von Lahore, würdigte den Stellenwert der Ernennung seiner Stadt zur Unesco City of Literature, die einen Austausch über Kultur und Literatur mit anderen Städten ermögliche. Und mit den im Anschluss sprechenden Salima Hashmi und Amjad Islam Amjad lernten die Gäste der Eröffnungsveranstaltung zwei bedeutende Protagonisten der Kulturszene von Lahore kennen.

Ein "virtuoser Roman", urteilte die Jury des Deutschen Buchpreises über "Schutzzone" von Nora Bossong, und auch in den deutschen Feuilletons fand das im Suhrkamp-Verlag erschienene Werk der 1982 in Bremen geborenen Schriftstellerin, die Lyrik und Prosa verfasst, viel Lob. Im Gespräch mit Festivalmoderatorin Katharina Borchardt äußerte sie sich zu den Beweggründen, diesen Roman zu schreiben, und las zwei Passagen daraus, die eine Verbindung zu den Kernelementen des Stoffs herstellte. Äußerer Handlungsrahmen ist die Arbeit der Vereinten Nationen, ein durchaus komplexer Gegenstand, den die Autorin mit den subjektiven Erfahrungen ihrer Ich-Erzählerin Mira Weidner verwebt und durchdringt. Die UN-Mitarbeiterin ist im afrikanischen Burundi im Einsatz, dem ärmsten Land der Welt, einem Hunger-Staat, autoritär regiert mit den üblichen Folgen für die Menschen. Die Mission von Mira ist die "Wahrheitsfindung" – es gilt, drei Völkermorde aus den Jahren 1972, 1988 und 1993 aufzuarbeiten. Nicht von ungefähr lebt Mira in einer Stimmung der "Grundmelancholie", die sich bereits in ihrer Kindheit aufbaute. Aber sie stellt sich dieser Melancholie, wie die Autorin im Gespräch erläutert, und kann das in Handlung umsetzen. Es geht um so etwas wie aktives Trauern: "Wenn wir nicht trauern, kommen wir auch nicht weiter", so Bossong.

Ein Live-Chat beschloss den Auftakt der Literaturtage. Das anschließende Glas Eröffnungswein durfte man sich dann nur vorstellen. Sicherlich der geringste Nachteil der digitalisierten Veranstaltung: Virtuell vermittelter Kunst haftet etwas Lebloses an und lässt die Sehnsucht nach der originalen, analogen Form wachsen.

Info: Die Heidelberger Literaturtage laufen bis zum 28. Juni