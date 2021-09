Von Marion Gottlob

Heidelberg. Es war ein unglaubliches Lachen, mit dem die Schriftstellerin Iris Hanika den Saal des Deutsch-Amerikanischen Instituts füllte, als sie den siebten Heidelberger Literaturherbst mit ihrer Lesung eröffnete. Dieses Lachen war so ansteckend, dass plötzlich einige DAI-Besucher ebenfalls in einer ähnlichen Melodie in Heiterkeit ausbrachen, einfach so.

Hanika las aus ihrem Roman "Echos Kammern", in dem sie unter anderem Schwierigkeiten der Kommunikation thematisiert: Wie bringt man die "soziale Maschine" (erst einmal oder wieder) ins Laufen? Die Autorin hat Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft studiert und lebt seit 1979 in Berlin. Sie erhielt 2006 den Fallada-Preis, 2010 den Literaturpreis der Europäischen Union, 2020 den Hermann-Hesse-Literaturpreis für ihr Buch "Echos Kammern" und 2021 den Preis der Leipziger Buchmesse. Mit einem Strahlen eröffnete sie die Lesung: "Ich finde es in Heidelberg ganz wunderbar."

Erste Protagonistin der Lesung war Sophonisbe: "Ja, sie trägt einen ungewöhnlichen Namen, aber das ist in dieser Geschichte normal. Sophonisbe hieß nach dem Selbstporträt von Sofonisba Anguissola aus dem Jahr 1554, das die Künstlerin als Jungfrau im Alter von neunzehn oder vierundzwanzig Jahren anfertigte." Die Protagonistin lebt in Berlin, plant jedoch eine Reise nach New York. Sophonisbe möchte ein Buch über ihre Reise schreiben. So sind Passagen aus ihrem Manuskript aufgeführt: "Fast jeder Tag ich habe geschrieben, dass ich Angst vor Reise… So große Sorge ich habe gemacht mir." Mit der Wortwahl möchte die Autorin andeuten, wie unbeholfen man sich in einer Fremdsprache ausdrücken mag. Mit dem Vorlesen entwickelte sich jedoch gerade aus diesen Passagen fast Musik.

Im Roman gibt es Bezüge auf die Figuren von Narziss und Echo aus der griechischen Mythologie. Moderatorin Jutta Wagner fragte die Schriftstellerin, wann sie das erste Mal von Narziss gehört habe. Hanika: "Das kann ich nicht sagen. Es war keine bleibende Erinnerung." Kann man die Mythen als Kritik an männlichen Machtstrukturen deuten? Die Autorin: "Ich habe es nicht so geplant."

Eine nächste Text-Passage behandelte den Berliner Protest gegen steigende Mieten. Auf den Transparenten war zu lesen: "Wir sind weder sexy noch fiktiv, wir steh’n auf den Berliner Mief. Schweinefleisch statt Veganerscheiß. Wir brauchen billige Mieten, keine Eiscafés!" Auch hier war die Autorin nüchtern: Wer die hohen Mieten nicht zahlen kann, muss die Stadt verlassen. Ein Problem, das dem Heidelberger Publikum gut bekannt ist.

Zuletzt las Hanika eine Passage über die Liebeswirren: Sophonisbe bezieht ein Zimmer in der Berliner Luxus-Wohnung von Roxana. Als sie den Doktoranden Josh auf einen Kaffee einlädt, verliebt sich Roxana Hals über Kopf in den 25 Jahre jüngeren Mann: "Manchmal war sie (Roxana) sehr glücklich…. dazu stand dann noch das Kerlchen neben ihr, seine Hand vielleicht nur eine Handbreit von ihrer entfernt, so nah, dass sie sich manchmal versehentlich berührten." Nur wenige Zeilen später schreibt sie über den Amerikaner: "Der junge Prinz / das Kerlchen / das bourgeoise Arschloch / der Mann, der ihr die Schrauben lockergedreht hatte…" Als Josh Berlin verlässt, wird Roxana von Liebeskummer überwältigt.

Liebesglück und Liebesleid pur? Die Autorin sah das anders: "Nee, es gibt keine Liebesgeschichte." Wagner: "Auch keine halbe?" Hanika: "Nee, auch keine halbe." Es war spannend, denn gerade in ihrer Gegensätzlichkeit wirkten die beiden Frauen auf dem Podium in ihrer Einzigartigkeit wunderbar. Jutta Wagner dankte ihrem Schlusswort "für das viele Lachen, das Sie uns gebracht haben".

Regina Wehrle von Organisationsteam hatte zum siebten Heidelberger Literaturherbst die zahlreichen Besucher begrüßt. Ihr Appell an den Gemeinderat: "Sparen Sie nicht an der Literaturförderung. Literatur ist Lebensmittel: ohne Lesen keine Bildung, keine Kultur, keine Empathie, keine lebenswerte Gesellschaft." Und der Verleger Lothar Seidler ergänzte: "Unser Programm ist wie gewohnt umfangreich, genau 30 Veranstaltungen an vier Tagen." Es gibt das erste Mal einen Themenschwerpunkt, nämlich "Vielfalt Liebe, Vielfalt Literatur".