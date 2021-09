Von Matthias Roth

Heidelberg. Die Corona-Krise habe man einigermaßen gut überstanden, aber an Urlaub sei in diesem Sommer nicht zu denken gewesen, stöhnt Dominique Mayr, Geschäftsführer des Klangforum Heidelberg. "Und auch der Rest des Jahres wird anstrengend, denn die Termine drängen sich dicht an dicht."

Dabei sei überraschend viel möglich geworden, das man nicht genau absehen konnte. Nachdem man das erste Halbjahr fast nur Videos produziert habe - sieben allein zur 1. Biennale für Neue Musik in Rhein-Neckar-Dreieck -, seien im Juli bei den Bregenzer Festspielen Live-Auftritte möglich geworden: Alexander Moosbruggers Oper "Wind", ein schon für 2020 geplantes Projekt, zu dem eine Schweizer Orgelbaufirma eine begehbare, mikrotonal spielbare Orgel konstruierte, sei nach vier Wochen Proben und drei Aufführungen ein großer, international anerkannter Erfolg geworden, der unter Corona-Bedingungen hart erarbeitet worden war.

Eine spontane Einladung nach Bern habe man Anfang September wahrgenommen, wo Michael Petzels "La Luna", eine Produktion aus der Reihe "Sternbild: Mensch" in der Alten Reitschule aufgeführt wurde. "Die Veranstalter suchten plötzlich nach Ensembles, die abrufbar Stücke aufführen konnten. So werden wir auch Anfang Oktober in Köln einen Scelsi-Beitrag zum WDR-Projekt ’70 Jahre Musik der Zeit’ live aufführen. Es konnte ja bis vor Kurzem noch niemand sicher sagen, was machbar sein wird unter Corona-Bedingungen, und so häuften sich dann die Nachfragen. Da wir nun auch bei den Schwetzinger Festspielen im Oktober spielen können, mussten wir auf der anderen Seite eine Einladung nach Donaueschingen ablehnen - das fiel uns schwer, aber es war einfach nicht zu schaffen!", so Mayr. Dafür wird ein spannendes 3D-Videoprojekt mit Musik von Sebastian Claren realisiert werden.

CD-Aufnahmen mit Werken von Gesualdo und Rossi finden derzeit auf dem Dilsberg statt, als Konzert sind die Einstudierungen am 28. September im ZKM Karlsruhe zu erleben. In Heidelberg wird die Reihe "Musik im Kontext: Musik & Film III" im Betriebswerk am 28. Oktober mit dem Komponisten und Pianisten Steffen Schleiermacher und der Dokumentarfilmerin Katrin Peitz fortgeführt. Ein Porträtkonzert mit dem kanadischen Komponisten Philip Leroux findet am 6.11. in Heidelberg statt.

Der 6. und letzte Teil von "Sternbild: Mensch" schließt sich mit einer Uraufführung von Elena Lukijanova am 13. November an, der Gewinnerin des Kompositionswettbewerbs der Musikkritiker der Region, die diesen mit einem eigenen Konzert 2018 unterstützt hatten. Die Sängerin Salomé Kammer wird hier zusammen mit dem Ensemble aisthesis auftreten und das Konzert im pfälzischen Rockenhausen (Donnersbergkreis) wiederholen. Ein Großprojekt ist auch die Einstudierung eines dreiteiligen Werks von Daniel Peter Biró, das für eine CD produziert wird und das auf einer Tournee in Norwegen nächstes Jahr auch live gesungen werden soll.

So ist der Kalender des Klangforums in der zweiten Jahreshälfte proppenvoll mit Terminen. Man verlässt sich darauf, dass die Konzerte unter 2G- oder 3G-Bedingungen auch mit normaler Auslastung stattfinden können - aber sicher sagen kann das heute niemand. So hofft man auch, das traditionelle Weihnachtskonzert in der Peterskirche (17.12.) realisieren zu können.