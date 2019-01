Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Der arabische Titel von Annemarie Jacirs Film "Wajib" bedeutet "Verpflichtung". Doch auch die deutsche Variante "Die Hochzeitseinladung" macht Sinn. Denn in dem palästinensischen Roadmovie müssen ein Vater (Mohammad Bakri) und sein aus Rom angereister Sohn Shadi (Saleh Bakri), die auch im wirklichen Leben Vater und Sohn sind, eine ausgedehnte Autofahrt durch Nazareth unternehmen, um Verwandten und Freunden die Einladung zur Hochzeit von Tochter Amal zu überbringen.

Die vielen Stationen dieser sich über den ganzen Tag hinziehenden Fahrt gewähren viele Einblicke in private Haushalte, Mentalitäten und kulturelle Eigenheiten. Denn die Familie gehört zur christlichen Minderheit unter den Palästinensern, was das Leben in Israel doppelt kompliziert macht. Annemarie Jacir, die selbst aus dieser Community stammt, betrachtet diese Begegnungen, die in Erfüllung der Konventionen durchgehend zwischen Sein und Schein changieren, mit liebenswerter Ironie und entspanntem Humor.

Ihr vielschichtiges Kammerspiel auf Rädern ist aber alles andere als harmlos und beleuchtet die allgegenwärtige Politik im Spiegel des Privaten. Die Enge des Autos, in dem Vater und Sohn in ihren Konflikten unausweichlich aufeinander bezogen sind, und die Enge der Stadt mit ihren Staus, Parkplatzproblemen und von Müll gesäumten Straßen bilden dabei fortgesetzt Korrespondenzen. Als unmittelbarer Erfahrungs- und Begegnungsraum verstärkt und spiegelt diese Umgebung eine innerfamiliäre Auseinandersetzung um Heimat und Exil.

Denn der geachtete Lehrer Abu Shadi, der in der ganzen Stadt bekannt ist und auch Juden zu seinen Freunden zählt, hätte gern, dass Shadi nach Nazareth zurückkehrt und möglichst eine Christin beziehungsweise Einheimische heiratet. Doch stattdessen lebt dieser als Designer im römischen Exil und ist mit der Tochter eines hochrangigen PLO-Funktionärs liiert, was erst nach und nach entfaltet wird. So prallen Shadis radikale Ansichten und die gemäßigte Position seines Vaters, der ihm seine um Ausgleich und Kompromissbereitschaft bemühte Lebenspraxis im täglichen Miteinander entgegenhält, scheinbar unversöhnlich aufeinander.

Wie nebenbei transportiert Annemarie Jacirs unspektakulär erzählter Film auf sehr subtile Weise noch eine Reihe weiterer Themen und Geschichten. Die unschönen Plastikplanen, unter denen Hausbesitzer vermeintlich Hässliches verstecken wollen, reflektieren im übertragenen Sinne auch viele Beziehungen. Immer wieder geht es darum, sich anders zu zeigen als man ist oder eine falsche, weil inszenierte Wirklichkeit vorzutäuschen. Auch Abu Shadi, dem es seit einer Herzoperation verboten ist, zu rauchen, hat sich aufs Heimlichtun verlegt.

Krankheit und Tod bilden in Jacirs Film gewissermaßen eine unauffällige (auch symbolische) Klammer, die eine zögerliche Annäherung von Vater und Sohn einschließt. Wenn die beiden am Ende des Tages in der Abenddämmerung auf dem Balkon sitzen, gemeinsam Kaffee trinken und rauchen, deutet das allerdings weniger auf die Lösung eines Konflikts hin als auf eine Besänftigung im gegenseitigen Verstehen.

