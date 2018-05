Von Heide Seele

Heidelberg. Er zählt zu den Stillen im Lande, indem er um sich und seine Arbeit keinen Wirbel macht, denn sein künstlerisches Wirken betreibt er auf still-beharrliche Weise. Jetzt erfuhr sein unermüdliches Schaffen die angemessene Anerkennung, denn Michael Bacht erhielt den Willibald-Kramm-Preis. In der kunstsinnigen Kanzlei Tiefenbacher im Breitspiel wurde ihm die Auszeichnung verliehen, und mit Freude konnte man registrieren, dass auch frühere Preisträger an der Feier teilnahmen - allen Klischees vom "Futterneid" der Kollegen zum Trotz.

Frank Schemenauer von der Heidelberger Volksbank überreichte dem Künstler die von der Manfred-Lautenschläger-Stiftung gesponserte Auszeichnung nach Jürgen Dernbachs (Kanzlei Tiefenbacher) herzlicher Begrüßung der Gäste. Seit Jahren bietet die Rohrbacher Kanzlei den Künstlern ein dankbar angenommenes Forum.

Milan Chlumsky von der Willibald-Kramm-Preis-Stiftung hielt die Eröffnungsrede, denn ihm ist der Künstler seit drei Jahrzehnten vertraut, und das schlug sich in seinen Ausführungen positiv nieder. Er hatte ihnen das Rubrum "Die Klugheit der Bilder" verliehen, und Vita und Werk wurden von ihm gleichermaßen gewürdigt. Der Redner und Fotokünstler fand viele rühmende Worte für Bachts "herausragende moderne Kunst", denn jede Serie und jedes Kunstwerk stelle eine Überraschung dar.

Michael Bacht nutzt alle drei Etagen, und den Schwerpunkt seiner Ausstellung, die über seine Arbeiten von 1970 bis heute informiert, legte er auf einigen Variationsreihen und Einzelbilder. Die Werkgruppe "Erinnerung an Makimono" ist dabei eng mit der Vita des Künstlers verknüpft, denn die Makimonorollen hatte Bacht bereits während des Studiums kennengelernt, wie ihn überhaupt die zuweilen äußerst sparsame japanische Zeichnung beeindruckte und auch sichtbar prägte. Er beherrscht die auch aus anderen Disziplinen bekannte "Kunst des Weglassens".

Diese intellektuelle Prägung seiner Arbeiten durchzieht die Ausstellung wie ein roter Faden. Dazu registriert man eine Zartheit, die ebenso unaufdringlich anmutet wie gut kalkuliert. Alles ist im Lot, und jedes Zeichen, jeder Strich erscheinen mit Bedeutung aufgeladen. Eine Sucht nach starken Effekten ist nicht festzustellen. Dabei setzt Michael Bacht mancherlei Materialien ein und belegt auch dadurch seine Vorliebe fürs Haptische. Er scheint alles genau zu vermessen, und dadurch gerät auch der Forscherdrang des Betrachters in Bewegung, zum Beispiel bei dem titellosen Fries, der aus dreizehn Teilen besteht und wie ein langer Zaun in grau-braun-schwarz erscheint. Überhaupt regen die gezeigten Serien zum Nachsinnen an.

Als Lieblingsobjekt in seiner "Beast"-Serie tritt im ersten OG das "Deutsch-deutsche Murmeltier" von 2018 auf, das fast sprichwörtlich friedlich ist, und auch Autobiografisches ist zu erfahren, wie zum Beispiel über Bachts ihm einst von Dieben entwendetes und wieder aufgetauchtes Portemonnai, das in seiner "Passbild"-Folge eine Rolle spielt oder das vom Künstler ab 1972 erstellte Verzeichnis von Wotrubas Werken.Der Besucher dieser anregenden Übersicht soll sich vom Parterre bis in die zweite Etage durcharbeiten, also von den Makimono-Reihen und "Le Vol" bis zu den Bilderreihen.

Info: Michael Bacht: "Zeitsprünge II" mit Bildern und Objekten von 1970 bis 2018 bei Tiefenbacher in Heidelberg, Im Breitspiel 9, bis 31. Juli.