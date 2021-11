Heidelberg. (RNZ) Nicht nur die Wälder sind herbstlich bunt, auch der Kabarettherbst wartet mit einem bunten Programm auf: Vom 6. November bis 9. Dezember heißt es im Heidelberger Kulturfenster wieder "Denke schön" mit sieben Kabarettisten. Zwischen "Götzendämmerung" und "Flamingos" bewegt sich das, was dabei präsentiert wird: Die Welt spielt verrückt. Wer ohne Maske in die Bank geht, wird von der Polizei mitgenommen, und Grünen-Wähler lieben plötzlich den bayrischen Ministerpräsidenten.

Hintergrund 6. November: Jens Neutag, "Allein – ein Gruppenerlebnis" 12. November: Götz Frittrang, "Götzendämmerung" 19. November: Sarah Hakenberg, "Wieder da!" [+] Lesen Sie mehr 6. November: Jens Neutag, "Allein – ein Gruppenerlebnis" 12. November: Götz Frittrang, "Götzendämmerung" 19. November: Sarah Hakenberg, "Wieder da!" 26. November: Mia Pitroff, "Wahre Schönheit kommt beim Dimmen" 3. Dezember: Blömer/Tillack, "Auf die Plätze. Gedanken. Los!" 4. Dezember: Timo Woop, "Ultimo – Die Jubiläumstour" 9. Dezember: Till Reiners "Flamingos am Kotti", Bürgerhaus Emmertsgrund Beginn jeweils 20.15 Uhr, wenn nicht anders angegeben im Kulturfenster Heidelberg, Kirchstraße 16. Info: www.kulturfenster.de

Und wie erklärt man einem fünfjährigen Kind, dass es auf einem Park-und-Ride-Parkplatz keine Ponys gibt? Und warum sind junge Eltern auf dem Weg in den Zoo aufwendiger ausgerüstet als Reinhold Messner auf dem Weg zum Nanga Parbat? Während selbst Nachbars Goldfisch seinen eigenen Beauty-Kanal auf Youtube pflegt. Neben Götz Frittrang und Sarah Hakenberg schauen Mia Pitroff, das Duo Blömer/Tillack, Timo Woop und Till Reiners mit ihren aktuellen Programmen im Kabarettherbst im Kulturfenster vorbei.

Den Anfang am Samstag, 6. November, macht Jens Neutag mit seinem Programm "Allein – ein Gruppenerlebnis". Die Welt rückt zusammen. Aber der Mensch fühlt sich trotz Dating-Apps mehr und mehr allein. Und zwar so stark, dass er freiwillig Kuschelpartys besucht. Und um ein wenig körperliche Nähe zu spüren, lässt er sich dort freiwillig von rabiaten Fliesenlegern den Rücken kraulen. Und genau so funktioniert auch die große Politik. Nur ohne kuscheln.

Wer nur einmal die Bundesminister in einer Kabinettsitzung im Streit der Selbstsüchtigen beobachtet hat, den wundert es nicht, dass dort eine Stimmung herrscht wie in einer Fördergruppe für ADHS-Geplagte. "Allein – ein Gruppenerlebnis" ist eine kabarettistische Reise zum inneren Ich, eine treffsichere Bestandsaufnahme von Politik und Gesellschaft, und es löst ein, was gutes Kabarett einlösen sollte: denken und lachen auf höchsten Niveau.

Info: Heidelberg, Samstag, 6. November, 20.15 Uhr, Kulturfenster. Karten für 18,60 Euro gibt es im RNZ-Ticketshop.