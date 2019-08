Von Dominika Bopp

Heidelberg. Hasskommentare und Beleidigungen in E-Mails und sozialen Netzwerken scheinen mittlerweile an der Tagesordnung zu sein - sogar von Politikern wie Donald Trump. Sind wir als Gesellschaft rücksichtsloser geworden, und welche Folgen kann sprachliche Gewalt haben? Darüber sprechen wir mit der Germanistin Anja Lobenstein-Reichmann, Professorin für Sprachwissenschaft an den Universitäten Heidelberg und Prag und Arbeitsstellenleiterin an der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.

Prof. Anja Lobenstein-Reichmann. Foto: privat

Frau Prof. Lobenstein-Reichmann, ob im Internet, in der Politik oder bei Rettungseinsätzen - man hat den Eindruck, dass der Ton zunehmend rauer wird. Teilen Sie diesen Eindruck?

Ja, eindeutig. Die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, hat an Respekt und auch an Kooperation verloren. Dabei geht es nicht nur darum, wie man miteinander spricht, welche Wörter man benutzt oder welche Höflichkeitsformen man mittlerweile vermisst. Sondern auch darum, ob man noch aufeinander zugeht, einander zuhört und versucht, sich in den anderen und dessen Anliegen hineinzuversetzen. Meiner Ansicht nach gibt es einen eindeutigen Rückgang an respektvollem kommunikativen Umgang miteinander. Man muss aber auch einschränkend dazu sagen, dass man dies schon immer beklagt hat.

Was sind die Gründe?

Ich glaube, dies ist ein ganz entscheidender Punkt: Die Veränderung ist nicht in der Sprache, verstanden als System, begründet. Es ist nämlich nicht die Sprache, die sich verändert oder verroht, sondern es ist die Art, wie Sprecher miteinander umgehen, der Sprachgebrauch. Mit derselben Sprache, mit der Sie jemanden verletzen, können Sie auch jemanden therapieren oder heilen. Sprachliche Gewalt benutzt dasselbe Sprachsystem wie der liebevolle Umgang. Mit derselben Sprache schreiben wir ja auch Liebesbriefe oder schöngeistige Literatur. Die Sprache kann nicht verrohen. Es sind ihre Sprecher, die sie enthemmt oder verroht gebrauchen, die mit ihr verletzend oder gewaltsam handeln. Denn Sprechen ist Handeln. Hinter jedem verletzenden Sprechakt steht ein dafür verantwortlicher Sprecher, der selbst entschieden hat, ob er lügt, diskriminiert oder beleidigt.

Sind es demnach die Sprecher, die die Gewalt oder Aggression in ihre Sprache hineinbringen?

Das "Hineinbringen" ist eine unpassende Metapher, denn man bringt die Aggression nicht in die Sprache hinein. Man benutzt die Sprache vielmehr ohne kommunikative Regresspflicht. Das bedeutet, ohne dass man sich eigentlich der Verantwortung des eigenen sprachlichen Handelns bewusst wird. Oder anders ausgedrückt, dass man sich im Grunde genommen nicht darüber im Klaren ist, was man bei seinem Gegenüber kommunikativ anrichtet.

Das wäre dann eher eine einseitige Kommunikation.

Das ist ein Stück weit das, was ich anfangs mit "Kooperation" andeuten wollte. Sprache beruht letztlich darauf, dass wir versuchen, uns miteinander zu verständigen und miteinander zu kooperieren. Wenn ich aber nicht auf Kooperation aus bin, sondern eher auf Provokation, dann rufe ich eine Reaktion des anderen hervor, um ihn zu ärgern und um selbst gesehen zu werden. Das ist dann eine andere Art von Kommunikation, die natürlich im Rahmen des Systems funktioniert. In dem Fall ist die Entscheidung des Sprechers aber, dass er nicht gemeinschaftlich mit dem anderen etwas kommunikativ verhandeln möchte, sondern den anderen zu etwas provozieren möchte.

Soziale Netzwerke scheinen eine geeignete Plattform für Provokationen zu bieten. Nehmen wir als Beispiel die Umweltaktivistin Greta Thunberg, die als "Öko-Pippi", "Klimahysterikerin" oder Schlimmeres verunglimpft wird.

Da kommen wir wieder auf die Frage nach der kommunikativen Regresspflicht, insofern als die Anonymität in den sozialen Netzwerken dazu verleitet, nicht die Verantwortung für das eigene Sprechen übernehmen zu müssen. Wer weiß schon, wer sich hinter den Namen in Blogs und Kommentaren verbirgt? Es werden selten echte Namen verwendet. Und dann ist es in dieser anonymen Öffentlichkeit des Internets sehr viel leichter, Hate Speech zu benutzen oder eben sprachliche Gewalt mit typischen Metaphoriken wie Dehumanisierung oder Ausgrenzung anzuwenden. Den Bashing-Diskurs um Greta Thunberg kenne ich zwar nicht, aber es wird sicherlich eine ganze Menge von altem Schimpfwortpotenzial hervorgerufen, um es dann im konkreten Fall auf die junge Frau anzuwenden.

Stimmen Sie der Aussage zu, dass aus Worten auch Taten folgen?

Einer meiner Lieblingssätze kommt aus Büchners "Dantons Tod": "Geht einmal euren Phrasen nach bis zu dem Punkt, wo sie verkörpert werden. - Blickt um euch, das alles habt ihr gesprochen; es ist eine mimische Übersetzung eurer Worte." Das spricht einer der Mitgefangenen des Revolutionärs Danton im Gefängnis. In dem Moment warten die Häftlinge darauf, dass sie auf der Guillotine enthauptet werden. Dies ist letztlich auch eine Warnung an die Nachwelt in dem Sinne, dass er sagt "Ja, eure Worte verkörpern sich." Diese sinngemäße Mahnung: "Ihr seid selbst schuld daran, dass ihr den Worten freien Lauf gelassen habt und dann zum Opfer werdet", ist ein Bild aus der Geschichte, das zeigt, dass man nicht verantwortungslos mit den eigenen Worten umgehen kann und darf. Gerade im Kontext von Hate Speech können Worte durchaus folgenreich sein.

Was können wir tun, um einen respektvolleren Umgang miteinander - auch in der Sprache - zu pflegen?

Jeder einzelne Sprachbenutzer ist verantwortlich für sein eigenes Sprechen und man darf ihm auch nicht die Verantwortung dafür absprechen. In der Sprachkritik geht es immer um die Reflexion dessen, was man sagt. Wir müssen uns stets bewusst machen, was wir sagen. Wichtig ist aber auch, sich der möglichen Reaktion des anderen bewusst zu werden und sich immer wieder die Frage zu stellen "Was passiert mit dem anderen, wenn ich diese sprachlichen Handlungen vollziehe?". Ich weiß nicht, ob ein Zwang zur Political Correctness in allen Ausfächerungen das entscheidende pädagogische Mittel oder die Lösung ist. Wenn man jemandem etwas verbietet, hat man demjenigen nämlich noch lange nicht bewusst gemacht, warum man es verbietet.