"Wer nicht denken will, fliegt raus": So kommentierte Joseph Beuys 1977 seine Arbeit "Wirtschaftswert Apollo". Foto: Galerie Staeck

Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. Vor einem Jahr gab es bereits eine Doppelausstellung in der Galerie Staeck mit der Goldschmiedin Heidi Saul. Auch dieses Mal stellt die Schmuckkünstlerin zusammen mit einer in der Edition Staeck verlegten Größe aus: dem Aktionskünstler und Bildhauer Joseph Beuys (1921- 1986). Beide fanden ihre Objekte im Alltag, die eine stöberte in Elektroläden und auf Flohmärkten, der andere nahm abgepackte Lebensmittel aus der DDR.

Heidi Sauls Markenzeichen sind vorgefundene Gegenstände aus der Vergangenheit, die einen antiquarischen Wert besitzen: Aus alten Fahrradrücklichtern, Bakelit-Lichtschaltern oder etwa Schreibmaschinentasten entsteht bei ihr Schmuck von hoher Anziehungskraft. Das Credo der in Heidelberg arbeitenden Künstlerin lautet: "Nicht erfinden, sondern finden." Sauls Kreationen faszinieren durch ein großes Gespür für Formen, Materialien und die Kombination der "objet trouvés". Dabei zeichnet die Schmuckstücke eine Reduktion aus, die die Idee besonders gut zur Geltung bringt.

Ins Auge fällt eine Doublé-Kette mit türkisfarbenen Glasringen aus dem Venedig des 19. Jahrhunderts, die Heidi Saul in Arezzo fand. Wie sie später erfuhr, handelte es sich dabei um Befestigungsringe für Zelte. Ebenso reizvoll: Ketten aus Stundenzeigern mit cremefarbenen Porzellanschildern, die im 19. Jahrhundert an den Apothekerschränken befestigt waren. Ganz zeitlos gestaltet sie auch Schmuck ausschließlich aus Zeigerelementen. Sauls Prinzip verdeutlicht auch eine Kette aus Schlüsselrosetten, die sie nach einem 100 Jahre alten Fundstück gießen ließ und die einen großen Charme entfaltet.

Auch Joseph Beuys’ Multiples, die er ab 1965 schuf, bestanden aus vorgefundenen oder selbst gestalteten Gegenständen. Mit ihnen - skulpturalen Werken oder auch Grafiken wie Fotolithografien oder Siebdrucken - wollte er möglichst viele Menschen erreichen. Die Galeristen Rolf und Klaus Staeck druckten als Verleger von Beuys seine Postkarten, Bücher und Auflagenwerke. Auf der ersten Amerikareise 1972, auf der ihn Klaus Staeck begleitete, entstand das Werk "Hasenzucker". Die vier ausgestellten Offset-Lithografien tragen Beuys’ "Hauptstromstempel"; jeder Käufer bekam dazu ein Kästchen mit dem Zuckeroriginal, auf dem ein Hase abgebildet war und das einem New Yorker Café entstammte.

Weitere Multiples gehören der Serie Wirtschaftswerte an. Klaus Staeck regte an, Alltagsobjekte aus der DDR zu benutzen, die er über seinen Bruder Rolf bezogen hatte: alle Arten von Tüten und Packpapieren mit flotten Sprüchen und Mustern, dazu Haushaltswaren und Lebensmittel wie Lebertran, Kakao, Rhabarbersaft oder Fruchtschnitten, die gegenüber den West-Waren ihre Ursprünglichkeit und Einfachheit bewahrt zu haben schienen und die von Beuys zeichnerisch verändert wurden. Beuys, der sehr humorvoll war, konnte beim Anblick seiner Wirtschaftswerte lachen. Auf ein Wühlmaus-Vertilgungsmittel schrieb er übrigens "kein Wirtschaftswert". Den größten Teil der Sammlung zeigt heute das Genter Museum des documenta-Machers Jan Hoet.

Mehrere Andrucke zeugen von Beuys spektakulärer Aktion "Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung (7000 Eichen)" auf der dokumenta 7. Sie zeigen die Basaltsteine, die den Käufern einer Eiche mitgegeben wurden. Auch hier drückte Beuys den Bildern seine Handschrift auf, indem er sie mit dem Motiv des Hasen oder seinen Stempeln versah.

Info: Galerie Staeck, Krämergasse 12, geöffnet täglich 14 bis 21 Uhr, bis 9. Dezember.