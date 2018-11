Heiteres Großformat: Eine typische Arbeit von Matthias Maaß, zu sehen in der Galerie p13 in Heidelberg. Foto: Galerie

Von Heide Seele

Heidelberg. Demnächst wird er 60. Grund genug, den Künstler zu würdigen. Der mehrfach begabte Matthias Maaß begann in den 1980er Jahren professionell zu zeichnen und zu malen und erhielt 1985 den Ersten Preis der Künstlergruppe 79. Er stellte in Schwäbisch Hall, Kirchheim/Teck, Heidenheim, Dortmund oder Basel und immer wieder in Heidelberg aus. 1992 entstand in nur 90 Minuten das suggestive, großformatige "Totenmahl" bei einer Kunstaktion in der Vituskirche, das gerade in der Kopfklinik einen neuen Standort gefunden hat.

Das hohe Niveau seiner Werke wird manchem vielleicht erst jetzt deutlich beim Besuch in der Galerie p13 von Kristina Hoge in Heidelberg, denn hier präsentiert Maaß eine Auswahl seiner Arbeiten. Der Künstler geht dabei häufig seriell vor, und der Ausstellungsbesucher erhält gute Einblicke in seine verschiedenen Serien, wie etwa die Goya-Mappe mit Nachtbildern, die nach der jeweiligen Uhrzeit ihres Entstehens nummeriert sind.

Eines seiner großen Formate ist dem Besucher von seiner letzten Schau in der Sammlung Prinzhorn bekannt. Deren Direktor Thomas Röske bietet in seinem Text zur Ausstellung viele Informationen über den Maler und seine Kunst, denn der Experte kennt ihn und seine Arbeiten seit Langem. Er setzt die angemessenen Akzente und definiert Maaß als den bekanntesten Künstler mit Psychiatrieerfahrung in Heidelberg. Sein Vater war übrigens Professor für Mathematik und hatte seinen Sohn dazu angeregt, sich kreativ zu artikulieren.

Die Ausstellung in der Heidelberger Altstadt dokumentiert Werkphasen aus den 1980er Jahren bis heute, und die charakteristisch geratenen Physiognomien der auftretenden Personen erlauben auch einige Einblicke in ihr Innerstes, denn sie lassen intensive Emotionen erkennen.

Der Künstler bevorzugt die Techniken Tuschezeichnung und Aquarell, und dazu benutzt er gern die Glasfeder. Seine im DIN-A5-Format auftretenden Figuren, manchmal auch nur deren Köpfe, akzentuiert er mit kantigem Strich und ergänzt die Szene öfter durch Texte. Da entsteht schon einmal der Eindruck, als arbeite Matthias Maaß wie in Trance.

Bereits in seinen frühen Bildern von 1981 hatte er ein ausgeprägt sicheres Gefühl für die Gefüge von Farben bewiesen und ließ sich bei seinen Motiven nicht nur von grausigen Hexen anregen, sondern nahm auch andere Inspirationen auf. So pflegte der einstige Student von Professor Gadamer eine enge Beziehung zur Philosophie.

Matthias Maaß befasst sich eingehend mit dem Verhältnis zwischen Mann und Frau und setzt sich überhaupt mit menschlichen Beziehungen auseinander. Seinen Arbeiten verleiht er oft einen spielerischen Ton und verrät dazu eine stilistische Prägung durch die Ecriture automatique. Er entwirft Traumwelten und lässt auch mal ein Panoptikum mit absurden Gestalten auftreten, die durch originelle Gesten auf sich aufmerksam machen.

Nicht nur damit verrät der Künstler seinen Humor. Aber ebenso kennt er das Gegenteil der Heiterkeit: Ein ebenso historisch wie menschlich geprägtes Objekt ist das fast die ganze Wand einnehmende Rasterbild, das an die 28.000 Opfer erinnert, die 1793 beim Aufstand in der Vendée während der Französischen Revolution umkamen.

Info: Die Ausstellung von Matthias Maaß in der Pfaffengasse 13 läuft bis 2. Dezemberg, 16 Uhr. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 14.30 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 13 und 14.30 bis 17 Uhr, Sonntag 14.30 bis 17 Uhr.