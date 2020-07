Von Matthias Roth

Heidelberg. Beide arbeiten mit Stahl, beide kennen sich seit langem persönlich gut. Aber zusammen ausgestellt haben sie bisher noch nicht. Jetzt zeigt die Galerie P13 ihre Arbeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Bodo Korsig, 1962 in Zwickau geboren, studierte in Berlin. Sein Thema sind Skulptur und Hochdruckgrafik. Was man jetzt in der P13-Galerie sieht, erinnert an beides: Es sind grafische Formen, aus einer Stahlplatte gestanzt und oft zweifarbig koloriert: vorn in Schwarz, auf der Rückseite mit leuchtendem Signalrot. Die nicht sehr großen Objekte sind mit Abstand an die Wand angebracht und werfen durch unterschiedliche Beleuchtung rätselvolle Schatten.

Diese Kunst ist genauso konkret wie verspielt. Sie ist dreidimensional und wirkt dennoch wie eine Lithografie. Im Gegensatz zu den starren Stahlobjekten, die nicht sehr groß sind, zeigt der Sachse in drei Großformaten aus zweifarbigem Filz auch weiche, biegsam an der Wand hängende Formen, die wie Scherenschnitte wirken: Sie entstanden intuitiv während des Corona-Lockdowns und wirken als Zeichnungen im Raum nachgiebig und elastisch, aber auch filigran.

Inspiration findet Bodo Korsig in der Beschäftigung mit der Neurobiologie und der Wahrnehmung des menschlichen Gehirns. Einige Arbeiten scheinen daher auch mikroskopisch-amorphe Formen darzustellen, aber das sei eher Zufall, meint Galeristin Kristina Hoge.

Zu diesen insgesamt eher leichtgewichtigen Arbeiten Korsigs gesellen sich in der Galerie in der Pfaffengasse Stahlskulpturen des Österreichers Markus F. Strieder. Er wurde 1961 in Innsbruck geboren und in Stuttgart ausgebildet: Dieser Künstler, der heute bei Lyon in Frankreich lebt, arbeitet auch mit Stahl – aber ganz anders als Korsig. Er benutzt das Rohmaterial und bearbeitet es glühend in einer Schmiede. Dann aber bleibt es in diesem Zustand, das heißt: Es wird nicht oder kaum nachbehandelt, nicht geschliffen, nicht gesägt, gefräst, poliert oder bemalt. Das Objekt kühlt langsam ab, verändert dabei noch einmal seine Form, aber nur geringfügig.

Die fertige Skulptur für den Öffentlichen Raum wiegt Tonnen und braucht ein sicheres Fundament. Strieder arbeitet mit kubischen und zylindrischen Formen und fügt davon auch mehrere zusammen, stapelt sie zu Türmen oder Säulen. Sie sind aus Vollmetall, ihr enormes Gewicht ist Teil des Formungsprozesses.

In der Heidelberger Galerie zeigt Strieder kleinere Skulpturen für Interieurs. Auch sie hinterlassen einen Eindruck unbändiger Kraft, wie ein Auswurf aus der Hölle. Etwa im Zyklus "Babylon". Die Archaik dieser dunklen Masse ist beeindruckend. Der Künstler selbst spricht oft von "Ver-Dichtung" des Materials. (Im Betriebswerk des Heidelberger Klangforums kann man zwei mittelgroße Objekte Strieders bewundern, dessen geistige Verwandtschaft mit Richard Serra unübersehbar ist.) Ein schöner Katalog aus Tuttlingen, der in der Galerie erhältlich ist, zeigt in eindrucksvollen Bilder die Entstehung dieser Arbeiten.

Info: Galerie P13 in Heidelberg, Pfaffengasse 13 bis 27. September. Geöffnet samstags 11-15 Uhr und sonntags 14.30-17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Telefon: 06221-3608688.